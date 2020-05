Corona in Bayern: Veranstalter planen Massenprotest in München - Nürnberg greift bei Demos durch

Tausende Menschen erwartet

In München gibt es heute einen Massenprotest auf der Theresienwiese gegen die Corona-Maßnahmen. Auch für weitere bayerische Städte sind Demonstrationen angekündigt.

Update von 12 Uhr: Am Samstag (9. Mai) kam es in Nürnberg zu unschönen Szenen. Im Bereich der Lorenzkirche fanden genehmigte Veranstaltungen statt, dabei kam es jedoch zu Verstößen gegen die Beschränkungen der Stadt Nürnberg sowie gegen infektionsrechtliche Vorschriften. Am heutigen Samstag soll es in Nürnberg erneut zu Demonstrationen kommen. Der neue Oberbürgermeister Marcus König stellte deshalb klar: „Eine solche Missachtung von bestehendem Recht und des Infektionsschutzes kann nicht hingenommen werden und ist auch von der Versammlungs- und Meinungsfreiheit nicht mehr gedeckt.“ In einer Pressemitteilung wird außerdem eine mögliche Konsequenz angedroht: „Versammlungen können auch außerhalb der derzeitigen Infektionsschutzregeln beschränkt oder ganz verboten werden, wenn die öffentliche Sicherheit und Ordnung unmittelbar gefährdet ist.“

Die heutigen Demonstrationen wurden deshalb - in Abstimmung mit dem Polizeipräsidium Mittelfranken sowie den Anmeldern der Veranstaltungen - in Bereiche außerhalb der Innenstadt verlegt. Dadurch soll die Einhaltung der Abstandsregeln besser gewährleistet werden. Außerdem wurde die Versammlungsdauer auf eine Stunde begrenzt. Szenen wie letzte Woche soll es heute nicht mehr geben: „Die Polizei wird die Einhaltung der angeordneten rechtlichen Beschränkungen bei den Versammlungen überwachen und bei nicht angemeldeten Versammlungen oder unzulässigen Ansammlungen konsequent einschreiten.“

Corona-Demos im ganzen Freistaat: Veranstaltungen in München und Nürnberg angekündigt

Update vom 16. Mai, 9.15 Uhr: Im ganzen Freistaat kommt es an diesem Wochenende wieder zu Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung. Eine der größten Veranstaltungen wird auf der Münchner Theresienwiese erwartet. Dort findet ab 15 Uhr eine Demonstration zum Thema „Grundrechte“ statt. Die Veranstalter hatten 10.000 Teilnehmer angemeldet, die Stadt hatte die Anzahl jedoch auf 1000 begrenzt - unter Auflagen. Dazu gehören der Mindestabstand sowie eine zeitliche Begrenzung auf zwei Stunden. Auch in Nürnberg, Regensburg und Erlangen sind Demonstrationen angemeldet.

Am vergangenen Wochenende liefen mehrere Demonstrationen aus dem Ruder. So gab es in Nürnberg eine Kundgebung, zu der mehr als 2000 Menschen erschienen - angemeldet waren 50. Auch in München kamen mit 3000 Menschen weit mehr als erlaubt. Abstands- und andere Regeln zum Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus wurden nicht mehr eingehalten. Daraufhin kündigte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) an, das Polizeiaufgebot an diesem Wochenende deutlich zu erhöhen.

Corona-Demos in Bayern: Große Demonstration auf Münchner Theresienwiese erwartet

Update vom 15. Mai, 21.55 Uhr: Auch in München wird eine große Demonstration für Samstag (16. Mai) erwartet. Tausend Menschen werden ab 15 Uhr auf der Theresienwiese erwartet. Dem Veranstalter sind jetzt strenge Auflagen verordnet worden. Mit Lautsprecher sollen die Teilnehmer etwa auf die Infektionsschutzgesetze aufmerksam gemacht werden. Die Polizei will mit einem Großaufgebot anwesend sein.

Update von 15.29 Uhr: Ministerpräsident Markus Söder (CSU) rief am Freitag besorgte Bürger dazu auf, sich bei den Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen klar von Verschwörungstheoretikern und Extremisten zu distanzieren. Die Forderung vieler Menschen nach der Erklärung der Corona-Maßnahmen sei zwar legitim. Verschwörungstheorien und Hasstiraden gegenüber müsse sich die Politik aber direkt konsequent positionieren. „Wir dürfen nicht den gleichen Fehler machen wie bei Pegida am Anfang“, forderte Söder mit Blick auf den damaligen, nachsichtigen Kurs. Ab in den Urlaub! Bayern will die Quarantäne-Regel kippen – Welche Länder wann aufsperren lesen Sie hier.*

Corona-Demos in Bayern: Veranstalter planen Massenprotest in München - ziehen andere Städte im Freistaat nach?

