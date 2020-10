Corona in Deutschland: Lauterbach überrascht mit Prognose - „Quasi ganz Deutschland bald Risikogebiet“

Er fordert massive Maßnahmen

Coronavirus in Deutschland: Die Zahl der Neuinfektionen überschreitet erneut den Höchstwert seit April. Der R-Wert überschreitet derweil eine kritische Grenze.

Die Corona*-Fallzahlen sind in Deutschland auf einem hohen Niveau.

Der leichtsinnige Umgang mit dem Coronavirus* treibt die Infektionszahlen auch in Berlin in die Höhe.

Hier bieten wir Ihnen in einer Karte die aktuellen Fallzahlen in Deutschland*.

Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

Update vom 4. Oktober, 22.16 Uhr: In einem Seniorenwohn- und Pflegeheim in Marxzell (Kreis Karlsruhe) haben sich 18 Bewohner und zehn Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Einer der Bewohner sei gestorben, teilte der Kreis Karlsruhe am Sonntagabend mit.

Nun würden alle weiteren Bewohner und Mitarbeiter getestet. „Das Infektionsgeschehen beschränkt sich bisher auf einen Wohnbereich, in dem 20 Seniorinnen und Senioren leben. Hinweise, dass sich die Infektion weiter in dem Heim verbreitet, gibt es bislang nicht“, sagte der stellvertretende Leiter des Gesundheitsamtes, Ulrich Wagner. Es müsse aber mit weiteren schweren Krankheitsverläufen gerechnet werden.

Corona in Deutschland: Lauterbach überrascht: „Quasi ganz Deutschland bald Risikogebiet“

Update vom 4. Oktober, 20.21 Uhr: Wird bald ganz Deutschland zum Risikogebiet auserkoren? Das hält zumindest SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach für möglich. Der Bundestagsabgeordnete beobachte die derzeit stark steigenden Corona-Zahlen mit großer Sorge und befürchtet, dass „quasi ganz Deutschland ein Risikogebiet wird.“

Dem Berliner „Tagesspiegel“ sagte er: „Ich gehe davon aus, dass wir die Zahl von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner pro Woche sehr bald in vielen Regionen in Deutschland überschreiten werden.“ Die bestehenden Quarantäneregelungen würden deshalb bald „kaum mehr Sinn machen“, meinte Lauterbach.

Lauterbach fordert deshalb „weitere Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus, etwa ein bundesweites Verbot von privaten Feiern mit mehr als 25 Personen. Auf öffentlichen Plätzen, wo man sich nahekommt und laut gesprochen wird, sollte es eine Maskenpflicht geben.“ Inwiefern der Gesundheitsexperte Recht hat mit seiner Prognose, wird sich zeigen. Fest steht, dass Deutschland im Moment weit entfernt von einem flächendeckendem Knacken der 50er-Marke ist. Laut aktuellem Lagebericht des Robert-Koch-Instituts befinden sich lediglich sechs der 401 deutschen Stadt- und Landkreise in diesem Bereich.

Sieben-Tages-Inzidenz in Deutschland (Stand: 4. Oktober) 1. Stadt Hamm: 99,4 2. Stadt Remscheid: 58,6 3. Stadtkreis Berlin-Mitte: 57,4 4. Stadtkreis Berlin-Neukölln: 56,5 5. Stadtkreis Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg: 52,2 6. Landkreis Vechta: 50,1

Corona in Deutschland: Reproduktionszahl steigt von 1,10 auf 1,23

Update vom 4. Oktober, 17.33 Uhr: Neue Angaben vom Robert-Koch-Institut. Die Reproduktionszahl lag nach RKI-Schätzungen in Deutschland laut Lagebericht vom Sonntag bei 1,23. Am Vortag wurde der R-Wert noch auf 1,10 taxiert. Das geglättete Sieben-Tage-R blieb konstant und stieg lediglich marginal von 1,13 auf 1,14.

