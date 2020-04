Merkel nennt kein Datum für Corona-Exit: „Wir wären eine schlechte Bundesregierung“

Deutschland-Ticker

Coronavirus in Deutschland: Angela Merkel will kein Datum nennen, wann die strengen Auflagen gelockert werden könnten.

Das Coronavirus Sars-CoV-2* hat Deutschland im Griff

im Griff Ausgangsbeschränkungen wegen des Coronavirus werden verlängert

werden verlängert Mehr als 100.000 Infizierte, über 1500 Tote (JHU)

+++ 17.38 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich zu den strengen Coronavirus-Auflagen geäußert und sich bei der Bevölkerung bedankt. „Für dieses Verständnis, das es gibt, möchte ich mich bedanken, denn die Regeln werden ja doch von der überwiegenden Mehrzahl der Menschen eingehalten“, sagte die CDU-Politikerin am Montag (06.04.2020) auf einer Pressekonferenz. Es war der erste öffentliche Auftritt nach dem Ende ihrer eigenen häuslichen Quarantäne. Merkel hatte sich zuhause isoliert, nachdem sie Kontakt mit einem Arzt hatte, der positiv auf das Coronavirus getestet worden war.

Die Einhaltung dieser „sehr, sehr harten Regeln“ gerade auch beim aktuellen schönen Wetter leiste einen Beitrag, um Menschenleben zu retten und Pflegepersonal das Leben zu erleichtern, sagte Merkel. Die Auflagen müssten schrittweise gelockert werden, stellte sie in Aussicht. Es sei aber noch zu früh, um einen konkreten Zeitpunkt zu nennen. „Wir wären ein schlechte Bundesregierung, wenn wir jetzt schon ein Datum nennen würden. Das können wir nicht.“ Der Gesundheitsschutz stehe im Vordergrund.

Coronavirus in Deutschland: Pflegekräfte sollen Prämie bekommen

+++ 17.03 Uhr: Vollzeitbeschäftigte in der Altenpflege sollen wegen den besonderen Belastungen in der Corona-Krise eine Prämie von 1500 Euro bekommen. Für Azubis ist eine Extra-Zahlung von 900 Euro geplant. Teilzeitbeschäftigte sollen eine Prämie entsprechend ihrer geleisteten Stunden erhalten. Darauf haben sich die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und die Bundesvereinigung der Arbeitgeber in der Pflegebranche (BVAP) geeinigt. Festgehalten werden solle die Regelung in einem eigenen Tarifvertrag.

Sollte das Vorhaben erfolgreich sein, könnten nach Angaben eines Verdi-Sprechers von der Prämie mehr als eine halbe Million Beschäftigte in der Pflege profitieren. „Die Corona-Pandemie führt allen vor Augen, wie wichtig die Versorgung von alten und pflegebedürftigen Menschen ist“, sagte Bühler. BVAP-Vorstandsmitglied Gero Kettler sagte, die Prämie sei eine Anerkennung der besonderen Belastung in der Krise.

+++ 16.47 Uhr: Bundeskanzlerin hat sich in einer Pressekonferenz zu derzeitigen Corona-Krise in Deutschland geäußert. Sie rief dazu auf, die Europäische Union entschlossen zu verteidigen. Die Union stehe vor der größten Bewährungsprobe seit ihrer Gründung, sagte die Kanzlerin am Montag in Berlin. Die Pandemie sei ein „symmetrischer Schock“, der alle Staaten gleichermaßen betreffe. Es sei im Interesse aller EU-Staaten, dass Europa stark aus dieser Bewährungsprobe hervorgehe. „Auch Deutschland wird es auf Dauer nur gut gehen, wenn es Europa gut geht“, sagte sie.

Coronavirus in Deutschland: Meldepflicht für Intensivbetten

+++14.41 Uhr: Kliniken müssen angesichts der Corona-Krise freie Intensivbetten künftig täglich an ein zentrales Register melden. Das sieht ein Verordnungsentwurf von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn vor. „Wir brauchen einen genauen Überblick über belegte und freie Intensivbetten in Deutschland“, sagte der CDU-Politiker am Montag (06.04.2020). Die allermeisten Kliniken meldeten bereits freiwillig ihre aktuelle Kapazität, aber leider immer noch nicht alle. „Wenn alle transparent zusammenarbeiten, gelingt eine bessere Versorgung“, sagte Spahn.

Um Patienten mit #Covid19 und anderen schweren Krankheiten gut versorgen zu können, brauchen wir einen genauen Überblick über belegte und freie Intensivbetten. Mit einer Verordnung macht @JensSpahn die Meldung freier Intensivbetten zur Pflicht. pic.twitter.com/0MkvUhut6O — BMG (@BMG_Bund) April 6, 2020

Coronavirus: Deutschland-Rückkehrer müssen in Quarantäne

+++ 14.00 Uhr: Deutsche, EU-Bürger oder langjährig in Deutschland wohnhafte Personen, die nach mehrtägigem Auslandsaufenthalt in die Bundesrepublik zurückkehren, sollen künftig zwei Wochen in Quarantäne. Das empfahl das sogenannte Corona-Krisenkabinett nach am Montag den Bundesländern.

+++ 6.4.2020, 8.30 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Montag mit 95.391 angegeben - ein Plus von 3677 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 100.123 Infizierte. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte bislang 1434 Todesfälle, die JHU 1584 Tote.

Doch wann endet die Krise? YouTuberin und Chemikerin Mai Thi Nguyen-Kim erklärt in einem Video, warum die Corona-Krise in Deutschland erst am Anfang steht - und wann sie vermutlich endet.

Deutschland mit vielen Infizierten - aber niedriger Sterberate

Die unterschiedlichen Zahlen ergeben sich daraus, dass das RKI nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung nur einmal täglich aktualisiert.

Deutschland zählt zu den Ländern mit den meisten bestätigten Corona-Fällen weltweit. Nur die USA, Italien und Spanien haben mehr Infektionen gemeldet. Die Sterberate in Deutschland ist aber deutlich niedriger als in diesen Ländern.