Erstmeldung vom 15. Mai, 9.49 Uhr

München - In Bayern sind erste Lockerungen in der Corona-Krise bereits in Kraft getreten. Weitere Maßnahmen stehen in der kommenden Zeit noch an. Doch immer mehr Menschen im Freistaat gehen die Lockerungen der Regeln nicht weit genug: Auf Demonstrationen protestieren sie gegen die Corona-Maßnahmen.

Corona-Demos in Bayern: Proteste gegen Maßnahmen in München, Nürnberg und Rosenheim

Am vergangenen Samstag (9. Mai) hatten jene Anti-Maßnahmen-Demos in Bayern hohe Wellen geschlagen. In München hatten sich rund 3000 Menschen auf dem Marienplatz versammelt - teils, ohne Masken zu tragen und die vorgeschriebenen Abstandsregeln einzuhalten. Auch in anderen Städten wie Nürnberg, Rosenheim oder Traunstein gingen Demonstranten auf die Straße: unter ihnen auch Verschwörungstheoretiker und Impfgegner.

Für das kommende Wochenende sind erneut Proteste geplant. Die Polizei in Bayern will aufgrund der Erfahrungen vom vergangenen Wochenende ihre Präsenz massiv verstärken. „Allein am Samstag setzen wir alle zur Verfügung stehenden Einsatzzüge der Bayerischen Bereitschaftspolizei für die zu erwartenden Versammlungslagen sowie zur Überwachung der Infektionsschutzmaßnahmen ein“, so Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Auch am Sonntag (17. Mai) werde es ein starkes Polizeiaufgebot geben.

Massen-Corona-Demonstration in München geplant - OB Reiter bezieht Stellung

Für Aufregung sorgte vor einigen Tagen die Ankündigung einer Groß-Demo mit 10.000 Teilnehmern* auf der Theresienwiese in München. Zunächst war unklar, ob die Veranstaltung gegen die Coronavirus*-Maßnahmen am Samstag (16. Mai) genehmigt wird. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter äußerte sich schließlich: Er wolle die Teilnehmerzahl auf „höchstens tausend“ begrenzen. Man sei im Gespräch mit den Anmeldern, die 10.000 Menschen angemeldet hätten, so Reiter am vergangenen Donnerstag (14. Mai). Auf der Theresienwiese könnten auf 400.000 Quadratmetern tausend Menschen mit den gebotenen Abständen demonstrieren. „Wenn man hier keine Einigkeit erzielt, dann werden wir uns vor Gericht treffen.“ Die Münchner Polizei, die jetzt mit emotionalen Worten auf einen fulminanten TV-Beitrag reagiert hat, wird am Samstag die Einhaltung der Gesetze kontrollieren.

Auch in weiteren Städten im Freistaat könnte der Samstag wieder für Demonstrationen genutzt werden. In anderen deutschen Bundesländern in Deutschland kam es bei sogenannten Hygienedemos bereits zu Ausschreitungen: im sächsischen Pirna kam es zuletzt zu Angriffen auf Polizeibeamte.

Demonstrationen gegen Coronavirus-Maßnahmen in Bayern: Innenminister äußert sich deutlich

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) äußerte sich vorab schon einmal zu den Demonstrationen im Freistaat. Aktuell arbeite man in Zusammenarbeit mit den zuständigen Kreisverwaltungsbehörden an einem Konzept, wie Versammlungen möglich sind, ohne Dritte zu gefährden. Demonstranten sollen ihre Meinung zum Ausdruck bringen dürfen - allerdings ohne „dem Rechtsstaat auf der Nase herumzutanzen“, fügte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) hinzu. Gesundheitsminister Jens Spahn äußert sich verständnisvoll gegenüber Demonstranten.

Meinungsäußerungen sollen nicht unterdrückt werden, stellte Hermann deutlich klar. Problematisch war etwa in München und Nürnberg, dass Tausende Menschen zu den Demos gekommen waren. Angemeldet waren deutlich weniger Personen.

Coronavirus in Bayern: Diese Regelungen gelten aktuell für Demonstrationen

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation sind seit 4. Mai Versammlungen mit maximal 50 Teilnehmern und Sicherheitsabständen von 1,5 Metern zwischen den Demonstranten erlaubt. Die Staatsregierung empfiehlt einen Mundschutz. Aktuell gilt außerdem, dass Veranstalter maximal eine Versammlung pro Tag anmelden dürfen. Diese sollte auf 60 Minuten beschränkt sein.

