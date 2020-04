Corona-Krise in Niedersachsen: Maskenpflicht gilt nicht für Verkäufer und Bus- und Bahnfahrer

News-Ticker zur Krise

Die Corona-Pandemie in Niedersachsen bestimmt das öffentliche Leben. Am Freitag gibt der Krisenstab der Landesregierung ein umfassendes Corona-Update. Bußgelder wegen der Maskenpflicht wird es in der kommenden Zeit noch nicht geben. Unser News-Ticker.

Coronavirus in Niedersachsen : 9720 Covid-19-Erkrankungen bislang bestätigt

: 9720 bislang bestätigt Land Niedersachsen führt Maskenpflicht ein - Verkäufer sowie Bus- und Bahnfahrer auch ausgenommen

ein - Verkäufer sowie Bus- und Bahnfahrer auch ausgenommen Großveranstaltungen bis 31. August untersagt - Brokser Markt im Jubiläumsjahr abgesagt

Corona-Verdacht? Bei Verdacht auf eine mögliche Infektion mit dem Coronavirus sollten sich Bürger zunächst telefonisch an ihren Hausarzt wenden - außerhalb der Praxiszeiten über den ärztlichen Notdienst unter der zentralen Telefonnummer 116 117. Bei Bedarf überweist der Hausarzt Patienten an ein Corona-Testzentrum. Weitere Fragen zum Coronavirus klärt die Hotline der Landesregierung unter der Telefonnummer 0511/120-6000 - erreichbar montags bis freitags von 8 bis 22 Uhr, am Wochenende von 10 bis 20 Uhr.

Update, 15.30 Uhr: Die neue niedersächsiche Verordnung zur Maskenpflicht ist nicht dazu geeignet, sich vor Polizei und Bußgeldstelle herauszureden, wenn man als Autofahrer widerrechtlich eine Maske träge. Die neue Anti-Corona-Regelung gelte explizit nicht für den Individualverkehr, betonte Gesundheitsministerin Claudia-Schröder. Nach Absprachen zwischen Innen- und Verkehrsministerium in Niedersachsen ist es für gewerbliche Fahrer möglich, eine Maske zu tragen, selbst wenn diese das Gesicht verbirgt und eine Erkennung unmöglich macht. In solchen Fällen, zum Beispiel bei Taxi-Fahrern, werde ohnehin ein Fahrtenbuch geführt, welche eine Identifizierung ermöglicht.

Polizei und Behörden in Niedersachsen wurden darüber hinaus bis auf Weiteres dazu aufgefordert, von einer Verfolgung abzusehen, sollte eine Privatperson mit Maske am Steuer unterwegs ist, beispielsweise um einen Mitfahrenden vor einer Infektion zu schützen. Laut Straßenverkehrsordnung muss ein Fahrzeugführer, der nicht der Helmpflicht unterliegt, jederzeit erkennbar sein, um Vergehen ahnden zu können. Die neue Verordnung gibt kontrollierenden Polizeibeamten nun zusätzliche und auf die Corona-Krise angepasste Hinweise.

Update, 15.15 Uhr: Claudia Schröder, die Vize-Chefin des Krisenstabs der Landesregierung, informierte darüber, dass in Niedersachsen insgesamt 9720 bestätigte Corona-Infektionen vorliegen, 6630 Menschen davon sind bereits genesen. Gestorben sind, Stand 13 Uhr, 376 Personen.

Die Landesregierung hat eine neue Verordnung veröffentlicht, die den Fährverkehr regelt, die Maskenpflicht konkretisiert, den Unterricht im Land regelt und den Betrieb von Friseursaloons in konkrete Bahnen lenkt. Die Regierung setze auf diese Weise zügig die Empfehlungen des Krisenstabs um. „Dabei orientiert sie sich eng an den Leitlinien von Bund und Ländern zur Bekämpfung der Corona-Epidemie“, heißt es.

Angehörige und Lebenspartner können ab Montag dem 27. April wieder per Fähre auf die Inseln der Nordsee reisen, teilte Caudia Schröder mit. Dort sind für Verwandte ersten Grades auch wieder Beerdigungen und das Wahrnehmen anderer zwingend erforderlicher familiärer Aufgaben möglich.

