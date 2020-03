Zehn Corona-Tote in Seniorenheim: Leitung schlägt Alarm - weitere Einrichtungen betroffen

Verantwortliche gehen an Öffentlichkeit

In einem Würzburger Seniorenheim starben zehn Menschen an den Folgen des Coronavirus. Die Leitung schlägt Alarm. Die Verantwortlichen gehen an die Öffentlichkeit.

In einem Würzburger Seniorenheim starben zehn Menschen an den Folgen des Coronavirus.

Am Mittwoch (25. März) gaben die Verantwortlichen eine Pressekonferenz.

Update von 13.38 Uhr: Von 149 Heimbewohnern seien insgesamt 29 positiv getestet worden, sagte Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU). Er ist auch Vorsitzender des Stiftungsrates des Würzburger Bürgerspitals ist, zu dem die Einrichtung gehört. Von den 86 Mitarbeitern seien 33 positiv getestet. Angefragte Sanitäter der Bundeswehr stünden nicht als Aushilfen zur Verfügung, sagte Schuchardt am Mittwoch in der Stadt.

Unterdessen sind auch im Landkreis Fürth Corona-Fälle in Seniorenheimen bekannt geworden. Vier Bewohner aus einer Einrichtung in Roßtal seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort sei auch Pflegepersonal betroffen, teilte der Landkreis am Mittwoch mit. In einer weiteren Einrichtung in Langenzenn sei ein Heimbewohner positiv getestet worden.

Coronavirus in Würzburger Seniorenheim: Bewohner werden getestet

Update von 11.30 Uhr: In Bayern sind inzwischen 7289 Menschen positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden. Es gebe 41 Todesfälle, sagte Staatssekretär Gerhard Eck (CSU) am Mittwochvormittag in Würzburg. Zehn Todesfälle gab es in einem Würzburger Seniorenheim. Wie sich das Virus dort ausgebreitet habe, sei noch unklar.

Alle Bewohner und Mitarbeiter der Senioreneinrichtung St. Nikolaus werden nun auf das Coronavirus getestet. Die Testkapazitäten seien am Dienstag eingetroffen, es sei sofort mit den Tests begonnen worden, sagte Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) am Mittwoch. Schuchardt ist auch Stiftungsratsvorsitzender des Würzburger Bürgerspitals, zu dem das St.-Nikolaus-Heim gehört.

Coronavirus in Würzburg: Bundeswehr kann Seniorenheim nicht aushelfen

Inzwischen wird auch die Stiftungsdirektorin Annette Noffz auf eine mögliche Infektion getestet, wie Schuchardt mitteilte. Ein Ersatz von Mitarbeitern durch Sanitätspersonal der Bundeswehr, wie ursprünglich angedacht, sei nicht möglich. Das Bundeswehrpersonal stehe nicht zur Verfügung, sagte Schuchardt.

Noch keine Entscheidung sei darüber getroffen worden, ob positiv auf das Coronavirus getestete Heimbewohner künftig anderweitig untergebracht werden sollen. In der Diskussion sei, sie in sukzessive leergezogenen Einrichtungen unterzubringen.

Corona in Pflegeheim: Auch zahlreiche Mitarbeiter infiziert

Mitarbeiter müssten trotz Schutzkleidung und Vorgaben dicht an die Bewohner heran, um Lebensmittel zu bringen, Medikamente zu geben oder Reinigung vorzunehmen, wie OB Christian Schuchardt auf der Pressekonferenz erklärte. Deshalb können Mindestabstände dort nicht eingehalten werden.

Von 149 Bewohnern wurden mittlerweile 29 positiv getestet. Alle waren hochbetagt und hatten Vorerkrankungen. Auch zahlreiche Mitarbeiter wurden positiv getestet.

Corona in Seniorenheim: Die Pressekonferenz zum Nachlesen

Update 10.56 Uhr: Die Pressekonferenz ist beendet. „Bleiben Sie bitte gesund“, heißt es zum Abschluss.

Update 10.48 Uhr: Mittlerweile gebe es 7289 bestätigte Fälle in Bayern. Viele würden die Maßnahmen schon gut umsetzen und halten sich an die Vorgaben der Regierung. Einige hätten den Ernst der Lage allerdings noch nicht erkannt.

Update 10.41 Uhr: „Wir rechnen nach wie vor mit dem Anstieg“, sagt Ertl mit Blick auf neue Coronavirus-Infektionen. Viele große Kliniken hätten aktuell noch Kapazitäten frei, deshalb sei es gerechtfertigt, sich solidarisch mit Europa zu zeigen und auch Patienten aus anderen Ländern aufzunehmen. „Das würde andere Länder nicht komplett entlasten“, so Ertl, aber für Europa sei es ein gutes Signal.

