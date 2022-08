Besucher-Auszeichnung

+ © Georg Wendt/dpa Das Miniatur Wunderland in Hamburg räumt erneut einen Preis ab. © Georg Wendt/dpa

Das Miniatur Wunderland in Hamburg ist ein wahrer Besucher-Magnet. Die dankten es der Sehenswürdigkeit jetzt mit einem Preis. Es ist nicht der Erste.

Hamburg – Das Miniatur Wunderland begeistert nicht nur Hamburger seit über 20 Jahren. Schon seit dem Jahr 2000 wächst die Attraktion in der Hansestadt stetig weiter. Über eine Million Besucher verzeichnet das Miniatur Wunderland in jedem Jahr. Die zeichneten die Location jetzt mit einem Preis aus. Auch weitere Hamburger Sehenswürdigkeiten sind in den Top 100 des Votums vertreten.

Welchen Preis das Miniatur Wunderland erhielt und welche Locations ebenfalls in den Top 100 sind, verrät 24hamburg.de.

Zuletzt konnte das Miniatur Wunderland einen wahren Meilenstein feiern: eine Million Arbeitsstunden wurden bisher in den Aufbau gesteckt. Als Belohnung schenkten die Betreiber ihren Mitarbeitern insgesamt eine halbe Million Euro.