Corona in Deutschland: Neue Zahlen vom RKI - 2279 Neuinfektionen

Update vom 4. Oktober, 8.35 Uhr: Das Robert Koch-Institut hat am Sonntag die aktuelle Zahl der Corona-Infektionen gemeldet. Die Gesundheitsämter hatten binnen eines Tages 2279 Fälle übermittelt, wie das RKI am Morgen bekanntgab. An Sonntagen wie auch an Montagen sind die erfassten Fallzahlen erfahrungsgemäß meist niedriger, auch weil am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten an das RKI melden. Obwohl am Wochenende nicht alle Zahlen gemeldet werden, knackt die Zahl der Neuinfektionen am Sonntag erneut die 2000er-Grenze.



Seit Beginn der Corona-Krise haben sich demnach mindestens 299.237 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert (Datenstand 4.10., 0.00 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt nach RKI-Angaben bei 9529. Seit dem Vortag wurden 2 Todesfälle mehr gemeldet.



Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag nach RKI-Schätzungen in Deutschland laut Lagebericht vom Samstag bei 1,10 (Vortag: 0,97). Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel etwas mehr als einen weiteren Menschen ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

Corona in Deutschland: Wichtiger Wert springt über kritische Grenze - Feier sorgt für Massenausbruch

Update vom 3. Oktober, 20.44 Uhr: Der Reproduktionszahl* - kurz R-Wert - springt über die kritische Grenze von 1,0 bei 1,10 (Vortag: 0,97), teilt das Robert-Koch-Institut (RKI) in seinem aktuellen Lagebericht (3. Oktober) mit. Das 7-Tage-R schätzt das RKI auf 1,13 (Vortag: 1,08).

Aktuell ist laut RKI-Lagebericht ein weiterer Anstieg der Übertragungen in der Bevölkerung in Deutschland zu beobachten. Die aktuellen Corona-Hotspots in Deutschland sind demnach die Stadt Hamm (NRW), Remscheid und zwei Berliner Bezirke. Hier liegt die 7-Tage-Inzidenz über den Wert von 50 pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen.

Stadt Hamm (NRW) - 100,5

Berlin Neukölln (Berlin) - 56,5

Stadt Remscheid (NRW) - 55,9

Berlin Mitte (Berlin) - 55,5

Unter den Bundesländern hat Bremen die höchste 7-Tage-Inzidenz mit 34,8. Berlin folgt mit einem Wert von 33,4.

Corona in Deutschland: „Die Uhr tickt“ - Neuinfektionen in Berlin steigen

Update vom 3. Oktober, 15.26 Uhr: In Berlin herrscht Corona-Alarm. Fünf Bezirke gehören, laut RKI-Liste, zu den Top 10 Corona-Hotspots in Deutschland: Mitte, Neukölln, Friedrichshain-Kreuzberg und nun auch Tempelhof-Schöneberg. Eine Feier in einem Tempelhofer Festsaal hat zu einem der größten Corona-Ausbrüche seit mehreren Wochen in Berlin geführt, berichtet die Berliner Morgenpost. Mindestens 30 Personen der Gesellschaft haben sich demnach infiziert. Ob es sich um eine Hochzeit gehandelt hat, ist noch nicht sicher. Der Berliner Bezirk Tempelhof-Schöneberg kratzt nach Angaben des Berliner Senats an der kritischen 50er-Grenze. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 46,7 (Stand: 3. Oktober, 15.47 Uhr). Das RKI weist in seinem Covid-19-Lageberichte (2. Oktober) einen Wert von 42,1 aus.

Im Berliner Bezirk Neukölln sind derzeit an 14 Schulen mindestens 25 Klassen vom Coronavirus betroffen und deswegen in Quarantäne, schreibt der Tagesspiegel. Auch Kindertagesstätten seien betroffen. Das Gesundheitsamt käme jetzt schon nicht mehr mit den Tests und der Nachverfolgung der Kontaktpersonen hinterher, sagte der Gesundheitsstadtrat Falko Liecke (CDU) gegenüber der Zeitung. Der Bezirk erwäge deswegen eine Verschärfung der Quarantäne-Regeln für Schulen. Bei einem Corona-Fall in einer Klasse müssten dann alle Mitschüler 14 Tage in Isolation. Eine Verkürzung solle nicht mehr möglich sein.