Coronavirus-Pandemie: Deutschland hat mehr als 200.000 Touristen zurückgeholt

+++ 15.20 Uhr: Seit knapp drei Wochen läuft die Rückholaktion der Bundesregierung, die wegen des Coronavirus im Ausland gestrandete Deutsche zurück nach Deutschland bringen soll. Mittlerweile wurden mehr als 200.000 deutsche Touristen aus 57 Ländern zurückgeholt. „Das war nicht immer einfach und hat stellenweise etwas geruckelt, wie man es in dieser schwierigen Zeit auch erwarten kann“, sagte Bundesaußenminister Heiko Maas. „Doch auf diese Leistung können alle Beteiligten stolz sein.“ Etwa 40.000 Menschen warten immer noch auf die Rückreise - die meisten in Neuseeland, Südafrika und Peru.

Coronavirus: Schutzmasken wurden nicht von den USA „konfisziert“

+++ 13.55 Uhr: Entwarnung: Anders als am Freitag fälschlicherweise von Innensenator Geisel angenommen, haben die USA keine für Berlin bestimmten Schutzmasken ins eigene Land geleitet. Von „Konfiszieren“ könne keine Rede sein, so ein Sprecher der Berliner Polizei gegenüber dem Tagesspiegel. Die Beamten hatten die Bestellung bei einem deutschen Zwischenhändler aufgegeben, welcher die insgesamt 200.000 Masken anschließend in die USA weiterleitete. Er sorge nun für Ersatz.

Wie ein Sprecher Geisels bestätigte, hatte der Händler behauptet, die Bestellung sei auf Anweisung der USA storniert und umgeleitet worden. Washington hatte jedoch keine solche Direktive gegeben. Der genaue Tathergang ist weiterhin unklar. Polizei und Senatsverwaltung haben mit einer Untersuchung begonnen.

Coronavirus in Deutschland: Zwei Millionen Schutzmasken angekommen

+++ 12.27 Uhr: Die aufgrund der Corona-Krise lang ersehnten Atemschutzmasken sind in Berlin endlich angekommen. Zwei Millionen Schutzmasken sowie 300.000 Schutzkittel trafen am Samstag am Flughafen Leipzig/Halle aus China ein. Die Berliner Senatssprecherin Melanie Reinsch erklärte am Sonntagmorgen, dass die Bundeswehr sie dort abgeholt und nach Berlin gebracht hat.

Schon am Montag sollen die Schutzmasken und -kittel in Berlin unter anderem an Kliniken, Pflegeheime und die Polizei verteilt werden. „Spiegel“ hatte zuvor darüber berichtet. Michael Müller (SPD), Berlins Regierender Bürgermeister, freute sich über die „guten Nachrichten“. Schließlich mangelt es den Ärzten und Pflegekräften derzeit an notwendigem Material, wie auch Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) gegenüber „Berliner Morgenpost“ betonte.

Corona Deutschland: „Höchste Infektionszahlen noch vor uns“

+++ 10.43 Uhr: Die Corona-Krise hält Deutschland in Atem - eine Entspannung ist laut der Bundesregierung noch nicht in Sicht. „Die Zeit mit den höchsten Infektionszahlen liegt noch vor uns", berichtete Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“. „Unsere Aufgabe als Bundesregierung ist es, uns für unsere Bevölkerung auf den schwierigsten Teil dieser Krise vorzubereiten.“

Voraussetzung für eine Weiterführung oder Lockerung der aktuellen Eindämmungs-Maßnahmen sei laut Braun, „dass sich in gleichen Zeitabständen weniger Menschen infizieren“. Vor Beginn der Einschränkungen hatte sich die Zahl der Infizierten alle drei Tage verdoppelt. Diese Zeit müsse auf zehn bis vierzehn Tage ansteigen, um das Gesundheitswesen nicht zu überlasten.

Wichtig sei „wie schnell es uns gelingt, zusätzliche Krankenhaus- und Intensivbetten zu schaffen und die Kontaktnachverfolgung zu verbessern“. Einen Lichtblick gibt es immerhin: Braun schließt auch „Verbesserungen“ nicht aus.

+++ 5.4.2020, 7.43 Uhr: In Zeiten der Corona-Krise möchte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) den besonders belasteten Pflegekräften eine Sonderzahlung von 500 Euro zukommen lassen. „Wir in Bayern reden nicht nur darüber - wir machen das. Wir werden 500 Euro als Bonus an alle Pflegekräfte zahlen“, betonte er bei „Bild am Sonntag“. Zudem habe man „in allen Krankenhäusern, Pflege- und Seniorenheimen freies Essen und Getränke für die Beschäftigten eingerichtet“.

Durchhalten lohnt sich: Die Kurve der Corona-Infektionen in Bayern flacht leicht ab. Es ist ein leicht positiver Trend, aber noch kein Grund zur Entwarnung. Gerade jetzt müssen wir geduldig bleiben und alle Maßnahmen konsequent weiter einhalten. Nur dann können Maßnahmen wirken. pic.twitter.com/ApE6gfFxUD — Markus Söder (@Markus_Soeder) April 3, 2020

Coronavirus Deutschland: Mehr als 90.000 Menschen infiziert – über 1.300 Tote

+++ 20.25 Uhr: Das Coronavirus Sars-CoV-2 ist bundesweit weiter auf dem Vormarsch. Daten der US-amerikanischen „Johns Hopkins University“ zufolge haben sich in Deutschland bereits mehr als 90.000 Menschen mit dem neuartigen Erreger angesteckt.

Demnach stieg die Infiziertenzahl am Samstag (04.04.2020) auf 92.150. 1.330 Patienten sind an Covid-19 gestorben. Die gute Nachricht: 26.400 Menschen haben sich von der Krankheit wieder erholt und gelten damit nach derzeitigem Wissenstand als immun.

Coronavirus in Deutschland: Die meisten Bürger befolgen die Regeln

+++ 18.27 Uhr: Trotz des frühlingshaften Wetters haben die meisten Bürger am Samstag die Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie befolgt. „Die Lage ist ruhig. Die Bürger sind sehr besonnen und halten sich an die Hinweise“, sagte eine Polizeisprecherin in Schleswig-Holstein. Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern teilte mit, auf den Zufahrtsstraßen ins Land hinein und zu den Ausflugszielen an der Ostseeküste sei es sehr ruhig.

