Corona: Söder lockert Beschränkungen überraschend um ein wichtiges Detail - und äußert sich vielsagend zur Wiesn

Rigoroser Sonderweg in Bayern

Am Donnerstag (16. April) verlängerte der Freistaat die Ausgangsbeschränkungen - und lockerte sie um ein wichtiges Detail, wie Markus Söder auf einer Pressekonferenz erklärte.

Das Coronavirus* beschäftigte am Donnerstag (16. April) auch das bayerische Kabinett - Markus Söder informierte anschließend auf einer Pressekonferenz.

Die Ausgangsbeschränkungen wurden verlängert - und um ein wichtiges Detail gelockert.

Update von 13.44 Uhr: Nach wochenlangen Ausgangsbeschränkungen und Schulschließungen sieht Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wichtige Erfolge im Kampf gegen das Coronavirus, mahnt aber zu Geduld und Vorsicht. „Wir bekommen das Virus langsam unter Kontrolle“, sagte er am Donnerstag nach einer Kabinettssitzung in München. Es gebe deshalb nun „Anlass zu vorsichtigem Optimismus“. Bayern lockert deshalb die Ausgangsbeschränkung - sie gilt nun bis zum 4. Mai -zur Eindämmung des Coronavirus minimal: Künftig ist im Freien auch der Kontakt zu einer Person außerhalb des eigenen Hausstands erlaubt.

Coronavirus in Bayern: Bestimmte Geschäfte dürfen ab dem 27. April wieder öffnen

In der Corona-Krise sollen ab dem 27. April auch in Bayern Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern unter Auflagen wieder öffnen dürfen. Das kündigte Söder ebenfalls an. Kfz-Händler, Fahrradhändler und Buchhandlungen sind von der Quadratmeter-Grenze ausgenommen. Schon ab 20. April dürfen Bau- und Gartenmärkte und Gärtnereien wieder öffnen.

In Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr sollen Menschen in Bayern Schutzmasken über Mund und Nase tragen. Sollte das nicht ausreichen, „erwägen wir dann auch eine Maskenpflicht“, hieß es weiter. Vorerst gebe es aber nur ein Gebot, an das sich auch Geschäftstreibende halten müssten. Bei den sogenannten Community-Masken gehe es nicht um medizinische Masken, betonte Söder. Sie schützten einen selbst nicht vor einer Ansteckung - aber davor, andere womöglich zu infizieren.

Coronavirus in Bayern: Strenge Infektionsschutzmaßnahmen an Schulen

Nach den coronabedingten Schulschließungen hat das bayerische Kabinett einen Wiederbeginn in Stufen beschlossen: Ab dem 27. April sollen die Abschlussklassen wieder zurück an die Schulen dürfen. Frühestens am 11. Mai sollen diejenigen Jahrgänge folgen, die im kommenden Jahr ihren Abschluss machen, wie Söder am Donnerstag ebenfalls mitteilte. In den Schritt für Schritt wieder eröffneten Schulen in Bayern sollen nach Angaben von Kultusminister Michael Piazolo wegen des Coronavirus strenge Infektionsschutzmaßnahmen gelten. „Der Unterricht soll in maximal halber Klassenstärke mit 10 bis 15 Schülern erfolgen. So werden wir in den Klassenzimmern einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den Schülern gewährleisten“.

Kein Schüler soll wegen coronabedingten Wissenslücken in diesem Schuljahr sitzenbleiben. Das versprach Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) am Donnerstag in München nach einer Kabinettssitzung. „Wir werden großzügig ein Vorrücken auf Probe erlauben.“

Coronavirus in Bayern: Gottesdienste ab Mai wieder möglich?

In den kommenden Wochen werden Gottesdienste in Bayern wegen der Corona-Krise zunächst weiter nicht möglich sein. „Ab Mai halten wir Gottesdienste für möglich“, so Söder. Final sei dies aber noch nicht entschieden, wie bei allen anderen Maßnahmen müsse die aktuelle Entwicklung bei den Infektionen beachtet werden.