Corona in Deutschland - „Die Uhr tickt“ - Alkoholverbot wegen Corona-Lage in Berlin gefordert

Angesichts eines rasanten Anstiegs der Corona-Infektionszahlen fordert Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci für die Hauptstadt ein Ausschank- und Verkaufsverbot für Alkohol von 23 bis 06 Uhr. Dieses müsse für Restaurants, Bars, Clubs und Spätverkaufsstellen gelten, sagte die SPD-Politikerin am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Gleichzeitig erneuerte sie ihre Forderung nach weitergehenden Kontaktbeschränkungen: Begegnungen sollten auf zwei Haushalte oder fünf Personen begrenzt werden. Es sei Zeit für rasches Handeln. „Wir haben nicht die Zeit zu sagen, wir gucken mal. Die Uhr tickt“, sagte sie. Unterschiedliche Beschränkungen des Alkoholverkaufs gibt es auch schon in anderen Städten.

Coronavirus in Deutschland: RKI meldet 2563 Corona-Neuinfektionen

Update vom 3. Oktober, 9.34 Uhr: Die Corona-Fälle in Deutschland bleiben weiter auf hohem Niveau. Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen in Deutschland innerhalb eines Tages liegt nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom frühen Samstagmorgen bei 2563. Damit bleibt der Wert nun schon zum dritten Mal in Folge über der Schwelle von 2.500 Fällen pro Tag. Bereits am Freitag meldeten die Gesundheitsämter 2.673 Neuinfektionen, am Tag zuvor waren 2.503 neue Fälle. Zuletzt hatten die Corona-Neuinfektionen Ende April die Schwelle von 2.500 überschritten.

Seit Beginn der Corona-Krise haben sich demnach mindestens 296.958 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert (Datenstand 3.10., 0.00 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt nach RKI-Angaben bei 9527. Seit dem Vortag wurden 19 Todesfälle mehr gemeldet.

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag nach RKI-Schätzungen in Deutschland laut Lagebericht vom Freitag bei 0,97 (Vortag: 0,90). Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel etwas weniger als einen weiteren Menschen ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

Auch der sogenannte Sieben-Tage-R-Wert, der sich auf einen längeren Zeitraum bezieht und daher weniger Schwankungen unterliegt, ist leicht angestiegen.. Nach RKI-Schätzungen lag dieser Wert am Freitag bei 1,08 (Vortag: 1,05). Ein infizierter Mensch steckt somit etwas mehr als einen weiteren an.

Sowohl beim R-Wert als auch beim Sieben-Tage-R-Wert ist also ein Trend zu einer leichten Steigerung erkennbar.

Corona in Deutschland: Einzelne Länder starten in Herbstferien - Erstes Fazit zu Schulöffnung

Update vom 3. Oktober 2020, 09.27 Uhr: Die ersten Länder Deutschlands starten in der kommenden Woche in die Herbstferien. Ein erstes Fazit seit der Wiederöffnung der Schulen nach den coronabedingten Schließungen ergibt ein positives Bild: Der überwiegende Teil der Schulen in Deutschland hat den Betrieb trotz Corona wie geplant aufrechterhalten können. Wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei den Kultusministerien der Länder und eine Auswertung aktuell zugänglicher Meldungen der Ministerien ergab, kommt es vereinzelt zwar zu deutlichen Einschränkungen für Tausende Schüler und Lehrer. Mit Blick auf die Gesamtzahl von rund 40.000 Schulen mit 11 Millionen Schülern und rund 800.000 Lehrern, sind die Zahlen dennoch vergleichsweise überschaubar.

Coronavirus und Schulöffnungen: So viele Schüler und Lehrer waren in Quarantäne

Nach den aktuellsten zum Ende der Woche vorliegenden Daten der zuständigen Landesbehörden oder Kultusministerien der Länder, waren zuletzt knapp 40.000 Schüler und fast 4000 Lehrer wegen Infektionsfällen, Verdachtsfällen oder eigener Infektion in Quarantäne oder als Vorsichtsmaßnahme im Fernunterricht. Daneben meldeten Bundesländer, die keine Einzelzahlen zu Schülern veröffentlichen, insgesamt rund 700 Klassen oder Lerngruppen, die zuletzt nicht in der Schule waren. Komplett geschlossen waren den aktuellen Zahlen zufolge 23 Schulen.

