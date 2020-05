Seltsames Foto: Viele vermuten hier kreative Idee für Corona-Abstand - und liegen wohl total falsch

Gar nicht so einfach zu erkennen

Wie bekommt man andere dazu, den Abstand während Corona zu wahren? Ein Mann scheint eine kreative Lösung gefunden zu haben. Doch halt - das Foto hat mit dem Virus wohl gar nichts zu tun.

Frankfurt am Main - Ein Mann in Frankfurt geht mit einer selbst gebastelten Abstandsautomatik aus Holz spazieren. So weit, so Corona. Doch dieses spezielle Foto hat überraschenderweise wohl gar nichts mit dem Virus zu tun. Auf der sozialen Plattform Jodel verbreitete es ein Nutzer mit dem Zusatz „Safety first“, auf der Facebook-Seite „Jodel - Hyperlokale Community“ landete es dann am Mittwoch (29.4.) mit dem Zusatz „Tipp für Introvertierte nach Corona“. Doch es ist nicht gesichert, ob die Aufnahme aus der Zeit vor oder währendCovid-19 stammt. Auf Corona würde auch die Maske hindeuten, die er trägt.

Foto aus Frankfurt am Main - Mann trägt keine Corona-Abstandshalterung, sondern ...

Kommen Sie auf die Lösung? Schauen Sie sich einmal genau die Abmessungen der Abstandshalterung an. Hier liegt der wichtigste Hinweis versteckt und ein erneuter Fingerzeig, dass es nicht um Corona geht: Wäre dies der Fall, müsste die Halterung rund sein, denn der Abstand zu Personen rundum muss gewährleistet sein. An der schmalen Seite hätten Passanten sicher keine 1,5 Meter Abstand.

Die Form ist entscheidend. Rechteckig und länglich. Genauso wie ...?

Kurioses Foto aus Frankfurt - hier ist die Auflösung des Rätsels

Bereit für die Auflösung? Also dann: Die Form soll die eines Autos imitieren. Der Mann will augenscheinlich verdeutlichen, dass Autos viel Platz wegnehmen im Vergleich zu Menschen. Das Foto stammt von einer Demonstration im Rahmen von „Fridays for Future“. Das zumindest will einer der Facebook-Kommentatoren wissen und erhält Zustimmung. „Das habe ich auch schon gesehen“, schreibt ein anderer User.

Klima-Aktivisten versuchen, öffentliche und nachhaltige Verkehrsmittel im Kampf gegen den Klimawandel in den Fokus zu rücken - Privatautos dagegen stehen für viele von ihnen auf dem Index, weil sie zu viele Rohstoffe verbrauchen und zu ineffizient sind.

Die User bei Facebook haben da ihre eigenen Meinungen. Viele denken trotz der Auflösung an Corona.

„Ich brauche das“, schreibt ein User.

Ein anderer zieht den Hut vor der Kreativität des Mannes: „Das ist doch zu hundert Prozent das Dach von einem Pavillon. Man muss nur kreativ sein.“

So oder so - es bleibt zu hoffen, dass sich alle an die gängigen Regeln halten, um das Virus möglichst schnell in seine Schranken zu weisen. Auch ohne Bastelstunde in der heimischen Werkstatt.