Söder und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter glauben, dass das Oktoberfest dieses Jahr wohl eher nicht möglich sein wird. Eine finale Entscheidung stehe aber noch aus.

Ein Sommerurlaub im Ausland ist wegen der Corona-Pandemie nach Worten von Ministerpräsident Markus Söder heuer wohl nicht drin. „Die Wahrscheinlichkeit, dass Urlaub in anderen Ländern im Sommer so leicht möglich ist, schätze ich aus gegenwärtiger Sicht eher als unwahrscheinlich ein“, sagte er. „Das ist bei der Situation in den Ländern um uns herum, unseren klassischen Urlaubsländern, die wir haben - Spanien, Italien oder Frankreich oder Türkei - eher unwahrscheinlich.“ Deswegen könne sich die Gastronomie und Hotellerie, sofern die Beschränkungen im Inland bis dahin weiter gelockert werden könnten, im Sommer auf einen ziemlichen „Run“ einstellen. So mancher Verlust aus den derzeitigen Wochen könne dadurch vielleicht aufgeholt werden.

Die Notbetreuung von Kindern in Bayern soll ab dem 27. April ausgebaut werden. Dann sollten auch Kinder etwa in Kindertagesstätten betreut werden, wenn nur ein Elternteil in einem sogenannten systemkritischen Beruf arbeitet, sagte Bayerns Sozialministerin Carolina Trautner (CSU) am Donnerstag in München. Ein Augenmerk liege auf erwerbstätigen Alleinerziehenden.

Coronavirus in Bayern: Die Pressekonferenz mit Markus Söder zum Nachlesen

Update von 13.41 Uhr: Die Pressekonferenz ist beendet.

Update von 13.29 Uhr: Melanie Huml verdeutlicht noch einmal eine wichtige Lockerung: Man dürfe sich nun auch mit einer Person außerhalb des Haushalts treffen. Dies solle auch Alleinlebenden helfen. Trotzdem sollen die Menschen weiterhin Vorsicht walten lassen und Rücksicht nehmen.

Update von 13.22 Uhr: Über die vierte Klasse der Grundschule sei noch nicht entschieden, so Piazolo. Darüber müsse noch diskutiert werden.

Die Notbetreuung für Alleinerziehende, die berufstätig sind, soll ausgebaut werden, erklärt Trautner auf Nachfrage.

Markus Söder über Armin Laschet: „Jeder tut seine Pflicht“

Update von 13.16 Uhr: „Jeder tut seine Pflicht“, sagt Markus Söder auf Nachfrage in Bezug auf das Vorgehen von Armin Laschet. Es sei gut, dass es unterschiedliche Auffassungen gebe, die gemeinsam diskutiert werden.

Update von 13.13 Uhr: Sozialministerin Carolina Trautner erklärt, dass ein Expertengremium zusammenkommen soll, um zu überprüfen was auch in Kitas möglich wäre. Man wolle Schritt für Schritt vorgehen. Ab dem 27. April werde die Notbetreuung ausgeweitet. „Das gilt in erster Linie für Eltern, die in systemrelevanten Berufen arbeiten“, so Trautner. Der Fokus soll auch auf Alleinerziehenden liegen.

Update von 13.08 Uhr: Nach dem Kultusminister ist Gesundheitsministerin Melanie Huml an der Reihe. Sie berichtet, dass Testkapazitäten ausgebaut werden sollen. Sie bittet die Menschen weiterhin Rücksicht zu nehmen: „Es wirkt“.

Coronavirus in Bayern: Maßnahmen für Schulöffnungen

Update von 13.02 Uhr: Nun spricht Kultusminister Michael Piazolo. Bayern habe sich als erstes Bundesland für Schulschließungen ausgesprochen, das sei richtig gewesen. Der Unterricht werde nur „langsam und besonnen“ hochgefahren. Ältere dürfen zuerst zurück in die Schulen, ihnen sei leichter zu vermitteln, Abstand zu halten.