Und auch in Bayern haben sich die Menschen weitgehend an die Ausgangsbeschränkungen gehalten. Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sagte: „Die Polizei stellt fest, dass sich die allermeisten Bürger sehr gut an die Vorschriften halten.“ Es habe keinen großen Ausflugsverkehr ins bayerische Oberland und nur sehr wenige Ausflügler und Touristen gegeben.

Coronavirus: Menschen in Deutschland halten sich an die Regeln – viele Verstöße dagegen in Berlin

+++ 17.42 Uhr: In der deutschen Hauptstadt halten sich immer noch viele nicht an die strengen Corona-Regeln: Die Berliner Polizei verzeichnet weiterhin zahlreiche Verstöße gegen die Verordnung des Senats zur Bekämpfung der Coronavirus-Verbreitung. Innerhalb nur 24 Stunden bis zum Samstagmorgen (04.04.2020) notierten die Polizisten in der gesamten Stadt 30 Strafanzeigen und 79 Ordnungswidrigkeiten, wie eine Sprecherin mitteilte. „Es war die gesamte Bandbreite dabei.“

Wenn Sie am Wochenende überwiegend #Zuhausebleiben, machen Sie alles richtig. Sport treiben und spazieren gehen ist natürlich auch okay. Der Mindestabstand? Eine Kissenlänge ist zu wenig, eine Elefantenlänge nicht unbedingt nötig. Der richtige Abstand sollte 1,5 bis 2 m betragen. pic.twitter.com/B6jsQTcD9c — Senatsverwaltung für Inneres und Sport (@derInnensenator) April 4, 2020

Corona-Krise in Deutschland: Bundesregierung holt 200.000 Deutsche zurück

+++ 14.41 Uhr: 200.000 wegen der Corona-Krise im Ausland gestrandete Deutsche sind wieder zu Hause. Vor knapp drei Wochen startete die Bundesregierung die Rückholaktion. „Das war nicht immer einfach und hat stellenweise etwas geruckelt, wie man es in dieser schwierigen Zeit auch erwarten kann“, sagte Bundesaußenminister Heiko Maas am Samstag (04.04.2020) „Doch auf diese Leistung können alle Beteiligten stolz sein.“

Fast 200.000 Reisende in 2,5 Wochen nach Hause gebracht: An manchen Tagen waren 20 Flieger parallel in der Luft. Detailabsprachen, Landegenehmigungen, Transport Reisender vor Ort: @HeikoMaas erklärt bei @rponline die Dimensionen der #Rueckholaktion. https://t.co/4yzpOuEyj1 pic.twitter.com/JfzZUDYuJK — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) April 4, 2020

+++ 4.4.2020, 09.40 Uhr: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) geht davon aus, dass eine Corona-Tracking-App schon bald zum Alltag gehört. „Wir werden solche Apps in absehbarer Zeit alle nutzen, und zwar freiwillig“, sagte er dem „RedaktionsNetzwerk Deutschland“.

Coronavirus in Deutschland: Corona-Tracking-App bald „Normalität“

„Auf diese Weise können wir die Einschränkungen reduzieren, die wir brauchen, bis Impfstoffe und Medikamente da sind.“ Die Akzeptanz für eine solche App werde es geben, wenn sie nicht vom Staat vorgeschrieben werde, sondern die Möglichkeit einfach technisch da sei. „Wir haben das bei der Gesundheitskarte erlebt: Als der Staat darauf Gesundheitsdaten speichern wollte, war der Aufschrei der Datenschützer groß. Kurze Zeit später gab es einen großen Run auf entsprechende Anwendungen bei Google und Facebook“, sagte Kretschmer. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder wollen nach Ostern beraten, ob und wie die Einschränkungen wegen der Corona-Krise fortgesetzt werden.

+++ 17:40 Uhr: Der Signal-Iduna-Park, in dem normalerweise Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund seine Heimspiele austrägt, verwandelt sich in Zeiten der Corona-Krise in ein Behandlungszentrum. Das gab der BVB am Freitag bekannt.

Corona in Deutschland: BVB-Stadion soll Corona-Behandlungszentrum entlasen

Demnach soll die Nordtribüne des verwaisten Stadions für „die Versorgung von Coronavirus-Verdachtsfällen sowie Patienten mit entsprechenden Beschwerden“ genutzt werden. Der BVB habe das Areal in Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) entsprechend umgebaut. Das Stadion sei mit seinen „technischen, infrastrukturellen und räumlichen Bedingungen der ideale Ort, um gerade jetzt Menschen aktiv zu helfen, die potenziell vom Coronavirus infiziert sind beziehungsweise über entsprechende Beschwerden wie Atemwegserkrankungen und Fieber klagen“, wird BVB-Chef Hans-Joachim Watzke zitiert.

Durch die neu geschaffenen Kapazitäten im BVB-Stadion soll das Corona-Behandlungszentrum am Dortmunder Klinikum entlastet werden.

RKI: Maßnahmen gegen Corona-Krise zeigen Wirkung - aber keine Entwarnung

+++ 13.00 Uhr: Die Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Epidemie in Deutschland zeigen nach Einschätzung des Robert Koch-Instituts messbar Wirkung. Ein infizierter Mensch stecke seit einigen Tagen in Deutschland im Durchschnitt nur noch einen weiteren Menschen an, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler am Freitag. Ein Grund zur Entwarnung sei das aber noch nicht.

Coronavirus: Mehr rechtsextreme Gewalt befürchtet - „Prepper“ bereiten „Tag X“ vor

+++ 11.45 Uhr: Die Bundesregierung befürchtet eine Zunahme rechter Gewalt im Zuge der Corona-Krise. Es gebe erhöhte Aktivitäten und Planungen rechtsextremer Gruppierungen, teilte das Bundesinnenministerium dem Bundestag mit. Vertreter des Bundesamtes für Verfassungsschutz und des Bundesinnenministeriums setzten die Obleute des Innenausschusses über Aktivitäten innerhalb der rechtsextremen Szene in Kenntnis, hieß es weiter.