Coronavirus in Bayern: „Die größten Probleme sind bei der Schutzkleidung“

Update 10.39 Uhr: „Es ist nicht so, dass man als jüngerer Mensch geschützt sei, vor einem schweren Corona-Verlauf“, betont Ertl. Auch jüngere Menschen müssten teilweise beatmet werden.

„Die größten Probleme sind bei der Schutzkleidung, was das Material betrifft“, führt Ertl auf Nachfrage aus. Die Masken seien dabei besonders wertvoll. „Die Lösung, die ich sehe, wird jetzt von der bayerischen Landesregierung durchgeführt“, so Ertl. Es gebe einen Austausch zwischen den bayerischen Kliniken, dies werde nun koordiniert.

Coronavirus in Würzburg: 27 Klinikmitarbeiter positiv getestet

Update 10.35 Uhr: 27 Mitarbeiter wurden mittlerweile positiv getestet. Das sei ein positiver Wert, wenn man bedenke, dass es über 6000 Mitarbeiter gebe. Ungeschützter Kontakt habe aber glücklicherweise zu keiner Infektion geführt, so Ertl.

Update 10.33 Uhr: Die Klinik ist mit Material bis zu zehn Tagen ausgestattet. Aktuell komme es noch nach. „Wie wird es sein, wenn hier vielleicht ähnliche Zustände eintreten, wie ich es heute aus Straßburg berichtet bekommen habe?“, fragt Ertl. Dort musste stündlich ein Patient zur Beatmung aufgenommen werden. Dies sei eine große Herausforderung für ein Krankenhaus.

„Die Belastung ist hoch beim Personal“, so Ertl. Man warte nun auf die „Corona-Flut“. Es gäbe auch einen Stab, der sich um psychische Belastungen bei Mitarbeitern, Patienten oder dem Personal kümmere.

Coronavirus in Würzburg: Zahlreiche Intensivbetten in Krankenhaus noch frei

Update 10.30 Uhr: Nicht notwendige Operationen werden verschoben. „Aber eine wichtige Botschaft an die Bevölkerung: Alles medizinisch Notwendige wird getan. Es wird nicht auf Kosten von Covid ein Patient, der medizinische Maßnahmen braucht, darunter leiden“, versichert Ertl.

Auf den Intensivstationen gebe es noch 40 Prozent freie Betten, so Ertl. Durch Umorganisation könne man insgesamt bis zu 160 freie Betten schaffen.

Update 10.28 Uhr: „Wir trennen Covid-Patienten schon vor der Tür in der Notaufnahme, wenn der Verdacht besteht. Wir sind jetzt viel stärker geschärft, am Anfang sind uns schon Covid-Patienten durch die Lappen gegangen“, so Ertl. Dadurch habe für Personal die Gefahr bestanden, sich zu infizieren.

Update 10.23 Uhr: Nun spricht Professor Georg Ertl, der ärztliche Direktor des Würzburger Universitätsklinikums. Am wichtigsten sei nun, die Epidemie einzugrenzen. Die Teststelle könne bis zu 200 Tests pro Tag durchführen - sofern die Abstrichmaterialien vorhanden seien. Es sei kürzlich eine neue Lieferung eingetroffen.

Coronavirus in Würzburger Pflegeheim: Menschen bieten sich als Helfer an

Update 10.21 Uhr: Es haben sich zahlreiche Personen gemeldet, die helfen wollen. Doch „es hat keinen Sinn Helfer zu holen, die noch nicht so funktionieren können“, sagt Löw. Zusätzliche Leute werden jedoch gebraucht, bestätigt er. Es habe aber „keinen Sinn, dass ich Helfer habe, die nicht wissen, was sie machen sollen“, erläutert er.

Update 10.18 Uhr: Viele Aspekte sprechen für eine Evakuierung, viele dagegen, so der Leiter des Gesundheitsministers. Eine Separierung von Infizierten und Nicht-Infizierten hinzukriegen, sei ideal. Doch die Frage ist, wie man das hinbekomme. Denn man habe keine Krankenhaus-Ausstattung, sondern eine Pflegeheim-Ausstattung, das seien andere Strukturen. „Es ist extrem schwierig“, so Löw. „Das ist nicht so einfach hinzukriegen.“

Update 10.13 Uhr: Nach OB Christian Schuchardt spricht nun der Leiter des Würzburger Gesundheitsamts. Alle Toten hatten starke Vorerkrankungen. „Wir veranlassen gezielt Tests, aber ressourcenorientiert“, erklärt Johann Löw.

Coronavirus in Würzburger Pflegeheim: OB versichert Versorgung mit Materialien

Update 10.05 Uhr: Das komplette Pflegeheim wird aktuell getestet, so Schuchardt.