Die Bundesländer erheben die Daten allerdings sehr unterschiedlich. Manche zählen Schüler und Lehrer in Quarantäne, manche erfassen die Zahl der Klassen oder Lerngruppen, die zu Hause unterrichtet werden, manche nur die Zahl der positiv Getesteten. Zudem werden die Daten in unterschiedlichem zeitlichen Abstand und zu verschiedenen Zeitpunkten erhoben. Daher können bundesweit nur sehr grobe Aussagen getroffen werden.

Corona in Deutschland: Unterrichtsausfall an mehreren Schulen wegen mangelnder Desinfektion

Update vom 2. Oktober, 15.56 Uhr: An mehreren Schulen ist am Freitag in Dortmund der Unterricht ausgefallen, da sie offenbar nicht geputzt und desinfiziert wurden. Reinigungskräfte hatten am Mittwoch gestreikt. Wie der WDR berichtet, waren tausende Schüler betroffen. Der Präsenzunterricht konnte wegen der mangelnden Corona-Hygieneanforderungen nicht stattfinden. Aus Sicherheitsgründen mussten die Schüler zu Hause bleiben. Die Stadt Dortmund sei am Freitagmorgen davon überrascht gewesen, wie viele Schulen betroffen waren. Laut WDR sollen es mindestens zehn gewesen sein. Am Montag soll es mit dem Unterricht aber weitergehen.

Corona in Deutschland: Tragischer Todesfall nach Klinik-Aufenthalt

Update vom 2. Oktober, 15.37 Uhr: Eine Patientin ist in der Nacht zu Donnerstag in einem Krankenhaus in Lörrach (Baden-Württemberg) gestorben. Die 79-Jährige hatte sich bei ihrer Zimmernachbarin mit Corona angesteckt. Die Verstorbene befand sich bereits seit längerem im Krankenhaus, als eine andere Patientin (70) ins Zimmer kam, berichtet SWR.de. Die 70-Jährige hatte demnach nur eine Untersuchung und konnte die Klinik am nächsten Tag verlassen. Zu Hause entwickelte die entlassene Patientin Symptome und wurde daraufhin von ihrem Hausarzt positiv getestet.

Es sei ein Rätsel, wie sich die 79-Jährige im Zweibettzimmer anstecken konnte, sagte Bernhard Hoch, medizinischer Geschäftsführer der Klinik. „Das ist ein tragischer Fall und ein seltenes Phänomen, das mir zumindest aus Baden-Württemberg nicht bekannt ist“, so Wolf. Es gebe in der Klinik wegen der Abstandsregeln nur Zweibettzimmer, es herrscht Maskenpflicht und bei der Aufnahme werde gewissenhaft nachgefragt. Die 70-jährige Patientin habe bei ihrer Aufnahme keine Symptome gezeigt.

Norddeutsches Bundesland stuft Berliner Bezirk Mitte als Risikogebiet ein

Update vom 2. Oktober, 13.34 Uhr: Schleswig-Holstein stuft den Bezirk Berlin Mitte als Risikogebiet ein. Für Reisende aus deutschen Risikogebieten gilt dort offenbar eine 14-tägige Quarantänepflicht. Das norddeutsche Bundesland definiert den Berliner Bezirk Mitte als „Risikogebiet im Inland“. Der Berliner Senat dagegen behandelt Berlin als Ganzes.

Ändert sich etwa noch mehr bei den Quarantäne-Regeln in Deutschland? Ein brisanter Aktenvermerk deutet daraufhin.