Demnach bereiten sich Mitglieder sogenannter Prepper-Gruppen (to be prepared: vorbereitet sein) auf einen angeblichen Tag X vor, an dem die öffentliche Ordnung zusammenbrechen soll. In Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen sollen laut den Behördenangaben Waffen und Munition aus Verstecken, sogenannten Safehouses, geholt worden sein.

+++ 8.45 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Freitag mit 79.696 angegeben - ein Plus von 6174 seit dem Vortag.

Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 84.794 Infizierte. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte bislang 1017 Todesfälle, die JHU 1107 Tote.

Mittel gegen das Coronavirus: Spahn setzt Hoffnung in Malaria-Medikament

+++ 7.50 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) richtet im Kampf gegen das neuartige Coronavirus Hoffnungen auf das Malaria-Medikament Resochin von Bayer. Es gebe „erste Hinweise“, dass bestimmte Medikamente wie Resochin bei der Bekämpfung medizinisch schwerer Corona-Erkrankungsverläufe „zu helfen scheinen“, sagte Spahn am Freitag. Doch seien weitergehende Studien nötig.

+++ 3.4.2020, 7.30 Uhr: Am Abend diskutierte Maybrit Illner im ZDF über das Thema „Testen, Tracken, Impfen – Wettlauf gegen die Zeit“. Dabei forderte Christiane Woopen, die die Vorsitzende des Europäischen Ethikrates, eine baldige differenzierte und schrittweise Strategie der Bundesregierung zur Lockerung der Corona-Kontaktbeschränkungen.

Ausbreitung der Corona-Pandemie erfasst immer mehr Ärzte und Krankenpfleger

+++ 21.46 Uhr: In Deutschland sind bis Donnerstagabend mindestens 1001 Menschen, die mit dem neuen Coronavirus infiziert waren, gestorben. Das geht aus einer Auswertung der neuesten Zahlen der Bundesländer hervor. 24 Stunden zuvor lag die Zahl der Toten bei 856.

Zudem registrierten die Behörden mehr als 79.400 Infektionen mit Sars-CoV-2 (Vortag Stand 20.00 Uhr: mehr als 72.600). Die Uhrzeit, wann ein neuer Tagesstand gemeldet wird, variiert von Bundesland zu Bundesland. Zudem melden einige Bundesländer ihre Zahlen nicht immer zur gleichen Uhrzeit.

+++ 19.00 Uhr: Die zunehmende Ausbreitung der Corona-Pandemie erfasst einem Bericht zufolge auch immer mehr Ärzte und Krankenpfleger in Deutschland: Nach Informationen von NDR, WDR und „Süddeutscher Zeitung“ haben sich inzwischen mehr als 2300 Klinikmitarbeiter in Deutschland mit dem Virus infiziert. Das teilte das Robert-Koch-Institut (RKI) auf Anfrage mit und verwies gleichzeitig darauf, dass die tatsächliche Zahl vermutlich höher liege.

In Nordrhein-Westfalen seien bis Mittwoch zudem 322 Mitarbeiter von ambulanten und vollstationären Pflegeeinrichtungen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert gewesen, heißt es dem Bericht zufolge aus dem Landesgesundheitsministerium. Bei diesen Einrichtungen handele es sich zum allergrößten Teil um Altenpflegeheime. 1485 Mitarbeiter befänden sich zudem in Quarantäne.

Coronavirus-Pandemie: Nonnen im Klopapier-Überfluss

+++ 15.52 Uhr: Klopapier ist noch immer in vielen Läden ausverkauft. Doch die Nonnen eines Dominikanerklosters in Bayern müssen sich darüber keine Sorgen machen. Wie die Zeitung „Die Rheinpfalz“ berichtet, besitzen die Nonnen des Klosters aus Bad Wörishofen seit Jahrzehnten einen riesigen Vorrat.

Dafür gäbe es zwei Gründe. Erstens hätten die Ordensfrauen vor 15 Jahren ihr Kurhaus aufgegeben – deshalb seien von dort viele Rollen mitgebracht worden. Zweitens notierte ein Lieferant in der Vergangenheit bei einer Bestellung eine Null zu viel, weswegen die Nonnen die ganze Zeit bereits gut versorgt waren. Einen sinnvolleren Zweck als die Lagerung haben die Ordensschwestern bereits gefunden: sie wollen das Toilettenpapier an Tafeln spenden, die wegen der Coronakrise Schwierigkeiten bei der Versorgung hätten.

+++ 14.33 Uhr: Die Berliner Polizei hat die Schließung von 830 Lokalitäten angeordnet. Grund ist die Überwachung der Verordnung gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus. Die Berliner Polizei teilte mit, dass ingesamt 1982 Objekte überprüft worden seien. Unter den Lokalitäten waren Kneipen, Wettbüros und Shisha-Bars.

Die Berliner Gewerkschaft der Polizewi (GdP) forderte indes, größere Parks und Plätze zu schließen, damit es bei schönem Wetter zu keiner Versammlung käme.

Corona-Krise: Besondere Belastung für arme Familien durch Existenzängste und Schulschließungen

+++ 12.40 Uhr:Kinder, die bei Alleinerziehenden oder in komplexen Patchworkfamilien aufwachsen, leiden am meisten unter Armut. Das zeigt eine Studie des Deutschen Jugendinstituts (DJI) in München. Die Corona-Krise dürfte deren Situation nach Einschätzung der Experten noch verschärfen.

Der Studie zufolge ist Geld allein für Kinder häufig gar nicht so wichtig. Die finanziellen Sorgen belasten allerdings die Eltern, setzen sie unter Druck und schaffen Konflikte in der Beziehung.

„Die aktuelle Corona-Krise dürfte diese negativen Folgen von Armut noch verstärken, nicht nur weil Existenzängste zunehmen, sondern auch weil Ausgangsbeschränkungen und Schulschließungen besonders für arme Familien zur Belastungsprobe werden“, erklärte Alexandra Langmeyer vom DJI.

