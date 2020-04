Corona-Krise: Ist der Festival-Sommer im Norden in Gefahr?

Die Events im Norddeutschland im Überblick

Zurzeit sind alle Veranstaltungen aufgrund des Coronavirus abgesagt. Doch was bedeutet das für den Festival-Sommer? Hat sich die Lage bis dahin entspannt? Unsere Übersicht mit dem aktuellen Stand.

Das Coronavirus hat Niedersachsen und Bremen im Griff

hat und im Griff Doch was ist mit den zahlreichen Festivals im Sommer ?

im ? Hurricane, Deichbrand & Co. planen Partys weiter

Hurricane Festival in Scheeßel

Derzeit gehen die Veranstalter davon aus, dass das Hurricane Festival in Scheeßel ganz normal vom 19. bis 21. Juni stattfinden kann. „Für den äußerst unwahrscheinlichen Fall, dass unsere Sause ersatzlos ausfallen muss, habt ihr als Ticketkäufer*in selbstverständlich ein Anrecht auf eine Erstattung der Ticketkosten“, heißt es auf der Webseite. Im Juni sollen sowohl deutsche Bands wie Seeed und Deichkind, als auch internationale Acts wie Kings of Leon oder Rise Against zum Hurricane Festival nach Scheeßel kommen, berichtet kreiszeitung.de*. Tickets gibt es ab 199 Euro für das komplette Hurricane Festival und ab 99 Euro für das Tagesticket.

Deichbrand Festival in Cuxhaven

Das Deichbrand Festival in Cuxhaven wird knapp einen Monat nach dem Hurricane Festival veranstaltet und deshalb sollte auch hier alles nach Plan verlaufen. In einer Pressemitteilung der Veranstalter heißt es, dass die Tickets im Falle eines Ausfalls erstattet werden.

Auf dem Seeflughafen Cuxhaven soll das Deichbrand Festival in diesem Jahr vom 16. bis 19. Juli steigen. Auf den Bühnen stehen Künstler aus ganz verschiedenen Genres, unter anderem Steve Aoki, die Beatsteaks, Sido oder Flogging Molly. Außerdem wird wieder Europas größter Festival Slam veranstaltet. Dabei sein werden auch vier Newcomer. Bis zum 31. Mai werden noch Bewerbungen angenommen.

Kombitickets gibt es ab 159 Euro. Neu ist in diesem Jahr der Family Space. „Auf Familien wartet ein ganz besonderes Wochenende auf einem Bauernhof am Rande des Festivals mit buntem Animationsprogramm für die kleinen Gäste“, heißt es auf der Webseite. Tickets hierfür gibt es ab 59 Euro.

Appletree Garden Festival in Diepholz

Das Appletree Garden Festival in Diepholz war dieses Jahr bereits ausverkauft, bevor überhaupt die ersten Acts angekündigt wurden. Das Festival im Bürgerpark Diepholz ist sehr beliebt. In diesem Jahr besteht das Line-Up unter anderem aus Altin Gün, Black Sea Dahu, Kummer und Faber, aber auch Schauspieler Lars Eidinger kommt nach Diepholz und legt ein DJ-Set auf.

Da dass Appletree Garden Festival vom 30. Juli bis zum 1. August stattfinden soll, gibt es noch keine genauen Infos bezüglich der Coronavirus-Epidemie in Niedersachsen. Die Veranstalter veröffentlichten aber vor kurzem einen Facebook-Post, in dem sie schreiben weiter mit Liebe, Hoffnung und Optimismus an ihrem Herzensprojekt zu arbeiten.

Reload Festival in Sulingen

Beim Reload Festival in Sulingen gibt es im Vorfeld bereits erste Änderungen: Wegen des Coronavirus kann der Bandcontest im Jozz in Sulingen, bei dem es um einen Auftritt auf dem Reload Festival geht, dieses Jahr nicht veranstaltet werden. Dieser ist in den vergangenen Jahren zur Tradition geworden und sollte eigentlich am 25. April sein. Das Datum bleibt zwar bestehen, jedoch wird das Ganze nun ins Internet verlegt.

Vom 13. bis zum 15. August wird es in Sulingen wieder laut: Das Reload steht für Metal, Rock und Punk. 2020 treten unter anderem Amon Amarth, die Architects, Gloryhammer und die Kassierer auf. Da das Festival erst im Hochsommer stattfindet, gibt es auch hier noch keine Infos bezüglich des Coronavirus. Kombitickets für das Reload Festival gibt es online für 100 Euro.

