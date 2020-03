Coronavirus in Europa: Erster Todesfall auf Mallorca - Rasante Ausbreitung in Spanien

Frau hatte Vorerkrankungen

Eine 59-jährige Frau ist auf Mallorca am Coronavirus gestorben. Dabei handelt es sich um den ersten Corona-Todesfall auf der Balearen-Insel.

Es handelt sich um eine Frau, die Vorerkrankungen hat .

. Insgesamt sind die Balearen-Inseln bislang aber relativ wenig von der Corona-Krise betroffen.

Palma - Auf Mallorca ist zum ersten Mal ein mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infizierter Mensch gestorben. Dabei handelt es sich um eine 59 Jahre alte Frau, die in der Nacht zum Donnerstag im Universitätskrankenhaus Son Espases in Palma ums Leben gekommen sei, teilten die zuständigen Behörden der spanischen Urlaubsinsel mit. Die Patientin hatte den Informationen zufolge Vorerkrankungen.

Mallorca und auch die anderen Balearen-Inseln sind von der Epidemie im Vergleich zu anderen Regionen Spaniens, in denen sich die Lungenkrankheit schneller ausbreitet*, bisher relativ wenig betroffen. Bis Donnerstag gab es nach amtlichen Angaben insgesamt 17 Fälle. In ganz Spanien zählten die Behörden bisher rund 2200 Infektionen. Die Frau auf Mallorca war das 56. Todesopfer in Spanien. In Deutschland gab es Stand Donnerstag 12 Uhr insgesamt vier Corona-Todesfälle.

Gute Nachrichten gab es in den vergangenen Tagen im Gegensatz dazu aus Teneriffa: Dort durften rund 1000 Touristen, die zuvor unter Quarantäne gestellt wurden, ihr Hotel mittlerweile wieder verlassen. Viele haben sich daraufhin auf den Weg zurück nach Deutschland gemacht. Und auch die Nachrichten aus China machen Hoffnung: Dort wurden in den letzten Tagen immer weniger Neuinfektionen registriert. Wie Sie sich vorm Coronavirus schützen können*, lesen Sie ebenfalls bei Merkur.de*.