Update vom 2. Oktober, 11.56 Uhr: Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) hat Test für einen Corona-Impfstoff von IDT Biologika* genehmigt. Bei dem Corona-Impfstoff handelt es sich um einen sogenannten Vektor-Impfstoff gegen das Coronavirus Sars-CoV-2. Der Impfstoff basiert auf einem Impfstoff gegen Pocken und wurde gemeinsam von einem Forscher-Team der Ludwig-Maximilians-Universität München, der Philipps-Universität Marburg und dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf im Auftrag für das Deutsche Zentrum für Infektionsforschung (DZIF) entwickelt. Der Impfstoff wird jetzt in der ersten Phase (Phase I) der klinischen Prüfung auf Sicherheit, Verträglichkeit und auf seine spezifische Immunantwort gegen den Erreger untersucht.

Corona: Das sind Deutschlands Risikogebiete

Update vom 2. Oktober, 9.23 Uhr: Die Stadt Hamm (NRW) gehört weiterhin zu den Corona-Hotspots in Deutschland. Die 7-Tage-Inzidenz liegt dort bei 94,4. Doch auch weitere Regionen überschreiten den kritischen Wert von 50 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohnern innerhalb sieben Tagen:

Corona in Deutschland: Vier Regionen bei Inzidenz über dem kritischen Wert

Hamm (NRW) - 94,4

Remscheid (NRW) - 50,5

Berliner Bezirk Mitte - 52,6

Röhn-Grabfeld - 51,4

Über der Schwelle von 35 liegen derzeit 18 Regionen in Deutschland. In München ist die 7-Tage-Inzidenz gefallen und liegt derzeit laut RKI auf 36,6. Die bayerische Hauptstadt hat, wie *tz.de berichtet, auf die positiven Entwicklungen reagiert.

Die Corona-Lage muss sorgfältig beobachtet werden, schreibt das RKI in seinem aktuellen Lagebericht (1. Oktober). Die Corona-Patienten auf der Intensivstation nehmen zu. 362 Covid-19-Fälle müssen derzeit auf intensivmedizinisch behandelt werden, davon werden 193 beatmet.

Der 7-Tage-Schnitt der neuen #Corona-Fälle in 🇩🇪 liegt 14% über Vorwoche - wie auch die Zahl der aktiven Fälle.



Anhaltend hohe Dynamik

+ sehr hohe neue Fallzahlen

+ begrenzte Nachverfolgungs-Kapazitäten



= Wir haben die Lage nicht mehr im Griff. Die Lage hat uns im Griff.@welt pic.twitter.com/StTr6LHJwI — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) October 2, 2020

RKI meldet mehr als 2600 Corona-Neuinfektionen - höchster Wert seit April

Update vom 2. Oktober, 8.05 Uhr: Wie das Robert-Koch-Institut* (RKI) am Freitagmorgen bekannt gab, meldeten die Gesundheitsämter 2673 neue Corona-Infektionen. Das ist der höchste Wert seit der zweiten Aprilhälfte. Acht weitere Menschen sind dem RKI zufolge an den Folgen des Virus gestorben.

Ein leichter Anstieg ist auch bei den Patienten zu beobachten, die auf der Intensivstation behandelt werden. Laut aktuellem RKI-Lagebericht werden derzeit etwa 360 Infizierte intensivmedizinisch behandelt, 193 davon werden beatmet. Das sind knapp 30 mehr als in der vergangenen Woche.

Coronavirus in Deutschland: Köln, Duisburg und Gelsenkirchen reißen Grenzwert

Update vom 1. Oktober, 20.55 Uhr: Nach Informationen von Focus Online haben die Gesundheitsämter der Bundesländer beim RKI 2589 neue Corona-Infektionen gemeldet. Allein in Nordrhein-Westfalen gebe es demnach 758 neue Fälle. 16 weitere Todesfälle seien zu beklagen. Weil Bayern einen Todesfall gestrichen hat, liegt die Gesamtzahl nun bei 9476. Der Freistaat steht bei 2661 - trauriger Spitzenwert unter den Bundesländern. Erfreulich: Die bundesweite Reproduktionszahl ist weiter gesunken auf nun 0,9.

