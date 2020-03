Coronavirus in Südafrika: Infizierter Tourist wird festgenommen - nun droht ihm eine Mordanklage 

Polizeisprecher veröffentlicht Details

Er ist mit dem Coronavirus infiziert, nun könnte ihm eine Anklage wegen versuchten Mordes drohen.

Coronavirus in Südafrika: Tourist wird positiv getestet

Südafrika - Das Coronavirus hat die Welt fest im Griff, die Zahl der Infizierten steigt weltweit rasant an. Während in Italien die Zahl der Todesopfer täglich dramatisch ansteigt und auch in Deutschland die Zahl der infizierten Personenrasant zunimmt, droht einem infizierten Mann in Südafrika nun eine Anklage wegen versuchten Mordes.

Während sich viele Länder bereits mit drastischen Maßnahmen gegen eine rasante Ausbreitung des Coronavirus zu schützen versuchen, spazierte in Südafrika ein mit Covid-19 infizierter Mann trotz positivem Testergebnis durch die Stadt.

Wie die dpa berichtet, soll es sich bei dem positiv getesteten Mann um einen Touristen handeln. Aus welchem Land der Mann stammt, ist nicht bekannt. Obwohl der Mann nach seinem positiven Befund das Hotel nicht mehr hätte verlassen dürfen, reiste er munter durch den Krüger-Nationalpark.

Coronavirus in Südafrika: Tourist droht nun eine Anklage

„Diese Person wird wegen versuchten Mordes angeklagt werden“, erklärte Polizeisprecher Vishnu Naidoo am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Der Mann, dessen Alter nicht bekannt ist, befinde sich mittlerweile in Quarantäne.

Ab diesem Freitag, 27. März, gilt in Südafrika eine dreiwöchige Ausgangssperre. Dabei werde auch der kommerzielle Flugbetrieb eingestellt, die Landesgrenzen werden geschlossen.

