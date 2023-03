Weckt Schlafende mit „Rückenkratzer“: DB-Zugbegleiter plaudert aus dem Nähkästchen

40.000 Streckenkilometer in drei Monaten

Sich über die Deutsche Bahn zu ärgern, gleicht schon fast einem deutschen Volkssport. Was hinter den Kulissen vor sich geht, verrät nun ein DB-Zugbegleiter im Netz.

Berlin/München – Ständige Unpünktlichkeit, Streiks und Zugausfälle, wer hat nicht über ein ärgerliches Erlebnis mit der Deutschen Bahn zu berichten? Unser Autor brauchte für 140 Kilometer ganze zehn Stunden und landete am Ende doch wieder an seinem Ausgangsbahnhof. Dass aber die Mitarbeiter der Deutschen Bahn meistens nicht für die chaotischen Zustände verantwortlich sind, vergisst manch ein frustrierter Reisende und lässt seinen Ärger an ihnen aus. Wie der Alltag als Zugbegleiter aussieht, verrät nun einer auf der sozialen Plattform Reddit. Unter dem Pseudonym „Zwangsbremsung“ beantwortet er Fragen.

DB-Zugbegleiter weckt schlafende Passagiere mit „eigens dafür angeschafften Rückenkratzer“

Die Korrektheit der Erfahrungsberichte sind an dieser Stelle nicht überprüfbar, da der Reddit-User anonym bleibt. Es gibt allerdings keinen Grund, diesem keinen Glauben zu schenken. Das Thema Zugfahren und die Arbeit der Zugbegleiter scheint einen Nerv zu treffen. Knapp 400 Kommentare sammeln sich bereits unter dem Frage-Antwort-Beitrag.

+ Zur Arbeit eines Zugbegleiters gehört auch dem Lokführer das Abfahrtszeichen zu geben. © Symbolfoto/imago/Jochen Eckel

Wie er mit schlafenden Passagieren umgehe, interessiert einen User. „Die wecke ich mit meinem eigens dafür angeschafften Rückenkratzer auf, damit stupse ich die Leute sanft an“, berichtet der Zugbegleiter. Er fasse die Menschen ungern an, vermutet aber, dass das auf Gegenseitigkeit beruhe.

„Das 49-Euro-Ticket ist super!“

In einem 13-teiligen ICE sind meist drei Personen für den reibungslosen Ablauf zuständig: Von Tickets kontrollieren bis hin zur Abfahrt am Bahnhof. Der Zugbegleiter selbst arbeite nach eigenen Angaben im DB-Fernverkehr, fährt 40.000 Kilometer in drei Monaten und verdient dabei rund 1640 Euro netto. Aber das Gehalt ist noch nicht einmal das, was er bei der Deutschen Bahn am ehesten verändern würde. Er würde vielmehr „die Bahn wieder verstaatlichen, den ganzen Ausschreibungsmist stoppen, den Vorstand durch erfahrene Eisenbahner ersetzen und die Politik auf die Bahn forcieren.“

Mit dem 49-Euro-Ticket, welches ab Mai kommt, hat die Politik schon Einfluss auf die Bahn gezeigt. Das Billig-Ticket findet der Bahn-Experte „super“. Dadurch würde „vielen Leuten ein bezahlbarer Nahverkehr ermöglicht“. Es ermöglicht interessierten Reisenden übrigens auch, die laut Meinung des Zugbegleiters „schönste Strecke Deutschlands“ zu befahren. Diese liegt in Bayern, in „Oberstdorf, da fährt man noch richtig Eisenbahn und die Berge sind immer toll.“