+++ 11.40 Uhr: Deutschland hilft anderen Ländern in Europa in der Corona-Krise mit der Aufnahme von Dutzenden Covid-19-Patienten und sendet Hilfsgüter. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) teilte eine Übersicht auf Twitter, nach der derzeit 113 Patienten hauptsächlich aus den stark von der Corona-Pandemie betroffenen Ländern Frankreich und Italien in Krankenhäusern behandelt würden. „Wo noch Plätze frei sind, müssen wir helfen“, schrieb Maas. Nach Italien hat Deutschland laut Maas bereits sieben Tonnen an Hilfsgütern geschickt. Zudem seien Ärzteteams in Spanien und Italien im Einsatz.

So helfen wir in :



- 113 PatientInnen aus Partnerländern in Krankenhäusern (: 85/: 26/: 2)



- noch mehr reservierte Betten (: 13/: 81)



- 7 Tonnen Hilfsgüter nach geschickt



- Ärzteteams in und



Wo noch Plätze frei sind, müssen wir helfen. #COVIDー19 — Heiko Maas (@HeikoMaas) April 2, 2020

Coronavirus: Kliniken in Deutschland erhöhen Zahl der Intensivbetten auf 40.000

+++ 10.20 Uhr: Die Kliniken in Deutschland haben wegen der Corona-Krise die Zahl der Intensivbetten von etwa 28.000 auf rund 40.000 erhöht. Etwa 15.000 bis 20.000 Intensivbetten davon seien frei, erklärte der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß.

Zugleich stieg die Zahl der Betten mit Beatmungsgerät von etwa 20.000 auf mittlerweile rund 30.000. Zum Teil seien die Beatmungsgeräte aus anderen Bereichen wie beispielsweise aus Aufwachräumen geholt oder aber neu beschafft worden, zum Teil seien auch ausgemusterte Geräte reaktiviert worden.

Der Krankenhauschef gab sich „zuversichtlich“, dass in den kommenden zwei Wochen für alle Covid-19-Patienten, die beatmet werden müssen, ein Gerät zur Verfügung stehen werde. Aktuell seien etwa 2000 Betten mit Covid-19-Patienten belegt.

Corona-Krise: Ex-Chef des Verfassungsgerichts warnt vor Schaden für Grundrechte

+++ 2.4.2020, 6.25 Uhr: Der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, hat vor schweren Schäden für die Grundrechte gewarnt, sollten die Restriktionen in der Corona-Krise lange andauern.

Er halte die derzeitigen Einschränkungen der Bewegungsfreiheit zwar für rechtmäßig, sagte Papier der „Süddeutschen Zeitung“. Doch sehe er die Gefahr einer „Erosion des Rechtsstaats“, sollten sich die „extremen Eingriffe in die Freiheit aller" noch lange hinziehen.

Politik und Verwaltung müssten deshalb immer wieder prüfen, ob weniger einschneidende Maßnahmen möglich seien. Wenn sich die Restriktionen über längere Zeit erstreckten, „dann hat der liberale Rechtsstaat abgedankt“.

Coronavirus: Deutschland deckt sich mit Hilfsmedikamenten ein

+++ 21.41 Uhr: In Berlin sind zwei weitere Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Damit stieg die Zahl der Toten bis Mittwoch auf 17, wie die Senatsgesundheitsverwaltung mitteilte. In der Hauptstadt hätten sich insgesamt 2993 Menschen nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert (Stand 16.15 Uhr). Damit stieg die Zahl innerhalb eines Tages um 216 nachgewiesene Fälle.

+++ 20.41 Uhr: Deutschland deckt sich mit Medikamenten ein, die hilfsweise bei der Lungenkrankheit Covid-19 zum Einsatz kommen könnten. Das Bundesgesundheitsministerium teilte der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (Donnerstag) mit, die Beschaffung der antiviralen Grippetablette Avigan zum Einsatz bei schwerwiegenden Covid-19-Verläufen werde eingeleitet. Das gelte ebenso für die Medikamente Kaletra, Foipan sowie chloroquin- und hydroxychloroquinhaltige Arzneimittel.

„Die beschafften Arzneimittel werden über Apotheken von Universitätskliniken sowie Apotheken der Behandlungszentren für die stationäre Versorgung betroffener Patientinnen und Patienten verteilt“, sagte ein Ministeriumssprecher der Zeitung. In der Verteilung solle mit der Bundeswehr zusammengearbeitet werden. Unter Berufung auf Behördenkreise berichtete die „FAZ“ weiter, es gehe um Millionen Packungen.

Corona-Krise: Schutzmasken dürfen wieder verwendet werden

+++ 19.09 Uhr: Der Krisenstab der Bundesregierung billigt in der Corona-Krise die Wiederverwendung medizinischer Schutzmasken. Angesichts der Beschaffungsprobleme gelte es, „pragmatische und zielführende, aber dennoch sichere Lösungen zu finden“, hieß es am Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung der Ministerien für Gesundheit und für Arbeit. Normalerweise sind medizinische Schutzmasken für den einmaligen Gebrauch vorgesehen.

Ziel sei, „die Versorgung des medizinischen Personals mit Atemmasken mit Filterfunktion zu gewährleisten“. Vorgesehen ist demnach Atemmasken der Filterfunktionen FFP2 und FFP3 bis zu dreimal wiederzuverwenden. Dafür gelten allerdings eine Reihe von Auflagen. So müssen die Masken personifiziert sein und zwischen den Einsätzen durch Erhitzen dekontaminiert werden. Das neue Verfahren könne „in Ausnahmefällen, wenn nicht genügend persönliche Schutzausrüstung vorhanden ist“, angewandt werden, „ohne das Schutzniveau zu senken“.

Corona in Deutschland: Mindestens 808 Tote und 71.000 Infektionen

+++ 18.45 Uhr: In Deutschland sind bis Mittwochnachmittag (17.00 Uhr) mehr als 71.100 Infektionen (Vortag Stand 16.25 Uhr: mehr als 65.500) mit dem neuen Coronavirus registriert worden. Mindestens 808 mit Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben.

Die Zahlen gehen aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die gemeldeten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt.

