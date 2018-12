Mann ist abends unterwegs - als silberner Wagen neben ihm hält, nimmt Unheil seinen Lauf

Auf offener Straße

Auf offener Straße ist ein Mann niedergeschlagen worden. Aufmerksame Zeugen verhinderten womöglich Schlimmeres. Die Polizei sucht nun nach einem silberfarbenen Auto.

Darmstadt - Ein Mann ist abends in Lorsch (etwa 30 Kilometer südlich von Darmstadt) unterwegs - als silbernes Auto anhält, beginnt der Horror! Über den Vorfall berichtet extratipp.com*.

Mann nahe Darmstadt auf offener Straße attackiert

Es war halb neun abends, als ein 43-Jähriger am Montag durch Lorsch spazierte. Lorsch ist eine 14.000-Einwohner-Stadt im Süden von Darmstadt. Bekannt ist Lorsch vor allem durch das 1991 zum Unesco-Weltkulturerbe ernannten Kloster. Die Tat ereignete sich am vergangenen Montag.

Polizei Darmstadt sucht Duo in silberfarbenem Auto

Der Mann war in der Nähe von Darmstadt unterwegs, als ein Auto neben ihm hielt. Zwei Männer stiegen aus und schlugen den 43-Jährigen nieder. Die Unbekannten stiegen in ein silberfarbenes Fahrzeug und flüchteten, als mehrere Zeugen dem Verletzten zur Hilfe eilten. Das berichtet die Polizei in ihrer Pressemitteilung.

Einer der Täter wird als etwa 1,85 Meter groß beschrieben. Er trug eine dunkle Strickmütze auf dem Kopf. Der Grund des Angriffs ist völlig unklar, wie die Polizei in ihrer Pressemeldung schreibt. Hinweise unter der Telefonnummer (06252) 7060.

Matthias Hoffmann