Maskenpflicht gilt nicht für Fahrer im Nahverkehr - und auch nicht für Verkäufer

Schröder wieß darauf hin, dass die Maskenpflicht in Geschäften in Niedersachsen für alle Kunden gilt. Auch Reisende in Bussen und Bahnen müssen angemessene Mund-Nasen-Bedeckungen tragen. Ausgenommen von dieser Pflicht sind Fahrer von Bussen und Bahnen sowie Mitarbeiter von Geschäften. Kindern, die im Schulverkehr nicht mit einer Maske teilnehmen, werden nicht an einer Mitfahrt gehindert, betonte Schröder.

Bußgelder werden in Niedersachsen beim Verstoß der Maskenpflicht zumindest in der kommenden Woche und bis auf Weiteres nicht erhoben. Sowohl Bus- und Bahnfahrer als auch Verkäufer in Geschäften haben laut Verordung keine Pflicht, die Maskenpflicht zu kontrollieren und durchzusetzen. Allen Inhabern von Läden stehe es aber frei, eigene Regeln dahingehend umzusetzen und von ihrem jeweiligen Hausrecht Gebrauch zu machen.

Banken und Sparkassen von Maskenpflicht ausgenommen

Neben handelsüblichen Masken erfüllen auch selbstgemachte Masken die Maskenpflicht. Kranke, die durch das Tragen von Masken zusätzliche Beschwerden erfahren würden, und Kinder bis zum Alter von sechs Jahren sind von der Maskenpflicht in Niedersachsen ausgenommen. In Banken und Sparkassen gilt generell keine Maskenpflicht.

Friseure und Friseurinnen, die sich an die geltenden Hygieneregeln - unter anderem das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen halten, können ab dem 4. Mai wieder ihren Betrieb aufnehmen. Wer einen Termin wahrnimmt, ist verpflichtet, seinen Namen und Daten für eine Erreichbarkeit im Falle einer Covid-19-Infektion zu hinterlegen. Diese Daten müssen für drei Wochen vorgehalten werden.

Update, 14.55 Uhr: Sobald es Signale der Wissenschaft gibt, Kitas und Kindertagespflege-Einrichtungen regulär zu öffnen, wollen Tonne dies schnellstmöglich einleiten. Die Trennung von Freunden und die Belastung für die Eltern habe der Minister in jedem Moment im Blick. Auf dem Weg dahin werde stetig versucht, Zwischenlösungen zu finden - ohne dass dies von der Regierung als angemessener Ersatz für einen Normalbetrieb von Betreuungsangeboten gesehen werden.

Maßnahmen gegen das Coronavirus, die in den Schulen getroffen wurden, um dort einen Neustart verantworten zu können, stehen jederzeit auf dem Prüfstand, betonte Grant Hendrik Tonne - „in Zusammenarbeit mit den betroffenen Verbänden“. In allen Bereichen gelte es, den Infektionsschutz unter den bestehenden Erkenntnissen hoch zu halten.

Update, 14.45 Uhr: Der Corona-Krisenstab informiert zur Stunde über die aktuelle Entwicklung in der Corona-Krise in Niedersachsen. Bei der Pressekonferenz sind Kultusminister Grant Hendrik Tonne und Claudia Schröder, stellvertretende Leiterin des Krisenstabs der Landesregierung, zugegen. Unter anderem soll es um die ab Montag geltende Maskenpflicht gehen.

Seit Mittwoch wird in Niedersachsen verbindlich von zu Hause aus gelernt, erklärt Tonne - ersten Rückmeldungen zufolge laufe diese ungewöhnliche Situation recht erfolgreich an. Das Bereitstellen von digitalen Lernmaterialien für den Unterricht und das Erarbeiten von Inhalte sei gut angelaufen. Die verschiedenen Jahrgänge und Schülergruppen würden unterschiedlich gut damit umgehen können, seperate Bewertungen der „Von-zu-Hause“-Aufgaben seien auf Wunsch der Schüler möglich.