Am 27. April beginnen die Abschlussklassen, das seien rund 14 Prozent der Schüler. Der zweite Schritt ist angedacht für den 11. Mai, so Piazolo. „Der Unterricht soll in maximal halber Klassenstärke mit 10 bis 15 Schülern erfolgen. So werden wir in den Klassenzimmern einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den Schülern gewährleisten“.

Außerdem soll es keine Gruppenarbeiten geben. Mensabetrieb und Pausenverkauf werde es nicht geben.

Kein Schüler soll wegen coronabedingten Wissenslücken in diesem Schuljahr sitzenbleiben. Das versprach Kultusminister Michael Piazolo. „Wir werden großzügig ein Vorrücken auf Probe erlauben.“

Update von 12.52 Uhr: Nach Markus Söder spricht Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Er freut sich, dass die Maßnahmen greifen, spricht aber auch von den Auswirkungen auf die Wirtschaft. Man wolle erleichternde Maßnahmen für die Wirtschaft einleiten und spricht beispielsweise von der Öffnung von Gärtnereien und Baumärkten. Mit der Entscheidung, Geschäfte bis 800 Quadratmeter zu öffnen, zeigt sich Aiwanger zufrieden. Von 60.000 Läden in Bayern dürfen damit rund 80 Prozent wieder aufmachen. Er bittet allerdings, in den Geschäften Mundschutz zu tragen.

Markus Söder zur Corona-Krise: Serientests in Krankenhäusern

Update von 12.49 Uhr: „Ich habe vor zwei Wochen sehr, sehr große Sorgen gehabt“,so Söder zur Corona-Krise im Freistaat. Die Maßnahmen würden allerdings mittlerweile wirken.

Update von 12.46 Uhr: Kitas bleiben vorerst zu. Söder erklärt aber, dass die Notbetreuung hochgefahren werden soll.

Bei Krankenhäusern und Pflegeheimen bleibe Bayern bei seinem vorsichtigen Kurs. „Wir werden Serientests machen“, erklärt Söder eine Verbesserung für Krankenhäuser. Der Sicherheitsstandard solle so erhöht werden.

Update von 12.43 Uhr: Großveranstaltungen sind bis 31. August nicht möglich. Söder und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter glauben, dass das Oktoberfest dieses Jahr wohl eher nicht möglich sein wird. Eine finale Entscheidung stehe aber noch aus.

Ab dem 27. April werden die Prüfungsvorbereitungen stattfinden, erklärt Söder. „Wir wollen kein Not-Abi oder Durchschnitts-Abi“. Ab dem 11. Mai kommen Klassen dran, die als nächstes dran sind - gemeint sein dürften wohl Klassen wie die Q11.

Coronavirus in Bayern: Geschäfte bis 800 Quadratmetern dürfen öffnen

Update von 12.37 Uhr: „Wir wollen keinen Kaltstart haben.“ Baumärkte und Gärtnereien dürfen ab dem 20. April öffnen. Ab dem 27. April dürfen Geschäfte bis zu 800 Quadratmeter öffnen - ausgenommen Auto-, Fahrrad- und Buchhandel, „diese können höher sein“, so Söder.

Ab 4. Mai dürfen Frisöre öffnen - mit einem klaren Schutzkonzept, so Söder. „Was vorläufig zubleiben muss und auch noch länger, ist der Gastrobereich leider“, so Bayerns Ministerpräsident.

Apres-Ski in Ischgl und Starkbierfeste waren oft Infektionsherde, „deshalb wird es auf absehbare Zeit dort keine Veränderungen geben“, so Söder. Man hoffe, die Lage werde sich bis Pfingsten entspannen. „Die Wahrscheinlichkeit, dass Urlaub im Sommer in anderen Ländern möglich ist, stellt sich als eher unwahrscheinlich heraus“, fügt Söder an.

