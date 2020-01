Coronavirus in Göttingen: so geht Universitätsmedizin mit Verdacht um 

Coronavirus

Es gibt bislang noch keinen bestätigten Fall des Coronavirus in Göttingen, an der Universitätsmedizin (UMG) wurden aber zwei Verdachtsfälle registriert.

Coronavirus in Göttingen in Niedersachsen

in Niedersachsen Universitätsmedizin Göttingen (UMG) meldet Verdachtsfall auf Virus aus Wuhan



meldet Verdachtsfall auf Virus aus Wuhan Eine Person liegt aktuell auf der Isolierstation der Uni-Klinik

der Uni-Klinik Die Menschen in Göttingen sind beunruhigt - Krankenhäuser registrieren mehr Anfragen

Update vom 28.01.2020, 15.53 Uhr: Nach dem Verdachtsfall von Coronavirus in der Universitätsmedizin Göttingen(UMG) fragen sich nun viele Menschen, wie das Verfahren ist, wenn der Verdacht auf die Erkrankung besteht.

Coronavirus in Göttingen: Wie läuft die Aufnahme eines Verdachtsfalls ab?

Laut Stefan Weller, Pressesprecher der Uni-Medizin Göttingen, läuft die Aufnahme als Verdachtsfall folgendermaßen ab: Der Patient wird vom Hausarzt als Verdachtsfall auf Coronavirus an die UMG überwiesen und idealerweise vorher telefonisch angekündigt. Die Aufnahme erfolgt in der Notaufnahme über einen sogenannten Infektionsschutzraum, der speziell für die Aufnahme potenziell infektiöser Patienten eingerichtet ist.

Das Personal der Notaufnahme schleust sich über einen getrennten Eingang ebenso in den Raum ein und legt in der Schleuse die entsprechende Vollschutzkleidung inklusive Atemschutzmaske, Kittel und Handschuhe an. So soll eine Übertragung mit dem Virus aus China verhindert werden.



Verdacht auf Coronavirus: Klinik in Göttingen hat eine Infektionsstation

Erstdiagnostik und -Behandlung findet dann in dem Infektionsraum statt. Sofern eine Indikation zur stationären Aufnahme besteht, erfolgt die stationäre Aufnahme auf der Infektionsstation des Hauses.

Der Transport erfolgt unter Einhaltung der genannten Infektionsschutzmaßnahmen, eine Gefährdung von Personal, Besuchern oder anderer UMG-Patienten sei ausgeschlossen.

Update von Dienstag, 28.01.2020, 15.30 Uhr: Nach Bekanntwerden des Verdachtsfalls von Coronavirus in Göttingen sind die Menschen besorgt. Wie das Evangelische Krankenhaus Weende (EKW) in Göttingen mitteilt, tauchen dort aktuell vermehrt Anfragen aus der Bevölkerung zum Coronavirus (2019-nCoV) auf.

Pressesprecher Stefan Rampfel erklärte, dass alle Mitarbeiter der Zentralen Notaufnahme (ZNA) geschult seien, um mögliche Verdachtsfälle zu identifizieren.

Coronavirus: Verdachtsfall in Göttingen - Patienten sollten Klinik vorher informieren

Jeder Patient, der mit den Symptomen des Coronavirus ein Krankenhaus aufsuchen will, sollte die betreffende Klinik im Vorfeld informieren, um den Kontakt zu anderen Patienten bei der Aufnahme zu vermeiden, so das EKW. Im Weender Krankenhaus selbst habe es bislang keine Verdachtsfälle geben.

Coronavirus in Göttingen: Universitätsmedizin meldet Verdachtsfall

Erstmeldung vom 28.01.2020: Göttingen - In Göttingen in Niedersachsen gibt es einen Verdachtsfall auf das Coronavirus. Erst am Montag war bekannt geworden, dass sich ein 33 Jahre alter Mann aus Bayern mit dem Virus infiziert hatte.

Ein Verdachtsfall hat sich demnach nicht bestätigt.

Coronavirus in Niedersachsen: Eine Person liegt in Uni-Klinik Göttingen auf Isolierstation

Eine andere Person wurde bis zum Vorliegen des Ergebnisses der Probeuntersuchung auf der Isolierstation aufgenommen, erklärte Stefan Weller, Pressesprecher der Uni-Medizin Göttingen am Dienstag, 28.01.2020.

Der aktuelle Verdachtsfall auf den Virus aus Wuhan habe Kontakt in China gehabt und sei vom Hausarzt an die UMG überwiesen worden. Es werde geprüft, ob sich die Person tatsächlich mit dem Coronavirus angesteckt habe.

Coronavirus in Göttingen: Verdachtsfälle in der Uni Göttingen

Die Symptome des Coronavirus – Kopf- und Gliederschmerzen, Atembeschwerden, Fieber, Husten, Schnupfen – sind ähnlich zu denen einer schweren Grippe-Erkrankung.

Coronavirus in Göttingen: Verdachtsfall - wie unterscheidet sich der Virus von einer Grippe?

Der oder die Betroffene muss Kontakt zu einem Risikogebiet in China gehabt haben oder hatte Kontakt mit entsprechenden Chinareisenden. Das, so betont Weller von der Uni-Medizin in Göttingen, ist das entscheidende Kriterium für einen Coronavirus-Verdachtsfall.

Sollte das der Fall sein und eine Atemwegsinfektion vorliegen, sollte man den Hausarzt kontaktieren oder sich an das Gesundheitsamt wenden, empfehlen die Experten der Uni in Göttingen.

Coronavirus in Deutschland: Erster bestätigter Fall in Bayern

Der erste Fall des Coronavirus in Deutschland war am Montagabend bekannt geworden. Der 33 Jahre alte Mann aus dem Landkreis Landsberg* hat sich vergangene Woche mit dem Coronavirus infiziert, ist laut Andreas Zapf, Präsident vom Landesamt für Gesundheit Bayern, jedoch am Montag noch zur Arbeit erschienen, „weil er da noch nichts von seiner Erkrankung wusste“. Die betreffende Firma Webasto habe sehr konstruktiv mitgearbeitet. Stand jetzt gebe es keine weiteren Personen mit Symptomen in der Firma.

Von Dienstreisen nach China rät der Präsident vom Landesamt für Gesundheit ab.

Video zum Coronavirus: So schützen Sie sich vor der Infektion

Indes wappnet sich auch Deutschlands größter Airport, der Flughafen Frankfurt für den Coronavirus und trifft Vorsichtsmaßnahmen.