Mehrere Corona-Hilfsangebote für Schüler, Eltern und Lehrer

Lehrer, Eltern und Schüler werden beim schrittweisen Neustart des Unterrichts nicht alleine gelassen, betonte Tonne, nicht zuletzt mit Blick auf Gesundheitsaspekte des Vorhabens. Mehrere Hilfsangebote seien an die Betroffenen herangetragen worden - unter anderem eine ständig besetzte Hotline und Handreichungen mit Hinweisen für die Corona-Krise. Im Unterricht müssen sowohl von Lehrern als auch von Schülern keine Masken getragen zu werden, die übrigen Regeln erlauben eine solche Lockerung der Maskenpflicht. Eine solche gelte wiederum im Schulbusverkehr, in den Pausen gelten besondere Hygiene- und Abstandsregelungen.

Update, 24. April, 7 Uhr: Die Bundesländer haben noch keine gemeinsame Exit-Strategie für die massiv unter Druck geratene Wirtschaft aus der Corona-Krise. Bei einer Sonderkonferenz der Wirtschaftsminister von Bund und Ländern verständigten sich die Ressortchefs aber am Donnerstagabend auf ein abgestimmtes Vorgehen in dieser Frage, wie Kai Stührenberg, Sprecher der Bremer Wirtschaftssenatorin und Konferenzvorsitzenden Kristina Vogt (Linke), nach der Schaltkonferenz der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Zunächst sollten die unterschiedlichen Konzepte der Länder über mögliche Lockerungen in einer Übersicht zusammengefasst werden, die dann als Entscheidungsgrundlage dienen solle. „Wir werden relativ schnell zu einer Einschätzung kommen“, sagte Stührenberg. Vogt setzte sich in der Konferenz für weitere Hilfen für Solo-Selbstständige ein, auf deren „dramatische Lage“ sie vor dem Gespräch hingewiesen hatte. (dpa)

Update, 19.05 Uhr: Niedersachsen setzt sich mit Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg für Lockerungen der Corona-Vorgaben im Tourismus und im Handel ein. Ein entsprechendes Konzept solle bis zur nächsten Runde der Regierungschefs von Bund und Ländern am 30. April stehen, teilten die Wirtschaftsministerien der drei Länder am Donnerstag mit. In einer Ministerkonferenz am Donnerstagnachmittag solle zudem bei den übrigen Bundesländern für die Pläne geworben werden.

„In unseren Bundesländern haben Tourismus, Einzelhandel, Hotellerie und Gastronomie eine besondere Bedeutung“, hieß es in der Erklärung der Minister. Zahlreiche Betriebe dieser Branchen seien existenziell bedroht. „Deshalb benötigen wir jetzt schnell eine wohlüberlegte, differenzierte und zwischen unseren Bundesländern abgestimmte Vorgehensweise, zumal der Öffentlichkeit in Hotellerie und Gastronomie eine uneinheitliche Strategie kaum vermittelbar ist.“

Update, 16.10 Uhr: Die Schüler der Abschlussklassen in Niedersachsen sollen ab 27. April wieder an die Schulen zurückkehren. Nach und nach, so ist der Wille von Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD), sollen weitere Jahrgänge an die allgemein- und berufsbildenden Schulen im Land zurückkommen. Jetzt hat die Landesregierung ein Hygienekonzept für den Unterricht vorgestellt. Demnach sei das Tragen von Alltagsmasken im Unterricht nicht erforderlich. Bei maximal 16 Schülern je Klassenraum werde der Mindestabstand gewahrt, heißt es weiter. Eine regelmäßige Händedesinfektion sei ebenfalls nicht vorgesehen. (jdw)

Corona in Niedersachsen: Zahl der Infizierten in Krankenhäusern sinkt

Update, 14.55 Uhr: Die Zahl der Corona-Infizierten, die in Krankenhäusern in Niedersachsen behandelt werden müssen, hat von Mittwoch auf Donnerstag deutlich abgenommen. Befanden sich am Mittwoch noch 993 Covid-19-Patienten in stationärer Behandlung, waren es am Donnerstag lediglich noch 891 Menschen. Davon werden 206 Patienten auf einer Intensivstation behandelt, 135 werden zusätzlich bearbeitet. Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Niedersachsen liegt bei 9599 Menschen - ein Plus von 162. Gestorben sind bislang 363 Covid-19-Erkrankte - ein Plus von 20 Todesopfern. Als genesen gelten bereits 6371 Corona-Infizierte - 66,4 Prozent aller Infektionen. (jdw)