Corona: Söder erklärt Sonderweg für Bayern – und verkündet eine überraschend große Änderung

Update von 12.35 Uhr: „Wir setzen die bisherige Strategie fort, aber erleichtern“, so Söder zu den weiteren Plänen. Die Ausgangsbeschränkungen bleiben bis zum 4. Mai in Kraft. Eine Erleichterung soll es geben: Eine Kontaktperson werde nun zugelassen, die nicht zur Familie gehört.

Bei Geschäften sei der Freistaat vorsichtiger als andere. „Jede Öffnung führt zu mehr Andrang auch in den Städten“, so Söder. Es müsse Schutzauflagen geben. Der Freitstaat sei für ein Mundschutzgebot. Damit ist nicht die medizinische Maske gemeint. „Wir reden von Community-Masken“, so Söder.

Coronavirus: Pressekonferenz mit Markus Söder - Verdopplungsrate deutlich gesunken

Update von 12.33 Uhr: „Danke besonders an die Menschen“, lobt Söder die Bevölkerung in Bayern. „Wir sind nicht über den Berg“, erklärt er weiter. Man habe zwar mittlerweile positivere Zahlen, die Zahl der Todesopfer sei jedoch über 1000 gestiegen.

Die Verdoppelungsquote liege mittlerweile bei 22 Tagen. Zu Beginn der Corona-Krise lag sie noch bei 2,8. In Bayern gäbe es vorsichtigere Maßnahmen, einige Maßnahmen sollen später umgesetzt werden als in anderen Bundesländern, so Söder. „In der Ruhe liegt die Kraft“.

Update von 12.30 Uhr: Die Pressekonferenz beginnt, Markus Söder hat zunächst das Wort. „Wir bekommen das Virus langsam unter Kontrolle“, so der Ministerpräsident. Solange es aber keinen Impfstoff und kein Medikament gäbe, „solange ist absolute Vorsicht geboten. Wir haben ein zartes Pflänzchen, das jetzt wächst“.

Coronavirus in Bayern: Pressekonferenz mit Markus Söder

Update von 12.07 Uhr: Um 12.30 Uhr will Ministerpräsident Markus Söder zusammen mit Gesundheitsministerin Melanie Huml, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und Kultusminister Michael Piazolo zum weiteren Fahrplan in der Corona-Krise informieren. Die Pressekonferenz können Sie hier im Live-Stream und -Ticker verfolgen.

Corona-Entscheidung in Bayern: Söder erklärt auf Pressekonferenz bayerischen Sonderweg - und wird von Schulze attackiert

Update von 11.24 Uhr: Katharina Schulze, Fraktionsvorsitzende der Grünen, greift in einem Tweet die bayerische Regierung um Markus Söder an. „Neben Unterstützung der Wirtschaft, muss auch der CSU-Sonderweg der staatlich verordneten Vereinsamung korrigiert werden. Wir brauchen die bundesweite Kontaktbeschränkungen: Rausgehen auch mit einer Person, die nicht im eigenen Haushalt wohnt, muss möglich sein!“

Neben Unterstützung der Wirtschaft, muss auch der CSU-Sonderweg der staatlich verordneten Vereinsamung korrigiert werden. Wir brauchen die bundesweite Kontaktbeschränkungen: Rausgehen auch mit einer Person, die nicht im eigenen Haushalt wohnt, muss möglich sein! — Katharina Schulze (@KathaSchulze) April 16, 2020

Coronavirus in Bayern: „Rock am Ring“ und „Rock im Park“ fallen aus

Update von 11.13 Uhr: Die Ministerpräsidenten der Länder hatten sich am Mittwoch auf erste vorsichtige Lockerungen in der Coronavirus-Krise verständigt. Großveranstaltungen aber sind den Beschlüssen zufolge bis zum 31. August grundsätzlich untersagt. Damit müssen auch die Festivals „Rock am Ring“ und „Rock im Park“ ausfallen.