In Köln (36,4), Duisburg (36,9), Gelsenkirchen (40,7) und dem Oberbergischen Kreis (35,6) wurde der Grenzwert von 35 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner binnen einer Woche überschritten. Hier würden demnach Beschränkungen bei Feiern in Gaststätten und Zuschauerzahlen bei Fußballspielen greifen. Die beiden Hotspots Hamm (95,5) und Remscheid (59,5) liegen sogar über der zweiten Marke, dem Inzidenzwert von 50.

Coronavirus in Deutschland: Gibt es eine Änderung bei der Quarantäne-Pflicht?

Update vom 1. Oktober, 18.15 Uhr: Anscheinend will Innenminister Horst Seehofer eine deutliche Verkürzung der Quarantäne für Rückkehrer aus Corona-Risikogebieten auf den Weg bringen. Darüber berichtet das Nachrichtenportal ThePioneer, das sich auf einen Verordnungsentwurf des Innenministeriums bezieht. Es bleibt demnach bei der Quarantäne-Pflicht für Reiserückkehrer aus Regionen, die vom RKI als Corona-Risikogebiete eingestuft werden. Diese soll künftig grundsätzlich zehn Tage nach Einreise umfassen - vier Tage weniger als bislang. „Ab dem fünften Tag in Absonderung besteht die Möglichkeit, durch ein negatives Testergebnis die Absonderung zu beenden“, heißt es demnach in dem Entwurf. „Der Test darf frühestens am fünften Tag nach der Einreise durchgeführt werden.“



Betroffene sollen die zuständige Behörde allerdings unverzüglich informieren müssen, sollten sie binnen zehn Tagen nach Einreise für Corona typische Symptome wie Husten, Fieber, Schnupfen oder Geruchs- und Geschmacksverlust haben. Die Musterverordnung des Gesundheitsministers soll als Empfehlung für die Länder dienen. (Anm. d. Red.: In einer ersten Version waren fälschlicherweise Jens Spahn und das Gesundheitsministerium genannt worden)

Coronavirus in Deutschland: Polizei sprengt Hochzeit mit 400 Gästen

Erstmeldung vom 1. Oktober: München - Die Corona-Fälle in Deutschland ziehen an. Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat binnen weniger Tage die Schwelle von 2.500 überschritten. Binnen 24 Stunden haben die Gesundheitsämter nach Angaben des Robert-Koch-Institut* (RKI) 2.503 Corona-Infektionen gemeldet. Das waren 705 mehr als am Vortag. Zwölf Menschen starben.

Um die Corona-Pandemie zu bremsen, haben sich der Bund und die Bundesländer auf neue Corona-Regeln geeinigt, örtliche Maßnahmen, wie die Teilnehmerzahlen für private Feiern in öffentlichen oder angemieteten Räumen zu beschränken und Bußgelder bei falschen Angaben in Kontaktlisten einzuführen. Weiter gilt neben den Abstands- und Hygienebestimmungen im Handel und im Nahverkehr bundesweit eine Maskenpflicht.

Corona in Deutschland: Polizei löst Hochzeitsfeier mit 400 Gästen auf

Mit dem Coronavirus gehen jedoch viele ziemlich locker um. Gerade auf privaten Feiern sind Hygienevorschriften und Abstandsregeln zum Schutz vor einer Corona-Infektion offenbar schnell vergessen.

Eine Hochzeitsfeier mit 400 Gästen musste die Polizei in Bremen vorzeitig abbrechen. Ein Großteil der Feiernde habe die Abstandsregeln nicht eingehalten und keinen Mund-Nasen-Schutz getragen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. In dem Lokal sei die erlaubte Obergrenze von 250 Personen deutlich überschritten worden. Nachdem der Veranstalter und Polizei mehrmals vergeblich versuchten auf das Verhalten der Gäste einzuwirken, wurde die Hochzeitsparty beendet. Verstöße wurden dokumentiert und mehrere Anzeigen, laut Polizei, angefertigt. Die Polizei war von einem Anrufer am späten Dienstagabend via Notruf verständigt worden. Die Corona-Lage in Bremen ist ernst. Die aktuelle 7-Tage-Inzidenz liegt bei 31,2, teilt das RKI am Donnerstag mit. Bremen als Bundesland verzeichnet damit den höchsten Wert und hat Berlin auf den zweiten Platz (7-Tage-Inzidenz: 29,4) verdrängt.