Coronavirus in Deutschland: Merkel würde Tracking-App nutzen

+++ 17.35 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich für den Einsatz sogenannter Tracking-Apps in der Corona-Krise ausgesprochen, wenn diese in Tests erfolgversprechende Ergebnisse liefern. Merkel würde eine solche App nach eigenen Angaben auch selbst nutzen. „Klar ist jetzt schon, dass wir das auf freiwilliger Basis machen würden“, sagte sie am Mittwoch.

Wenn sich bei Tests dieser Apps herausstelle, dass sie die Nachverfolgung von Kontaktfällen besser überprüfbar machten, dann würde sie „unbedingt dafür sein, dass den Bürgern zu empfehlen und wäre dann natürlich auch bereit für mich selber das anzuwenden und damit vielleicht anderen Menschen zu helfen“, sagte Merkel.

Corona-Krise: „Eine Pandemie kennt keine Feiertage“

+++ 16.35 Uhr: Nun ist es offiziell: Bürgerinnen und Bürger sollen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus die bereits geltenden weitgehenden Kontaktsperren auch über Ostern einhalten. Wie Bund und Länder am Mittwoch in Berlin beschlossen, sollen die Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstandes gemäß den geltenden Regeln auf ein absolutes Minimum reduziert werden.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte nach einer Schaltkonferenz mit den Ministerpräsidenten der Länder, die Menschen in Deutschland sollten generell auf private Reisen und Besuche - auch von Verwandten - verzichten. „Eine Pandemie kennt keine Feiertage“, so Merkel.

Coronavirus-Pandemie: Kontaktbeschränkungen in Deutschland über Ostern verlängert

+++ 15.35 Uhr: Bund und Länder wollen die bestehenden scharfen Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Krise mindestens bis zum Ende der Osterferien verlängern. Die Bürger „bleiben angehalten, auch während der Osterfeiertage Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstandes gemäß den geltenden Regeln auf ein absolutes Minimum zu reduzieren“, heißt es am Mittwoch in einer Beschlussvorlage für die Telefonkonferenz von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer.

Die Bürger werden demnach aufgefordert, „generell auf private Reisen und Besuche auch von Verwandten zu verzichten“. Dies gelte auch im Inland und für überregionale tagestouristische Ausflüge, heißt es in dem Papier weiter. Die entsprechenden Regelungen sollen nach diesen Informationen zunächst bis zum 19. April gelten. In fast allen Bundesländern enden an diesem Tag die Osterferien der Schüler.

Corona-Krise: Schutzmasken sollen wiederverwendet werden

+++ 14:59: Schutzmasken sind in der Corona-Krise ein knappes und begehrtes Gut. Der Materialmangel zwingt den Krisenstab der Bundesregierung zu einem ungewöhnlichen Vorschlag, wie der „Spiegel“ berichtet. Demnach sollen Schutzmasken künftig nach dem Gebrauch erhitzt und dann wieder eingesetzt werden.

„In Anbetracht der aktuellen Versorgungsengpässe“ müssten alle Möglichkeiten geprüft werden, zitiert der „Spiegel“ aus einem gemeinsamen Papier der Bundesministerien für Arbeit und Gesundheit. Grundlage für das Papier sollen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts und des Instituts für Arbeitsschutz sein.

Kliniken, niedergelassene Ärzte und Pflegeheime warnen regelmäßig vor einem Mangel an Schutzmasken. Das Papier sieht daher vor, Schutzmasken durch Erhitzen aufzubereiten. Jede Maske soll maximal drei mal aufbereitet werden können. Die Ausnahmeregelung soll maximal sechs Monate gelten. Während dieser Zeit sollen die Produktion von Masken in Deutschland erhöht werden.

Corona-Krise: Weitere Tote in Wolfsburger Seniorenheim

+++ 14.40 Uhr: Im Wolfsburger Hanns-Lilje-Heim sind mittlerweile 22 Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. In den vergangenen 24 Stunden seien vier weitere Opfer dazugekommen, sagte eine Sprecherin der Diakonie Wolfsburg am Mittwoch. Die Diakonie betreibt das Heim.

Gleichzeitig gebe es auch gute Nachrichten: Vier Bewohner seien auf dem Weg der Besserung. „Die scheinen es tatsächlich zu schaffen.“ Wie viele Infizierte insgesamt in dem Heim leben, konnte die Sprecherin zunächst nicht sagen. Am Montag hatte Wolfsburgs Oberbürgermeister Klaus Dieter Mohrs (SPD) von insgesamt 79 positiv getesteten Menschen gesprochen.

Corona-Krise: CSU gegen Aufweichen der Kontaktbeschränkungen

+++ 13.45 Uhr: Die CSU hat sich bei Bekämpfung des Coronavirus strikt gegen ein Aufweichen der strengen Kontaktbeschränkungen ausgesprochen. In der aktuellen Lage könne keine Entwarnung gegeben werden, „die Situation bleibt ernst“, sagte CSU-Generalsekretär Markus Blume am Mittwoch. „Es ist nicht die Zeit jetzt, um über Lockerungen zu reden.“ Zunächst müssten die vereinbarten Maßnahmen wirken können.

Das Infektionsgeschehen sei etwas gebremst, man bewege sich aber immer noch im Bereich exponentieller Steigerungen, auch wenn sich die Zeit bis zur Verdoppelung der Zahl der Infizierten in Deutschland verlangsamt habe, so Blume. Derzeit erlebe man einen Nachlauf von Ansteckungen, die es vor zwei oder zweieinhalb Wochen gegeben habe und sich nun erst in Tests zeigten.

Corona-Krise: Keine größeren Medikamentenengpässe

+++ 13.00 Uhr:Die Angst, dass es zu Engpässen bei der medizinischen Versorgung kommen könnte, sei unbegründet, wie jetzt die KBV betonte.

Die Praxisärzte sehen im Moment keine Anzeichen für größere Medikamentenengpässe wegen der Corona-Krise in Deutschland. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) verwies am Mittwoch darauf, dass es bei bestimmten Substanzen, wie dem Narkosemittel Propofol auch schon früher Lieferprobleme gegeben habe.