„Für die Veranstalter und ihre Teams, die Künstler und 175 000 Fans, die am ersten Juni-Wochenende 35 Jahre ‚Rock am Ring‘ und 25 Jahre ‚Rock im Park‘ feiern wollten, ist diese alternativlose Entscheidung natürlich enttäuschend“, hieß es in der Mitteilung. „Dennoch haben die Produzenten uneingeschränktes Verständnis für diese unausweichliche Maßnahme im Interesse der Sicherheit und Gesundheit aller Beteiligten, so traurig die Absage der ausverkauften Zwillingsfestivals ist.“ Die Festivals hätten vom 5. bis 7. Juni am Nürburgring in der Eifel und auf dem Zeppelinfeld auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände der Nationalsozialisten in Nürnberg über die Bühne gehen sollen. Zu den Headlinern gehörten in diesem Jahr die Bands Green Day, Volbeat und System Of A Down.

Coronavirus in Bayern: Neuer Termin für „Rock am Ring“ und „Rock im Park“

Die Planer hatten bis zuletzt an den Vorbereitungen für „Rock am Ring“ und „Rock im Park“ gearbeitet. Noch Anfang April hatte es geheißen, die Festivals sollten in diesem Jahr wie geplant stattfinden - da waren längst strenge Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie in Kraft getreten. Online übertragene Konzerte ohne Publikum vor Ort seien keine Option, hatte es damals geheißen.

Allerdings hatte eine Sprecherin der Agentur Live Nation auch da schon betont: „Wir beobachten die Situation natürlich aufmerksam und werden den Anweisungen der Gesundheitsbehörden folgen.“ Die Gesundheit von Künstlern, Fans und Mitarbeitern habe oberste Priorität und stehe bei allen Überlegungen an erster Stelle. „Gemeinsam mit der Live-Musikbranche richten sich nunmehr alle Hoffnungen auf die Zeit nach dem Ende des Ausnahmezustandes“, teilte Live Nation nun mit. Und: „Die Neuansetzung der Jubiläumsfestivals von „Rock am Ring“ und „Rock im Park“ ist jetzt für das zweite Juni-Wochenende 2021 terminiert.“

Corona-Entscheidung in Bayern: Markus Söder erklärt auf Pressekonferenz bayerischen Sonderweg - neue Maßnahmen

Ursprungsartikel vom 16. April, 9.23 Uhr

Am Mittwoch (16. April) wurden die Corona-Maßnahmen verlängert, so gelten die Kontaktbeschränkungen nun bis zum 3. Mai. Die Gastronomie bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Es gab allerdings auch Lockerungen. Schulen sollen schrittweise wieder geöffnet werden, auch Geschäfte bis 800 Quadratmeter dürfen dann wieder öffnen. Das wurde auf einer Pressekonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel verkündet. Mit dabei war auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Der CSU-Chef deutete dort bereits an, dass Bayern einen Sonderweg gehen könnte.

Am Donnerstag (16. April) will das bayerische Kabinett um Söder den genauen Fahrplan für den Freistaat in den kommenden Wochen vorlegen. Dabei soll das am Mittwoch von Bund und Ländern generell vereinbarte Konzept für die Öffnung von Schulen und Handel mit konkreten Terminen hinterlegt werden. Söder hatte bereits bei der Pressekonferenz mit Merkel erklärt, dass der Freistaat den Weg zwar richtig fände, beim Zeitplan für einige Punkte aber vorsichtiger und etwas zurückhaltender vorgehen wolle.

Bayern wird bei Erleichterungen vorsichtig und zurückhaltend vorgehen. Kitas und Grundschulen bleiben zunächst zu, Schulen und Geschäfte werden nur stufenweise und zeitversetzt wieder starten können mit entsprechenden Schutzmaßnahmen. Im Kabinett legen wir morgen Regeln fest. — Markus Söder (@Markus_Soeder) April 15, 2020

Coronavirus in Bayern: Schulstart im Freistaat wohl später

Konkret nannte Söder am Abend bereits eine spätere Öffnung der Schulen: Während das Berliner Kompromisspapier den 4. Mai als Start für den schrittweisen Start des Schulbetriebs nennt, strebe Bayern den 11. Mai an, sagte er. Mit der Prüfungsvorbereitung in Abschlussklassen - etwa Abitur oder Mittlerer Reife - solle aber schon ab dem 27. April begonnen werden. „Grundschulen und Kitas bleiben dann erst einmal zu - mit entsprechender Notfallbetreuung“, sagte Söder. Ob und wann zumindest die vierten Klassen in den Grundschulen wieder starten können, blieb zunächst offen.

