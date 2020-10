Coronavirus in Italien: Höchste Infektionszahlen seit April - Regierung kündigt erneut drastische Maßnahmen an

Aktuelle Entwicklung

+ © Miguel Medina/AFP Coronavirus in Italien: Die Angst vor einer zweiten Welle wächst (Symbolfoto). © Miguel Medina/AFP

Italien blickt voller Sorgen auf die aktuellen Corona-Infektionszahlen. Die Lage schien stabil. Doch das Coronavirus breitet sich erneut aus. Das Land will den Ausbruch stoppen - zur Not mithilfe des Militärs.

In Italien wächst die Sorge vor einer zweiten Corona-Welle*.

Das Coronavirus* breitet sich mit Tempo aus. Die Infektionszahlen sind in die Höhe geschnellt.

Die Regierung will den Corona-Ausbruch bremsen und einen Lockdown verhindern.

Rom - Italien meldete am Samstag 2.844 neue Coronavirus-Fälle. Die höchste tägliche Zahl seit April, als das Land noch im Lockdown war. 27 Menschen starben in den letzten 24 Stunden an oder mit Sars-CoV-2. Die Zahl der Todesopfer liegt jetzt bei 35.968. Die Gesamtzahl der bestätigten Corona-Fälle im Land hat 322.751 erreicht. Die Kurve steigt.

Corona in Italien - Virus breitete sich mit Geschwindigkeit aus

Um den Ausbruch zu stoppen hat die italienische Regierung neue Maßnahmen angekündigt. So soll unter anderem das Tragen von Masken in diesem Monat eingeführt werden. Um jeden Preis will die Regierung einen erneuten Lockdown verhindern.

Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtet, erwägt die Regierung auch das Militär einzusetzen, um das neue Vorgehen wie etwa das Einhalten der Maskenpflicht durchzusetzen. Demnach soll es gezielte Kontrollen und Patrouillen gegen Versammlungen geben.

„Ich kann nicht schweigen über die Besorgnis über die Beschleunigung der Pandemie-Ansteckung und über die Opfer, die wir weiterhin Tag für Tag registrieren,“ sagte Italiens Präsident Sergio Mattarella gegenüber Ansa.

Coronavirus in Italien: Höchste Infektionszahlen seit April - Regierung kündigt wieder drastische Maßnahmen an

Dabei galt Italien als Vorbild in der Corona-Pandemie. Lob gab es von allen Seiten. Die Weltgesundheitsorganisation WHO verbreitete sogar einen Videofilm mit einer Bilanz, was die Welt von Italien lernen kann - etwa striktes Regierungshandeln mit hartem Lockdown, offene Kommunikation und die Kooperation mit der Wissenschaft. Auch im Vergleich zu anderen EU-Ländern waren die Corona-Infektionszahlen zuletzt besser. Im Sommer hielten sich die Italiener weiter an die Hygienevorschriften - trugen beispielsweise Mund-Nasen-Schutz im Freien - obwohl es keine Pflicht war. In Spanien und Frankreich explodieren dagegen inzwischen die Infektionszahlen.

Im Frühjahr erlebte Italien eine dunkle Zeit. Das Land wurde früher und härter als seine Nachbarn getroffen. Es fehlten Beatmungsgeräte in den Krankenhäusern. Die Bilder von Militärlastern in der Stadt Bergamo und den Särgen haben sich in das Gedächtnis von vielen eingebrannt. (ml) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.