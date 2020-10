Corona in Österreich: Nächster alarmierender Rekordwert an Neu-Infektionen - auch Todesfälle steigen

Mehr als 1.000 neue Fälle

Während sich die Tourismus-Branche für die Wintersaison vorbereitet, steigt die Zahl an neuen Coronavirus-Infektionen rasant in die Höhe. Am Wochenende wurden gleich mehrere Rekordzahlen gemessen.

Das RKI warnt seit September vor Teilen von Österreich .

. Viele Urlauber stornieren ihre Reisen wegen der Corona *-Reisewarnung bereits jetzt.

*-Reisewarnung bereits jetzt. Die Zahl der Neuinfektionen steigt rasant weiter.

Update vom 5. Oktober 2020, 10.12 Uhr: Der Trend zu steigenden Corona-Fallzahlen in Österreich ist weiter ungebrochen. Nachdem am Samstag mit mehr als 1.000 neuen Fällen der zweithöchste Tageswert seit Ausbruch der Pandemie gemessen wurde, erreichten die Neu-Infektionen auch am Sonntag einen alarmierenden Rekord. In den letzten 24 Stunden wurden landesweit 750 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert, was den höchsten Sonntags-Wert des Jahres darstellt.

Auch bei den Todeszahlen gibt es eine besorgniserregende Entwicklung: Fünf Personen sind an nur einem Tag an dem Virus verstorben.

Coronavirus: Wien mit noch nie da gewesenem Höchststand an Neuinfektionen

Update vom 3. Oktober 2020, 15.04 Uhr: Nur einen Tag nachdem Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) glaubte, eine Stabilisierung der Corona-Neuinfektionen ausmachen zu können, sind die Zahlen von Freitag auf Samstag auf den zweithöchsten Tageswert seit Ausbruch der Pandemie angestiegen. 1.058 neue Fälle wurden innerhalb 24 Stunden verzeichnet, der höchste Wert seit Ende März. Anschober sprach von einer „besorgniserregend“ hohen Zahl an aktuellen Neuinfektionen in Österreich.

Besonders brisant ist die Lage in Wien. Dort wurde in den vergangenen 24 Stunden mit 474 Neuinfektionen der bisher höchste Tagesanstieg neuer Fällen seit Beginn der Pandemie registriert.

Corona in Österreich: Nach Zahlen an Rekordschwelle - Anstieg wieder ausgebremst

Update vom 2. Oktober, 17.28 Uhr: Der Anstieg der Corona-Fälle in Österreich ist alarmierend (siehe Ursprungsmeldung) - hat sich zuletzt aber ausgebremst. Nachdem sich die Ansteckungszahlen* vor rund einem Monat schlagartig etwa verdoppelt hatten, blieben sie seit Mitte September weitgehend konstant. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) sprach am Freitag in Wien von einer „Stabilisierung mit deutlich zu hohen Zahlen“. Er strebe eine Halbierung in den nächsten ein bis zwei Monaten an. Aktuell gelten rund 8400 Menschen in Österreich als aktiv mit dem Coronavirus Sars-CoV-2* infiziert.

Österreich zählt landesweit zuletzt in einer Woche 54,4 neue Fälle pro 100.000 Einwohner nach jüngsten Daten der Corona-Kommission (Stand Mittwochabend). Die Zahlen schwanken regional extrem, die Hauptstadt Wien zählt weiter mehr als die Hälfte aller aktiven Fälle und Neuerkrankungen im Land.

Österreich an Rekordschwelle: „Schwerer Schlag“ für Tourismus - erste Konsequenzen schon ersichtlich

Ursprungsmeldung vom 2. Oktober: München/Wien - Mit über 800 Neuinfektionen von Mittwoch (30. September) auf Donnerstag (01. Oktober), nähert sich Österreich seinem Rekordhoch aus den Anfängen der Corona-Pandemie im März 2020. Wegen der hohen Infektionszahlen warnte nun auch das Robert-Koch-Institut (RKI) vor Teilen der Alpenrepublik.

Schlag für Tourismus: Teile von Österreich sind Corona-Risikogebiete

Im September entschied das RKI, dass Teile von Österreich offiziell als Risikogebiete gelten. Zuerst traf es am 16. September das Bundesland Wien, dann folgten am 23. September das Bundesland Vorarlberg und am 25. September das Bundesland Tirol. In Österreich gibt es darüber hinaus eine Corona-Ampel.* Sie zeigt, welche Bereiche des Landes, in welchem Ausmaß von Corona betroffen sind.

+ Die Vorbereitungen für die Wintersaison in Österreich laufen - doch wie viele Urlauber das Angebot dieses Jahr annehmen, ist nach der Corona-Reisewarnung des RKI noch offen (Symbolbild). © Felix Hörhager / dpa / Archiv

Die hohe Zahl an Neuinfektionen ist zum einen im Hinblick auf die zweite Welle der Corona-Pandemie* ein Problem. Zum anderen hat diese Einordnung des RKI vor allem auf touristische Betriebe massive Auswirkungen. „Ganze Ortschaften leben von Ischgl. Das ist eine unheimliche Wirtschaftskraft in dieser Region des Tiroler Oberlandes“, sagt der Tiroler Fotograf Lois Hechenblaikner im Gespräch mit Tagesschau.

Auswirkungen von Corona: Hohe Verluste für Tourismus in Österreich befürchtet

Dort meldet sich auch Günther Platter, der Landeshauptmann von Tirol, zu Wort: „Ein Drittel aller Übernachtungen in Österreich finden in Tirol statt. Jeden dritten Euro verdienen wir durch den Tourismus.“ Die drastischen Konsequenzen aus der Einordnung Tirols als Corona-Risikogebiet sind für den Tourismus bereits ersichtlich.

Harald Mahrer: "Durch Corona ist die Situation für viele Stadthotels in Österreich ernster als viele glauben." ⚡ Zu den geforderten Maßnahmen: https://t.co/QZpyj8IBrj pic.twitter.com/e7dWVW3q9O — Wirtschaftskammer Österreich (@WKOe) October 2, 2020

Mario Gerber ist Tourismusvertreter in der Tiroler Wirtschaftskammer (WKÖ) und äußerte sich gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Er berichtete, dass bereits Hotels in Teilen von Tirol von einer Welle an Stornierungen wegen Corona getroffen wurden: „Das ist für uns ein ganz schwerer Schlag.“ Auch Häuser, in denen bisher keine Infektionsfälle gemeldet wurden, leiden teilweise unter 50 Prozent Stornierungen.

Das sind die Corona-Infektionszahlen für Österreich

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Österreich sind erneut gestiegen, erreichen allerdings nicht den hohen Wert (+825 Neuinfektionen) vom 30. September. Dies teilt das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz mit.

Nachgewiesene Corona-Infektionen (Stand: 2. Oktober, 12 Uhr) 46.812(+678) Aktive Fälle 8.385 Geschätzte genese Personen 37.186 Verstorbene Personen (mit Sars-Cov-2) 803 Hospitalisierte Personen 372 (davon 100 auf der Intensivstation)

Insgesamt wurde am Freitag, dem 2. Oktober, ein Anstieg der Fallzahlen auf 46.812 Corona-Infektionen gemeldet. Das sind 678 Personen mehr als noch am Vortag gemeldet worden. Als genesen gelten in Österreich derzeit 37.186 Personen. Außerdem gab es insgesamt 803 Todesfälle. (Jennifer Greve) *Merkur.de ist ein Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © Robert Jaeger/APA/dpa