Corona-Krise: Neue Zahlen für Deutschland

+++ 10.45 Uhr: Neue Fallzahlen für Deutschland. Bis Mittwochvormittag sind 67.150 Infektionen mit dem neuen Coronavirus registriert worden. Besonders hohe Zahlen haben Bayern mit 15.505 nachgewiesenen Fällen und 191 Toten und Nordrhein-Westfalen mit 15 251 Fällen und 148 Toten. Gerechnet auf 100.000 Einwohner verzeichnet Hamburg mit einem Wert von 124,4 die meisten Infektionen. Im Bundesschnitt waren es 80,8.

Mindestens 701 mit Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben. Mehrere Deutsche starben im Ausland im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Darunter waren zwei Touristen während einer Reise in Ägypten und ein 67-jähriger Tourist auf Zypern. Auf der griechischen Insel Kreta starb ein 42 Jahre alter Deutscher.

Die Zahlen gehen aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die gemeldeten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt.

Mundschutzpflicht in der Diskussion

+++ 10.40 Uhr: Der Deutsche Städte- und Gemeindebund lehnt eine allgemeine Mundschutzpflicht in Geschäften als Maßnahme gegen die Coronavirus-Pandemie ab. Eine solche Vorschrift sei in der jetzigen Phase nicht „zielführend“, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg dem MDR. Es gebe bereits Probleme, genügend Atemschutzmasken für Ärzte, Pfleger und andere Mitarbeiter des Gesundheitssystems zu besorgen.

Bei einer allgemeinen Mundschutzpflicht seien Hamsterkäufe zu befürchten, sagte Landsberg. Durch eine solche Maßnahme würde die Versorgung jener erschwert, welche die Masken wirklich bräuchten, warnte er. So müssten beispielsweise auch Altenheime vorrangig beliefert werden. Auch die Bundesregierung sowie das Robert-Koch-Institut lehnen eine generelle Mundschutzpflicht zum jetzigen Zeitpunkt ab.

Corona-Krise: Merkel berät mit den Ministerpräsidenten

+++ 8.30 Uhr: Kanzlerin Angela Merkel (CDU) berät an diesem Mittwoch (14.00 Uhr) erneut mit den Ministerpräsidenten der Länder über den Kampf gegen die Coronavirus-Krise. Dabei soll die aktuelle Entwicklung bei den Neuinfektionen in Deutschland bewertet werden.

Kommt wegen des Coronavirus die Mundschutz-Pflicht?

Es dürfte auch um eine Art Evaluation der bisherigen Anti-Corona- Maßnahmen gehen. Bund und Länder hatten am 22. März strenge Kontaktbeschränkungen für die Menschen beschlossen, die mindestens bis zum 5. April gelten sollten. Diese Maßnahmen dürften nun verlängert werden. Aktuell wird zudem vor allem über eine Mundschutz-Pflicht diskutiert.

SPD-Chefin Saskia Esken spricht sich für eine Vermögensabgabe wegen der Corona-Krise aus.

+++ 1.4.2020, 7.00 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat gemeinsam mit Staatsoberhäuptern aus mehreren Kontinenten für eine „neue globale Allianz“ im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie plädiert. „Vor diesem Virus sind wir alle gleich, und wir müssen alle zusammenarbeiten, um es zu bekämpfen“, schrieben Steinmeier und die Staatsoberhäupter von Jordanien, Äthiopien, Singapur und Ecuador in einem gemeinsamen Beitrag für die „Financial Times“ vom Mittwoch.

„Diese Pandemie wird kein Land verschonen, egal wie fortschrittlich seine Wirtschaft, seine Fähigkeiten oder seine Technologie sind“, heißt es in der vom Bundespräsidialamt vorgelegten deutschen Übersetzung.

Konkret gelte es, Behandlungsmethoden sowie einen Impfstoff zu entwickeln und weltweit gerecht zu verteilen. „Die weltweite Verfügbarkeit einer wirksamen Behandlungsmethode und eines künftigen Impfstoffs sollte das leuchtende Beispiel für ein 'globales öffentliches Gut' werden", erklären die Staatsoberhäupter.

Coronavirus in Deutschland: Bayreuther Festspiele abgesagt

+++ 20.25 Uhr: Wegen der Coronavirus-Pandemie werden die Bayreuther Festspiele in diesem Sommer nicht stattfinden. Geschäftsführung und Gesellschafter der weltbekannten Opern-Festspiele begründeten die Absage am Dienstag mit den „bereits jetzt eingetretenen Auswirkungen“ der Coronavirus-Krise auf den Festspielbetrieb. Bereits für 2020 gekaufte Karten bleiben den Angaben zufolge für die Festspiele 2021 gültig. Wegen der Absage ändern sich auch die Pläne für die Festspiele in den beiden kommenden Jahren.

Erste Kommunen führen Mundschutz-Pflicht ein

+++ 17.49 Uhr: Die Großstadt Jena und der Landkreis Nordhausen in Thüringen setzen im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie auf eine Maskenpflicht – bundesweit ist eine solche Maßnahme derzeit aber nicht geplant. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagte am Dienstag in Düsseldorf, er sehe in der jetzigen Lage keine Notwendigkeit dafür.

+++ 16.30 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hält eine Mundschutz-Pflicht zur Eindämmung der Corona-Pandemie derzeit für nicht erforderlich. Er sähe „in der jetzigen Lage keinerlei Notwendigkeit zu einer Verpflichtung“, sagte Spahn am Dienstag in Düsseldorf. In der Bevölkerung gäbe es eine hohe Bereitschaft, Masken zu tragen und dadurch andere vor einer Ansteckung zu schützen.

Corona in Deutschland: Seehofer will Gesetz auf den Weg bringen

+++ 15.15 Uhr: Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will ein Gesetz zur medizinischen Grundversorgung auf den Weg bringen, um den Bestand von genügend Schutzkleidung und Ausstattung wie Beatmungsgeräten sicherzustellen. „Es nutzt nichts, wenn wir darauf angewiesen sind, Produkte aus China zu bekommen“, so Seehofer gegenüber der „Bild“-Zeitung. Das Gesetz sei nötig, um die „Sicherstellung der medizinischen Versorgung bei Medizinprodukten“ zu ermöglichen.