Breminale in Bremen

Das Team der Breminale in Bremen plant auch während der Coronakrise vorerst weiter. Vom 15. bis zum 19. Juli soll am Osterdeich in Bremen wieder gefeiert und getanzt werden.

Hill of Dreams in Süstedt

Das Elektro-Festival Hill of Dreams in Süstedt ist in diesem Jahr am 26. und 27. Juni. Dann wird wieder zwei Tage lang getanzt. Auf drei Bühnen spielen mehr als 25 Acts. Gerade erst veröffentlichten die Veranstalter die nächste Line-Up-Phase: Anstandslos & Durchgeknallt, Housedestroyer, Noel Holler, DJ Kaylab, Luke Madness und Blaze U sind dabei. Das Wochenendticket kostet 43 Euro und der Camping-Pass 20 Euro. Wer nur Freitag kommen will, zahlt 26 Euro, wer nur Samstag kommt, zahlt 31 Euro.

Ferdinands Feld Festival in Rotenburg

Das Ferdinands Feld Festival in Rotenburg soll in diesem Jahr am 1. August stattfinden. Im Line-Up stehen bisher unter anderem Lari Luke, Vize, Roger Horton und die Ostblockschlampen. Die Besonderheit an dem Elektro-Festival in Rotenburg ist, dass es nur einen Tag lang stattfindet und trotzdem Camping angeboten wird. So müssen sich die Gäste während des Feierei keine Gedanken darum machen, wie sie nach Hause kommen, sondern können sich auf dem Campingplatz in Ruhe ausschlafen. Das Festivalticket kostet 59,90 Euro. Es gibt auch ein 1. Klasse-Ticket mit Getränken, Buffet und vielem mehr für 199 Euro. Ein Campingplatzticket kostet 34,90 Euro.

Moyn Moyn Festival in Oyten

Das Moyn Moyn Festival in Oyten geht mittlerweile ins vierte Jahr. Aktuell suchen die Veranstalter Menschen, die ihr Projekt auf der Kulturbühne vorstellen wollen.

Vom 20. bis 23. August wird es auf dem Backsberg wieder eine Menge kreative Workshops, Kunst, Theater, Yoga und Diskussionsrunden geben. Dazu gibt es von den Acts auf der Bühne stets elektronische Musik. Tickets gibt es aktuell noch für 155 Euro.

Die Veranstalter von Rock das Ding in Balge haben sich bezüglich des Coronavirus bereits abgesichert. Sollte das Festival nicht wie geplant am 25. Juli stattfinden können, werden alle Bands die gebucht sind, am 24. Juli 2021 spielen. Das Festival wird also einfach um ein Jahr verschoben. Die Tickets würden ihre Gültigkeit behalten.

Geplant ist aber das bereits in diesem Sommer Bands wie Extrabreit, Mr. Irish Bastard oder Nitrogods nach Balge kommen. Der Vorverkauf für die Tickets läuft noch bis zum 25. Mai. Das Ticket kostet 28 Euro. Danach kostet es 35 Euro. Für die Einwohner der umliegenden Dörfer gibt es ein Sonderangebot. Das Einwohnerticket kostet bis zum 25. Mai nur 20, danach 25 Euro.

Conquest of Mythodea in Brokeloh

Das Conquest of Mythodea in Brokeloh ist Deutschlands größtes Live-Action-Rollenspiel-Event. Jedes Jahr treffen sich knapp 10.000 Teilnehmer und tauchen für vier Tage in ein Szenario aus einer fremden Welt ein. Vom 5. bis 9. August ist es wieder soweit. 2020 heißt es auf dem Rittergut in Brokeloh „Die Skargen kommen!“: Eine Invasion aus einer fremden Welt bedroht die Einwohner.

Die Veranstalter können noch nicht sagen, ob das Conquest of Mythodea 2020 aufgrund des Coronavirus stattfinden kann. „Wir werden Euch im Juni mitteilen, angepasst an die dann herrschende Lage, ob wir das Conquest verschieben. Bis dahin werden wir besonnen abwarten. Falls wir das Conquest verschieben müssen, behalten Eure Tickets selbstverständlich ihre Gültigkeit.“, heißt es auf der Website.

Von Max Brinkmann.

*kreiszeitung.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

Rubriklistenbild: © Marvin Köhnken