Gegenüber der Bild versicherte Söder: „Die im Abitur stecken, können sich darauf verlassen, es wird ein Abitur geben! Es wird nicht irgendein Not-Abitur geben, es wird nicht irgendein Durchschnitts-Abi geben für alle Beteiligten, sondern es soll nach bestem Wissen und Gewissen eine gute Abiturprüfung werden. Deswegen dürfen die als erste anfangen.“

Coronavirus: Bayern geht wohl auch bei den Lockerungen im Handel einen Sonderweg

Bayern geht vermutlich auch bei den Lockerungen im Handel einen Sonderweg: Söder meldete in Berlin bereits Zweifel daran an, dass er die Kompromissformel für eine Wiederöffnung von kleineren Läden bis zu eine Größe von 800 Quadratmetern ab kommendem Montag so übernehmen wolle. Er halte das für „zu viel“, sagte Söder bei der Pressekonferenz in Berlin. Dem Vernehmen nach war Bayern in die Verhandlung mit einer Obergrenze von 400 Quadratmetern gegangen. Man werde auch terminlich bei den Öffnungen von Geschäften „etwas zeitversetzt“ vorgehen.

Der bayerische Handel forderte, dass der Freistaat nicht von der bundesweiten Öffnungsregelung ausschere - weder zeitlich noch was die Größenordnung angeht. Der Handelsverband schätzt, dass gut 80 Prozent der hiesigen Geschäfte kleiner als 800 Quadratmeter sind. Söder stellte allerdings schon klar, dass große Möbelhäuser, Kaufhäuser und Shopping-Zentren definitiv weiter unbefristet geschlossen blieben. Söder rechtfertigte dies mit dem ansonsten drohenden Kundenverkehr und Menschen-Ballungen in den Innenstädten.

Coronavirus in Bayern: Süden Deutschlands stärker betroffen

Bayerns Ministerpräsident ist deshalb vorsichtig, weil der Süden Deutschlands stärker betroffen ist als andere Teile des Landes. Bis Mittwoch (15. April) wurden 34.664 Menschen im Freistaat positiv auf Sars-CoV-2 getestet - bisher starben 995 Menschen an den Folgen. Zum Vergleich: Die geschätzte Zahl der Genesenen lag bei 16.310 Menschen.

Vorsicht und Besonnenheit seien auch in der jetzigen Phase mit einer abflachenden Infektionskurve von großer Bedeutung, betonte Bayerns Ministerpräsident in Berlin. „Solange es keine Medikamente gibt, solange müssen wir einen Weg, ein Konzept finden, mit Corona zu leben“, sagte er. Hier gelte es, so viel Sicherheit und so viel Freiheit wie möglich zu erreichen. Die Corona-Krise könnte sich auch auf das Münchner Oktoberfest auswirken.

Coronavirus in Bayern: Steht das Oktoberfest auf der Kippe? Markus Söder äußert sich

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sieht die Wiesn in diesem Jahr in akuter Gefahr. „Ich bin sehr, sehr skeptisch und kann mir aus jetziger Sicht kaum vorstellen, dass eine solch große Veranstaltung überhaupt möglich ist zu dem Zeitpunkt“, sagte der CSU-Chef am Mittwochabend im Bayerischen Rundfunk.

Söder betonte, dass die finale Entscheidung aber noch nicht getroffen sei. In den kommenden beiden Wochen wolle er zusammen mit Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) darüber beraten und entscheiden. Grundsätzlich stehe das Volksfest aber „sicher“ auf der Kippe. „Es wäre zwar schade, aber aus jetziger Sicht eher unwahrscheinlich“, betonte er.

kam/dpa