+++ 13.15 Uhr: In Deutschland versuchen Bund, Länder, Forscher und Mediziner weiterhin, die Coronakrise und die Ausbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2 in den Griff zu bekommen. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) appelliert nun an die deutsche Industrie, an der Herstellung dringend benötigter Medizinprodukte mitzuwirken.

Eine Pflicht zum Tragen eines Mundschutzes* im öffentlichen Raum aufgrund der Ansteckungsgefahr sei aktuell nicht angezeigt. Es müsse jetzt darum gehen, medizinisches Personal und die Polizei ausreichend damit auszustatten.

Corona in Deutschland: Forscher entwickeln Methode für höhere Testkapazitäten

Unterdessen soll ein von Forschern in Frankfurtentwickeltes Verfahren die mögliche Zahl der Tests auf das Coronavirus um ein Vielfaches erhöhen. Damit könne in Deutschland die Testzahl von rund 40.000 pro Tag auf 200.000 bis 400.000 Untersuchungen gesteigert werden, teilte das hessische Wissenschaftsministerium mit. Mit der Erhöhung sei kein Qualitätsverlust verbunden. Die neue Methode setzt darauf, mehrere Proben gleichzeitig auf das Virus zu testen.

Forschern des Blutspendedienstes des @roteskreuz_de in FFM & dem Institut für Medizinische Virologie des #UniklinikumFrankfurt haben ein Verfahren entwickelt, das es ermöglicht, die Testkapazitäten zum Nachweis von SARS-CoV-2 weltweit zu erhöhen. Mehr ➡️ https://t.co/xRJkiK7bI3 — Goethe-Universität (@goetheuni) March 31, 2020

Corona in Deutschland: Jüngstes Covid-19-Opfer 28 Jahre alt

+++ 11.20 Uhr: RKI-Präsident Lothar Wieler äußerte sich zur aktuell diskutierten Mundschutzpflicht auf einer täglichen Pressekonferenz. Er sieht in Deutschland hierfür derzeit keine Notwendigkeit wie in Österreich. Bei mit dem Coronavirus Infizierten sei das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sicherlich „sinnvoll“, um andere Menschen vor einer Ansteckung zu schützen.

Weiter teilte er mit, dass die Todesfälle im Durchschnitt 80 Jahre alt seien. 87 Prozent seien im Alter von 70 Jahren und mehr gestorben. Allerdings sei das jüngste Opfer 28 Jahre alt gewesen, habe jedoch eine Vorerkrankung gehabt,

Mediziner warnt vor unverhältnismäßigen Corona-Maßnahmen

+++ 31.3.2020, 10.00 Uhr: Der Ärzteverband Hartmannbund hat vor unverhältnismäßigen Maßnahmen bei der Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2 gewarnt. „Wir dürfen bei allem Respekt vor erkennbarem Handlungsbedarf jetzt nicht jedes Maß verlieren“, erklärte Verbandschef Klaus Reinhardt, der auch Präsident der Bundesärztekammer ist.

Er warnte davor, „in einen Überbietungswettbewerb an Einschränkungen und Eingriffsmöglichkeiten“ einzusteigen.

Corona-Regeln: Schutzmasken-Pflicht gegen das Coronavirus in der Diskussion

Erstmeldung:

Die Corona-Pandemie* hat die Welt fest im Griff. In den meisten Bundesländern herrscht wegen des Coronavirus eine Kontaktsperre, Bayern, das Saarland und Sachsen haben mit der Ausgangsbeschränkung schärfere Corona-Regeln. Es ist davon auszugehen, dass sie mindestens bis Ende April andauern werden.

Aktuell wird über die Tragepflicht von Schutzmasken in der Öffentlichkeit, also in erster Linie beim Gang in den Supermarkt und in öffentlichen Verkehrsmitteln, diskutiert. Nase und Mund müssen bedeckt sein, um das Gegenüber vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen. Die professionellen, hochwirksamen Schutzmasken* sollen dem medizinischen Personal sowie den Pflegerinnen und Pflegern vorbehalten bleiben. Im Internet gibt es Nähanleitungen für Schutzmasken*.

Österreich hat bereits eine Maskenpflicht in Geschäften eingeführt, Jena folgt dem Beispiel ab dem 6. April 2020. Die Maßnahme ist nicht unumstritten; manche befürchten, dass dadurch die wichtigen Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus wie Abstand halten (zwei Meter) und häufiges Händewaschen weniger ernst genommen werden.

Coronavirus in Deutschland: Hilfspakete im Kontext der Coronakrise

Aufgrund des gesellschaftlichen und sozialen Stillstands in Deutschland und weltweit wurden bislang milliardenschwere Corona-Hilfspakete für die Wirtschaft und für alle von der Coronavirus-Pandemie* betroffenen Berufsgruppen verabschiedet. Seit Montag werden die finanziellen Hilfen beantragt. Experten mahnen, sozial Schwache sowie Obdachlose und Drogenabhängige mit in die Hilfsüberlegungen einzubeziehen.

Ob die Beschränkungen den gewünschten Erfolg erbringen und sich die Kurve der Corona-Infizierten in jenen Grenzen hält, auf dass das Gesundheitssystem nicht überlastet werde, ist aktuell noch nicht abzusehen. Diskutiert werden weitere Maßnahmen wie beispielsweise eine App, die Kontaktpersonen von Corona-Infizierten schneller ausfindig macht. Es soll sich um eine freiwillige Maßnahme handeln, deren Wirksamkeit umstritten ist - auch datenschutzrechtliche Bedenken werden angemahnt.

Coronavirus: Fallzahlen des RKI für Deutschland

Täglich veröffentlicht das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen. Am Dienstag vermeldete das RKI 61.913 positiv getestete, wobei mit einer Dunkelziffer zu rechnen ist. Es ist ein Plus von 4615 seit dem Vortag.

Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) hat 67.051 Infizierte gezählt. Die unterschiedlichen Zahlen ergeben sich daraus, dass das RKI nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt. Es registrierte bislang 583 Todesfälle, die JHU 650 Tote.