Update 10.04 Uhr: „Wir werden sicherstellen, dass genügend Material und Schutzausrüstung vorhanden sein wird“, versichert Schuchardt. Zuvor hatte Chefarzt Michael Schwab gewarnt, dass das Material nur noch wenige Tage reiche.

Update 9.58 Uhr: „Es hätte auch jede andere Einrichtung treffen können“, meint OB Schuchardt. Es war Pech, dass es dieses Seniorenheim getroffen habe. Aktuell sei noch nicht klar, wie das Coronavirus in die Pflegeeinrichtung gekommen sei, ob über Angehörige, Mitarbeiter oder anderweitig.

Coronavirus in Würzburger Pflegeheim: Mindestabstände können nicht eingehalten werden

Update 9.55 Uhr: Mitarbeiter müssten trotz Schutzkleidung und Vorgaben dicht an die Bewohner heran, um Lebensmittel zu bringen, Medikamente zu geben oder Reinigung vorzunehmen, wie es weiter heißt. Deshalb können Mindestabstände dort nicht eingehalten werden, so Oberbürgermeister Christian Schuchardt.

Nachdem der Katastrophenfall in Bayern ausgerufen wurde, wurden neue Maßnahmen für die Einrichtung festgelegt. Beispielsweise wurde Chefarzt Michael Schwab permanent an die Einrichtung abgeordnet.

Update 9.51 Uhr: Am vergangenen Montag sei ein weiterer Patient gestorben, heißt es auf der Pressekonferenz. Von 149 Bewohnern wurden 29 positiv getestet. Mittlerweile gibt es 10 Tote zu beklagen. Alle waren hochbetagt und hatten Vorerkrankungen.

42 Fachkräfte und 44 Hilfskräfte waren in der Einrichtung im Einsatz, davon wurden 33 positiv getestet.

Coronavirus in Bayern: Neun Tote in Seniorenheim - Leitung schlägt Alarm

Erstmeldung vom 25. März, 9.40 Uhr

Würzburg - Neun Menschen sind in einem Seniorenheim in Würzburg an den Folgen des Coronavirus gestorben. Das Universitätsklinikum Würzburg hat das Heim in Schutz genommen. „Die Infektionswelle hat die Altenpflegeeinrichtung getroffen, als Covid-19 in Deutschland noch eine Rarität war“, heißt es in einer Mitteilung vom Samstagabend. Alle hygienisch notwendigen Maßnahmen würden ergriffen - „aber natürlich ist der Kampf der Ärzte und des Pflegepersonals gegen die Krankheit in einem Pflegeheim noch weitaus schwieriger als in den rund um die Uhr mit ärztlichem und pflegerischem Fachpersonal für Infektionskrankheiten ausgestatteten Kliniken“.

Doch immer noch ist die Situation mehr als schwierig - das Seniorenheim wartet weiter auf dringend benötigte Schutzausrüstung und personelle Unterstützungen. Die Stiftung Bürgerspital, zu der das Heim gehört, schlägt nun gegenüber dem Bayerischen Rundfunk (BR) Alarm. Die vorrätige Schutzausrüstung reiche „nur noch wenige Tage“. Chefarzt Michael Schwab von der Stiftung Bürgerspital sagte, der Nachschub stocke aktuell. Es sei in den letzten Tagen keine neue Schutzausrüstung eingetroffen, obwohl „alle erdenklichen Quellen angezapft“ wurden.

Neun Coronatote in Würzburger Pflegeheim: Leitung schlägt Alarm

„Die Mitarbeiter kommen definitiv an ihre Grenzen“, so die Abteilungsleiterin Senioreneinrichtungen der Stiftung Bürgerspital, Elisabeth Richter, gegenüber dem BR. 40 Pflegekräfte seien noch immer in häuslicher Quarantäne. Bisher sei „keine externe Unterstützung eingetroffen“, so Schwab. Alle vorhandenen Pflegekräfte arbeiten „absolut am Limit“. Der Chefarzt zeigt sich beeindruckt, wie das Personal es schaffe, „trotz der Umstände so etwas wie geordnete Verhältnisse“ beizubehalten. Aber er warnt: „Lange schafft das unser Personal alleine nicht mehr. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir auch Auszeiten zum Durchschnaufen gewähren müssen.“

Coronavirus in Würzburger Pflegeheim: Verantwortliche gehen an die Öffentlichkeit

Am heutigen Mittwoch wollen die Verantwortlichen an die Öffentlichkeit gehen. Neben dem ärztlichen Direktor des Würzburger Universitätsklinikums, Professor Georg Ertl, werden unter anderem auch Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) und Landrat Eberhard Nuß (CSU) Stellung beziehen.