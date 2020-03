Coronavirus-Ausbruch in deutschem Gefängnis? Gelände abgeriegelt - Bittere Nachrichten für Insassen

Auch Gerichtstermine abgesagt

In der JVA in Köln herrscht Ausnahmezustand: Bei einem Häftling besteht Coronavirus-Verdacht. Das hat weitreichende Folgen - das Gelände ist komplett gesperrt.

In der JVA Köln gibt es Coronavirus-Verdacht.

Möglicherweise hat sich ein Häftling mit dem Virus infiziert.

Es sind bereit weitreichende Maßnahmen getroffen worden.

Köln - In einem Gefängnis in Köln besteht Coronavirus*-Verdacht: Die JVA Köln ist seit Montagmorgen (2.3.) komplett abgeriegelt. Zuerst berichtete das die Bild.

Coronavirus in Deutschland: Verdacht auf Infektion in Gefängnis in Köln

Als möglicherweise mit dem Coronavirus* infiziert gilt ein Häftling, der neu in das Gefängnis gekommen ist. Als Vorsichtsmaßnahme musste nun alles abgeriegelt werden. Auch Häftlinge, die sich vor Gericht verantworten hätten müssen, dürfen nicht nach draußen. Vier Verhandlungen am Landgericht Köln mussten bereits abgesagt werden, so die Bild weiter.

Besonders tragisch ist die Nachricht für alle Häftlinge, die an diesem Montag entlassen werden sollten. Sie dürfen das Gefängnis in Köln vorerst nicht verlassen. Aktuell werden Sicherungs- und Desinfektionsmaßnahmen eingeleitet.

Das Coronavirus hat nun auch Berlin erreicht - in der deutschen Hauptstadt gibt es den ersten Patienten. Auch weltweit spitzt sich die Lage immer weiter zu - auch wenn die Umwelt auf ungewöhnliche Weise von Covid-19 zu profitieren scheint, wie NASA-Aufnahmen zeigen.

nema