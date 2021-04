Astrazeneca-Zweitimpfung: Ständige Impfkommission nun mit neuer Empfehlung für Corona-Impfung

„Tierexperimentelle Daten zeigen ...“

Impfungen gegen das Coronavirus mit dem Mittel von Astrazeneca sind vorerst gestoppt. Jetzt gab die StiKo eine Empfehlung für die Zweitimpfung heraus.

Update vom 5. April: Menschen, die bereits eine erste Corona-Impfung mit dem Wirkstoff von Astrazeneca bekommen haben, sollen bei der Zweitimpfung Mittel von Biontech oder Moderna verimpft bekommen. Das bestätigte Gesundheitsminister Jens Spahn noch einmal via Twitter. Damit folgt er einer Empfehlung der Ständigen Impfkommission (siehe Erstmeldung).

Betroffen sind nach Spahn etwa 2,2 Millionen Menschen unter 60 Jahren. Weiter schreibt er: „Diese Zweitimpfungen stehen frühestens ab Mitte April an, da AstraZeneca erst seit Anfang Februar in Deutschland verimpft wird. Am Mittwoch werde ich mit den Gesundheitsministern und -ministerinnen der Ländern über das genaue Vorgehen sprechen“.

Erstmeldung vom 2. April: Berlin - Menschen, die bereits eine erste Corona*-Impfung mit dem Mittel von Astrazeneca bekommen haben, sollen bei der Zweitimpfung den Impfstoff von Biontech* oder Moderna* bekommen. Das empfiehlt die Ständige Impfkommission laut einer am Donnerstagabend aktualisierten Mitteilung.

Astrazeneca-Zweitimpfung: StiKo empfiehlt nun Misch-Impfung

Allerdings weist die Ständige Impfkommission ausdrücklich darauf hin, dass es aktuell noch keine Gewissheit zur Sicherheit und Wirksamkeit einer Misch-Impfung gebe.

In der StiKo-Empfehlung heißt es wörtlich: „Hinsichtlich der zweiten Impfstoffdosis für jüngere Personen, die bereits eine erste Dosis der COVID-19 Vaccine AstraZeneca* erhalten haben, gibt es noch keine wissenschaftliche Evidenz zur Sicherheit und Wirksamkeit einer heterologen Impfserie. Bis entsprechende Daten vorliegen empfiehlt die STIKO, bei Personen im Alter <60 Jahren anstelle der zweiten AstraZeneca-Impfstoffdosis eine Dosis eines mRNA-Impfstoffs 12 Wochen nach der Erstimpfung zu verabreichen“

In Deutschland sind momentan die mRNA-Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna zugelassen. Das Astrazeneca-Präparat, das mittlerweile in „Vaxzervria“ umbenannt wurde*, ist ein sogenannter Vektorimpfstoff.

Astrazeneca-Stopp in Deutschland: Zweitimpfung war wichtige offene Frage

Am Dienstag hatte die Ständige Impf-Kommission ihre Empfehlung zu Astrazeneca bereits geändert. Die StiKo empfahl den Corona-Impfstoff dann nur noch für Menschen über 60 Jahre. Allerdings hatten bis zu diesem Zeitpunkt bereits Tausende eine erste Astrazeneca-Impfung erhalten. Die Frage, was nun mit diesen Menschen geschehen solle, nachdem nicht weiter mit Astrazeneca geimpft werden solle, war einer der wichtigen offenen Punkte nach den Bund-Länder-Beratungen mit Kanzlerin Angela Merkel am Dienstag.

Astrazeneca-Entscheidung: StiKo-Vorsitzender erklärt neue Entscheidung

Der Stiko-Vorsitzende Thomas Mertens sagte dem Spiegel dazu in einem am Donnerstagabend veröffentlichten Interview: „Tierexperimentelle Daten zeigen, dass die Immunreaktion nach heterologer (zweiter) Impfung gleich ausfällt. Man muss noch wissenschaftlich klären, wie gut der Schutz dann beim Menschen ist. Ich hoffe, dass dazu bald Daten vorliegen.“

Mertens sagte weiter, dass man über das Risiko bei zweimaliger Impfung mit Astrazeneca derzeit nur spekulieren könne. „Der nahe liegende Ausweg ist aus meiner Sicht, es gar nicht zu probieren, sondern zur Sicherheit eben als Alternative einen RNA Impfstoff zu geben.“(rjs) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Rubriklistenbild: © Jens Büttner