Corona in Deutschland: Illegale Partys und Familienfeiern - In Berlin grassiert das Virus

Der Leichtsinn im Umgang mit dem Coronavirus macht Berlin zu schaffen. Illegale Partys in Szenevierteln, aber auch Familienfeiern beschleunigen die Zahl der Corona-Infektionen. Besonders betroffen sind die Berliner Bezirke Friedrichshain-Kreuzberg, Mitte und Neukölln. Das Infektionsgeschehen bringt die Gesundheitsämter langsam an ihre Grenzen. Vor allem betroffen ist Friedrichshain-Kreuzberg. Beschränkungen für das öffentliche Leben dort gibt es derzeit nicht.

Aufgrund der Lage des Bezirks sei es auch schwer durchsetzbar. „Wären wir eine Kommune wie Garmisch-Partenkirchen, würden wir wohl ähnlich handeln“, sagte Knut Mildner-Spindler (SPD), Gesundheitsstadtrat von Friedrichshain-Kreuzberg, wie der Tagesspiegel berichtet. Garmisch-Partenkirchen* (Bayern) hatte nach einem Corona-Ausbruch Massentests angeordnet und weitreichende Einschränkungen verhängt. München* (Bayern) hatte auf rasant steigende Infektionszahlen mit Kontaktbeschränkungen und einer Maskenpflicht in der Innenstadt reagiert.

In Friedrichshain-Kreuzberg ist eine Debatte um die Hilfe der Bundeswehr in der Corona-Krise entbrannt. Der Berliner Bezirk (grün-linksalternativ geprägt) lehnt bisher den Einsatz von Soldatinnen und Soldaten im Gesundheitsamt kategorisch ab. Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer reagierte verwundert. Auch Bundesminister Jens Spahn reagierte mit Unverständnis. In anderen Bezirken unterstützt die Bundeswehr die Gesundheitsämter bei der Kontaktnachverfolgung. In Friedrichshain-Kreuzberg lag der Wert in den vergangenen Tagen immer knapp unter der Obergrenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen. Berlin-Mitte hat den Wert mit 56,7 bereits gerissen (Stand: 1. Oktober, 0 Uhr).

Corona: RKI meldet neue Fallzahlen

291.722 Menschen in Deutschland haben sich nachweislich mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert, teilt das RKI am Donnerstag mit.

haben sich nachweislich mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert, teilt das RKI am Donnerstag mit. 9.500 Menschen starben demnach bisher an oder in Verbindung mit einer Coronainfektion.

starben demnach bisher an oder in Verbindung mit einer Coronainfektion. Derzeit sind in Deutschland etwa 24.300 aktive Fälle bekannt.

Corona-Lage - „noch nicht dramatisch“ - Unikliniken melden steigende Patientenzahlen

Die deutschen Universitätskliniken melden wieder steigende Patientenzahlen auf den Intensivstationen, berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Die Situation sei „noch nicht dramatisch“, bedürfe aber einer „sehr ernsthaften Beobachtung“, sagte der Vorstandsvorsitzende der Berliner Charité, Heyo Kroemer demnach in Berlin bei der Vorstellung von Forschungsprojekten der Universitätskliniken zu Covid-19.

In den vergangenen zwei Wochen habe sich laut Kroemer in der Charité die Zahl der beatmeten Patienten von sechs auf 17 erhöht. Es sei „extrem wichtig, dass wir jetzt am Ball bleiben“, sagte er mit Blick auf Corona-Schutzmaßnahmen wie Abstandsregeln oder das Tragen von Masken. Die Zahlen zeigten, dass die Pandemie noch lange nicht überstanden sei. Bundesweit müssen 355 Covid-19-Patienten intensivmedizinische behandelt werden. 195 davon werden, nach RKI-Angaben beatmet (Stand: 30. September) (ml)*Merkur.de und tz.de sind Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.