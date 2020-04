Coronavirus-Karte: Infektionen und Todesfälle - Fallzahlen in Deutschland und weltweit

Die aktuelle Lage

Coronavirus-Karte: Ein deutsches Data-Scientists-Team veröffentlicht eine Karte, die die Ausbreitung des Virus in Echtzeit zeigt - auch weltweite Zahlen sind abrufbar.

München - Die Zahlen der Corona-Fälle (Sars-CoV-2) steigen. Das zeigt nun auch eine weitere Echtzeit-Karte, die Fallzahlen für die gesamte Welt aufbereitet. Auch kann man sich die aktuelle Zahl der Infizierten in Deutschland inklusive einzelner Auflistung der Bundesländer anzeigen lassen. Die Karte stammt von der Berliner Morgenpost und ist hier abrufbar: Coronavirus-Welt-Karte. Auf dieser Karte lässt sich der aktuelle Stand der nachweislich Infizierten in Deutschland ablesen.

Besonders interessant: Über eine Zeitskala kann man sich außerdem die Entwicklung des Coronavirus der Welt beispielsweise ab dem 25. Februar anzeigen lassen.

Coronavirus-Karte: Deutschlandkarte zeigt aktuelle Fallzahlen in Echtzeit

Erstmeldung vom 11. März 2020: München/Baltimore (USA) - Ein Team von Geografen und Datenwissenschaftlern aus Deutschland hat jetzt ein Dashboard mit Karte entwickelt, die die Ausbreitung des Coronavirus praktisch in Echtzeit für Deutschland veranschaulicht.

Angezeigt werden die einzelnen Bundesländer in verschiedenen Blautönen: Je dunkler das Blau, desto mehr Fälle gibt es. Zusätzlich zeigt das Dashboard die Zahl der bestätigten Infektionen und dieSterberate, die aktuell bei unter 0,2 % liegt (Stand: 11.03.2020).

Des Weiteren werden die Bundesländer nach Zahl der aktuellen Infektionen aufgelistet. Zu jedem Bundesland liefert das Dashboard außerdem die Zahl der Einwohner, die ins Verhältnis zu aktuellen Corona-Fällen gesetzt wird.

Die Coronavirus-Deutschland-Karte ist hier abrufbar: Coronavirus-Deutschland-Karte.

Die Angaben basieren auf Zahlen des Robert-Koch-Instituts, wissenschaftlich begleitet wird das Projekt von der Universität Bonn.

#Coronavirus in Deutschland: Wie viele #COVIDー19-Fälle zählen die einzelnen Bundesländer? Diese interaktive Karte von #Esri basiert auf den Daten des @rki_de – und informiert nahezu in Echtzeit über die Ausbreitung des Virus hierzulande: https://t.co/rTw2ljoQpl #corona #GIS pic.twitter.com/nektlHiW4s — Esri Deutschland (@Esri_de) March 10, 2020

Coronavirus-Karte zeigt auch weltweite Verbreitung

Schon seit Längerem gibt es eine Karte mit weltweiten Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus*. Hier sind es rote Punkte, die die Zahl aller bestätigten Covid-19-Fälle zeigen. Steigen die Zahlen, wachsen die Punkte.

Hinter der Karte steckt ein Forscherteam aus den USA. An der J ohn Hopkins Universität in Baltimore sammelt man seit dem Ausbruch des Virus Daten der WHO und von einigen nationalen Gesundheitsämtern. Mithilfe einer programmierten Karte werden die Daten für alle anschaulich. Die Entwickler um Lauren Gardner möchten mit dieser Karte Transparenz in die sich rasant entwickelnde Weiterverbreitung des Virus bringen. Downloads zu aktuellen Zahlen stehen nicht nur Forschern, sondern allen Usern zur Verfügung.

Coronavirus-Karte: Links zur Echtzeitkarte weltweit

Die Echtzeitkarte steht in zwei verschiedenen Versionen zur Verfügung:

Falls die mobile Version überlastet ist, können sich Nutzer über die Desktopversion informieren.

Außer über die Coronavirus-Karte sind aktuelle Zahlen zu Deutschland über die Website des Robert-Koch-Instituts abrufbar:

Robert-Koch-Institut Coronavirus Fallzahlen Deutschland

Robert-Koch-Institut Risikogebiete

Was stimmt denn jetzt? Im Internet gibt ständig aktualisierte neue Zahlen zu Coronavirus-Infektionen. Dabei weichen die Zahlen oft stark voneinander ab. Darum hat das RKI eine andere Statistik über Infizierte.

Bayern ruft wegen Corona den Katastrophenfall aus - die Nachricht klingt bedrohlich*. Vielen ist nicht klar, was die Ausrufung genau bedeutet. Dabei ist sie gar nicht so selten. Lesen Sie auch: Coronaferien für alle Schüler? Experten warnen vor großen Risiken bei Schulschließungen in ganz Deutschland

Die Zahl der infizierten Personen könnte schon bald drastisch ansteigen - auch in Afrika. Nun warnt das Robert Koch-Institut vor einer „hohen“ Gefahr in Deutschland. Schon am Freitag (13. März 2020) wurde der siebte Todesfall, der auf das Coronavirus SARS-CoV-2 zurückgeht, vermeldet.

Bundesländer bereitet sich auf die Schließung von Schulen vor - darunter auch Bayern*. Am Donnerstag (12. März 2020) wurde der fünfte Coronavirus-Todesfall vermeldet. Dabei handelt es sich um einen 67-jährigen Mann mit Vorerkrankungen, der in Baden-Württemberg lebte. Er ist gleichzeitig der erste wegen Corona verstorbene Mensch außerhalb Nordrhein-Westfalens. In Bayern wurde als erstem Bundesland eine zweiwöchige Ausgangsbeschränkung ausgerufen. Markus Söder informiert am Dienstag ab 12.30 Uhr in deiner Pressekonferenz zum Corona-Stand in Bayern.

Mit ganz neuen Fragen zum Thema Datenschutz muss sich die Welt seit der Coronakrise beschäftigen.

