Brutaler Angriff in Innenstadt - Streit in Fußgängerzone eskaliert

Angriff mitten in Darmstadt: Zwei Unbekannte attackieren einen Mann in der Innenstadt. Der Streit hat rätselhafte Hintergründe.

Darmstadt – In der Fußgängerzone von Darmstadt ist ein Streit eskaliert: Zwei Unbekannte haben einen 41 Jahre alten Mann so schwer verletzt, dass er in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Die Hintergründe des Angriffs in der Innenstadt sind den Ermittlern bislang völlig unbekannt.

Was war genau geschehen? Passanten wurden am Mittwochabend (8.4.2020) auf einen Streit vor einem Geschäft in der Innenstadt von Darmstadt aufmerksam. In der Ludwigstraße gingen sich zwei Männer und eine Frau so lautstark an, dass die Zeugen sich gezwungen sahen, die Polizei zu alarmieren. Das war die richtige Entscheidung, wie die weiteren Geschehnisse zeigen.

Denn der Streit in der Fußgängerzone von Darmstadt eskalierte, es kam zum tätlichen Angriff. Gegen 21 Uhr attackierten die beiden Unbekannten den 41 Jahre alten Mann. Sie besprühten ihn mit Pfefferspray und droschen mit einem Schlagstock auf den Mann ein. Dieser wurde dabei so schwer verletzt, dass er in einem Krankenhaus behandelt werden musste, berichtet die Polizei. Seine Kontrahenten flohen.

Darmstadt: Attacke in der Innenstadt – Erste Hinweise auf Angreifer liegen vor

Warum die beiden Unbekannten – eine Mann und eine Frau – den 41 Jahre alten Mann in der Fußgängerzone in Darmstadt angegriffen haben, ist rätselhaft und Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Polizei. Diese hat ein Verfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Immer wieder kommt es in der Innenstadt von Darmstadt zu Angriffen*. So rastete jüngst eine Frau am Luisenplatz aus.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen zu dem Angriff in der Innenstadt von Darmstadt am Mittwoch. Von den beiden Verdächtigen gibt es eine erste Beschreibung. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich bei den Flüchtenden um einen Mann und eine Frau handeln. Die Täterin hatte braune Haare und wurde auf eine Körpergröße von etwa 1,80 Meter geschätzt. Sie trug eine kurze, schwarze Radlerhose, ein schwarzes Oberteil und weiße Socken in Sandalen.

Darmstadt: Angriff in der Fußgängerzone – Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die den Angriff in der Fußgängerzone in Darmstadt beobachten konnten oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt, unter der Rufnummer 06151/9690, in Verbindung zu setzen. chw

Angriff in der Innenstadt von Darmstadt*: Jüngst hat ein Mann einen 26-Jährigen am Willy-Brandt-Platz aus dem Nichts angegriffen, als er gerade aus der Straßenbahn steigt.