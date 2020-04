Corona: Globale Allianz mit neuen Milliarden für Forschung - Klimaanlagen sollen Virus übertragen

News-Ticker

In China gibt es neue Erkenntnisse zur Ausbreitung des Coronavirus. Klimaanlagen sollen die Infektion wohl doch begünstigen. Der Ticker zu weltweiten News.

In China gibt es neuen Berichten zufolge Fälle von bereits Genesenen Covid-19-Erkrankten mit erneut positiven Corona-Tests.

gibt es neuen Berichten zufolge Fälle von bereits Genesenen Covid-19-Erkrankten mit erneut positiven Corona-Tests. Das könnte auf eine fehlende Immunität hinweisen.

hinweisen. Wissenschaftler geben jedoch Entwarnung .

Update um 15.56 Uhr:

Die Forschung zum Kampf gegen das Coronavirus soll mit einem Milliardenfonds von Regierungen, Stiftungen und Privatwirtschaft unterstützt werden. Das kündigte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zusammen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und anderen Staats- und Regierungschefs sowie Melinda Gates von der Bill-and-Melinda-Gates-Stiftung am Freitag in Genf an. Am 4. Mai ist dazu eine Auftakt-Konferenz geplant, bei der nach Angaben von Merkelacht Milliarden Euro zusammenkommen sollen. „Wir werden dieses Virus nur besiegen, wenn wir unsere Kräfte bündeln“, sagte Merkel.

Mit dem Fonds sollen zum einen die Entwicklung und Produktion von Tests, Medikamenten und Impfstoffen schneller vorankommen. Zum anderen soll garantiert werden, dass alle Länder gleichermaßen versorgt werden. „Wir setzen uns zusammen dafür ein, dass alle Menschen Zugang zu den Mitteln haben, um Covid-19 zu besiegen“, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. Das Projekt heißt „ACT Accelerator“. ACT steht für Access to Covid-Tools - Zugang zu Covid-19-Werkzeugen.

Coronavirus: Hoffnungen auf Immunitiät wohl enttäuscht

Update um 12.51 Uhr: Eine der großen Hoffnungen zur Überwindung der Corona-Pandemie war die Immunität von bereits Genesenen. Wenn man den neuesten Beobachtungen chinesischer Ärzte Glauben schenkt, muss diese enttäuscht werden: Nachdem schon aus Südkorea erste Fälle bekannt wurden, bei denen die Vermutung nahe lag, dass sich bereits von Covid-19 genesene Patienten erneut mit dem Virus ansteckten, folgen nun auch ähnliche Berichte aus China.

Laut der Nachrichtenagentur Reuters steigt in China die Zahl derjenigen, die Corona überstanden haben und trotzdem weiterhin auf Covid-19 positiv getestet werden. Die Infizierten zeigen zwar keine Symptome mehr, nach einer anfänglichen Negativ-Testung folgte jedoch später nach weiteren Tests erneut ein positives Ergebnis. Dieses Phänomen trat bis zu 70 Tage nach dem Negativ-Test auf und hielt bis zu weiteren 60 Tagen an.

Coronavirus in China: Genesene Patienten erneut angesteckt? Wissenschaftler haben dennoch Hoffnung

Beruhigend an diesen Fällen ist zumindest, dass keiner der Patienten bislang andere Menschen angesteckt hat. Außerdem könne eine Wieder-Infektion vermutlich ausgeschlossen werden, da die früher Infizierten in überwachter Quarantäne verweilen.

„Ich bin mir sicher, sie wurden nicht wieder angesteckt“, so ein Intensivmediziner des Zhongnan Hospitals im chinesischen Wuhan. Experten gehen demnach weiter von einer Reaktivierung des Virus im Körper der vormals Erkrankten aus.

Corona: China mit neuen Erkenntnissen zur Ansteckung - Klimaanlagen sollen Virus übertragen

Erstmeldung vom 24. April: China - Ein mit Covid-19 infizierter Mann* hat in China in einem Restaurant scheinbar zwei Familien angesteckt. Der Virus soll dort über die Klimaanlage verbreitet worden sein. Zu diesem Ergebnis kam die chinesische Seuchenschutzbehörde CDC, die den Infektionsweg von drei Familien rekonstruierte.

Adults age 65+ and those with underlying health conditions are at higher risk for severe illness from #COVID19. Learn more in this video with CDC’s Dr. Georgina Peacock: pic.twitter.com/8ctdhpyEEH — CDC (@CDCgov) April 23, 2020

Corona-Ausbreitung durch Klimaanlage: Familien in China in Restaurant infiziert

Die drei Familien waren laut spiegel.de Ende Januar bis Anfang Februar an Corona* erkrankt. Bei zwei der Familien war bislang unklar, wo sie sich angesteckt* haben könnten. Alle Familienmitglieder waren jedoch am 24. Januar in demselben Restaurant in Guangzhou zu Gast, indem auch der Erkrankte mit seiner Familie war.

Das Restaurant verfügte über keine Fenster, sondern nur über eine Lüftungsanlage. Diese muss die Ausbreitung des weltweit auftretenden Virus* begünstigt haben, da der Infizierte von den anderen beiden Familien für eine Tröpfcheninfektion zu weit entfernt saß. Größere Atemtröpfchen können sich laut den Experten normalerweise nicht lange in der Luft halten. Außerdem legen sie keine Strecke zurück, die länger als einen Meter ist. Der später an Covid-19 erkrankte Mann war mit seiner Familie zuvor aus dem chinesischen Wuhan angereist.

Corona-Ausbreitung durch Klimaanlage: Luftstrom verteilte Viren in Restaurant

Nach Angaben des Berichts der Seuchenschutzbehörde ist es wahrscheinlich, dass der Luftstrom der Belüftungsanlage dafür sorgte, dass die Viren auf die beiden anderen Familien übertragen wurden. Eine der Familien saß scheinbar direkt unter der zentralen Klimaanlage des fünfstöckigen Restaurants.

In Deutschland wird derweil an einem Impfstoff gegen Covid-19 geforscht*. Außerden hat die GroKo in der Corona-Krise ein umfangreiches Maßnahmen-Paket geschnürt. Einige der Forderungen wirken aber höchst fragwürdig.

