Coronavirus: Turnhalle am Flughafen Frankfurt steht für China-Rückkehrer bereit

100 Deutsche kommen wegen des Coronavirus aus China zurück. Sie müssen am Flughafen Frankfurt erst einmal in eine Quarantäne-Turnhalle. Doch damit nicht genug.

Deutsche sollen aus China zum Flughafen Frankfurt ausgeflogen werden

Sie müssen wegen Coronavirus lange in Quarantäne

Frankfurt - Rund 100 Deutsche sollen wegen der rasanten Ausbreitung des Coronavirus aus China ausgeflogen werden, wie die dpa berichtet. Doch was, wenn die Deutschen hier landen und Infizierte unter den Passagieren sind? Dafür hat der Flughafen Frankfurt eine eigene Quarantäne-Turnhalle, das sogenannte „Medical Assessment Center“, in dem die Infizierten zunächst 24 Stunden untergebracht werden.

Außenminister @HeikoMaas zur Rückholaktion für Deutsche aus #Wuhan: Von den 100 Leuten, die morgen in Frankfurt landen sollen, sei niemand infiziert. Zur Sicherheit trotzdem 2 Wochen Quarantäne für alle. #Coronavirus pic.twitter.com/f7ZztfEAZx — Markus Sambale (@Medienmann) January 31, 2020

Heiko Maas hat am Freitag (31.01.2020) über die Rückholaktion berichtet. 100 Deutsche sollen mit einer Bundeswehr-Maschine aus China geflogen werden. Danach müssen sie lange in Quarantäne.

Frankfurt Flughafen: Menschen müssen gut 14 Tage in Quarantäne bleiben

In der Turnhalle am Flughafen Frankfurt stehen gut 50 Betten und sie ist für insgesamt 120 Personen ausgerichtet, wie die „Bild“ berichtet. Dort werden die ankommenden Deutschen untersucht. Anschließend werden sie in drei unterschiedliche Kategorien eingeordnet: rot, gelb und grün.

Wird bei ihnen eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt, werden sie sofort in die Uniklinik Frankfurt gebracht (rot). Hatten sie Kontakt mit einem Infizierten, werden sie in die gelbe Kategorie eingeordnet. Hatten sie keinen Kontakt zu Infizierten werden sie der grünen Kategorie zugeordnet.

Frankfurt Flughafen: Deutsche sollen vermutlich am Samstag ankommen

Nach der Zeit in der im Medical Assessment Center werden die deutschen Passagiere für eine rund 14 tägige Quarantäne in den Luftwaffenstützpunkt in Germersheim (Rheinland-Pfalz) gebracht. Diese lange Quarantäne-Zeit müssen die Rückkehrer über sich ergehen lassen, weil die Inkubationszeit des Coronavirus maximal zwei Wochen lang ist.

Frankfurt fühlt sich gerüstet

Frankfurt gilt als potenzielles Einfallstor für Coronavirus-Patienten – schließlich gibt es dort den größten Flughafen Deutschlands. Stadt und Bundesland sind in Bereitschaft – aber nicht in Aufregung.https://t.co/oDlr9q8RI9 pic.twitter.com/53Usfh50F4 — Ärzte Zeitung (@aerztezeitung) January 29, 2020

Die Deutschen werden am Samstag (01.02.2020) zum Flughafen Frankfurt zurückgeflogen. Ein Flugzeug der Bundeswehr flog deshalb am Freitag (31.01.2020) nach China. Mitfliegen kann allerdings nur, wer symptomfrei ist. Die Teilnahme an dem Flug ist freiwillig, einen Teil der Kosten müssen die Deutschen selbst zahlen.

Frankfurt Flughafen: Immer wieder Verdachtsfälle in der Region

In der Region um Frankfurt gibt es immer wieder Verdachtsfälle wegen des Coronavirus. Auch in Deutschland gibt es immer wieder neue Fälle von Infizierten. Alle aktuellen Informationen finden Sie in unserem News-Ticker.