Update, 13.07 Uhr: Im Land Niedersachsen sind wegen der Corona-Pandemie alle Großveranstaltungen bis zum 31. August untersagt worden. Das trifft auch die großen Volksfeste im Norden. Die Macher des Brokser Heiratsmarkts in Bruchhausen-Vilsen (Landkreis Diepholz) wollen in diesem Jahr 375. Jubiläum feiern. Die Verantwortlichen sprachen von einer Verlegung von August auf September 2020. Jetzt ist eine Entscheidung für das Spektakel in Bruchhausen-Vilsen gefallen.

Corona-Pandemie trifft Kinobetreiber in Niedersachsen hart

Update, 23. April, 7.30 Uhr: Der Kinounternehmer Hans-Joachim Flebbe befürchtet langfristige negative Auswirkungen der Corona-Krise auf die Kinos in Niedersachsen und Deutschland. „Einige Kinos werden es nicht schaffen, und die kleineren wird es eher treffen“, sagte der 68-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

Flebbe betreibt unter anderem den Berliner Zoo Palast sowie Premium-Kinos in Hannover, Hamburg, München, Köln und Frankfurt am Main. „Es gibt null Einnahmen, wir sind total lahmgelegt“, sagte der Gründer der Cinemaxx-Kette, aus der er vor gut zehn Jahren ausstieg. Sein Unternehmen mit Sitz in Hamburg mache derzeit zwei Millionen Euro Verlust im Monat.

Corona-Krise: Streamingdienste wie Netflix profitieren enorm

Die Einbußen ließen sich auch nicht Ende des Jahres ausgleichen, sagte der Kinounternehmer. „Die Menschen werden im Herbst und Winter nicht zwei, drei Mal pro Woche ins Kino gehen.“ Streamingdienste wie Netflix oder Amazon profitieren derzeit davon, dass die Kinosäle geschlossen sind. „Das wird sich nachhaltig negativ auf die Besucherzahlen auswirken“, befürchtet Flebbe.

Nach Angaben des Branchenverbandes HDF Kino belaufen sich die Ertragsverluste in den deutschen Filmtheatern während der durch das Coronavirus bedingten Schließungen auf 17 Millionen Euro pro Woche.

Corona-Krise in Niedersachsen: Zahl der Genesenen steigt enorm an

Update, 16.30 Uhr: Täglich meldet das Land Niedersachsen neue Coronavirus-Infektionen. Ebenfalls täglich werden neue Tote im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gemeldet. Hoffnung macht aber auch die Zahl der Genesenen nach einer Erkrankung. So geht das Landesgesundheitsamt aktuell von 6096 Menschen aus, die wieder gesund sind. Das sind 64,5 Prozent aller Infizierten.

Bislang sind 9437 Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 im Labor bestätigt worden - ein Plus von 162 Menschen innerhalb eines Tages. Die Todesfälle stiegen auf 343 Menschen. In Krankenhäusern in Niedersachsen werden 993 Covid-19-Patienten behandelt, 235 davon befinden sich auf einer Intensivstation. 165 Menschen sind so schwer erkrankt, dass sie beatmet werden müssen.

Corona-Pandemie in Niedersachsen: Maskenpflicht über Monate möglich

Update, 15.30 Uhr: In Sachen Corona-Pandemie ist Niedersachsen „noch nicht über dem Berg“, stellte Sozialministerin Carola Reimann (SPD) in einer Pressekonferenz am Nachmittag klar. Sie sprach davon, dass die eingeführte Maskenpflicht über Wochen oder gar Monate Bestand haben könnte. Die Pflicht zum Tragen von Alltagsmasken sei Teil des Hygienekonzepts zur Eindämmung der Epidemie. Weiterhin wichtig sei eine gute und regelmäßige Handhygiene und das Einhalten der Abstandsregeln, so die Ministerin.

Von der Maskenpflicht in Niedersachsen befreit sind Kinder bis zu sechs Jahre und Erkrankte mit Atem- oder Herz-Kreislauf-Beschwerden. Reimann betonte nochmal, dass ein Schal oder ein Tuch im Moment reichen. Wichtig sei, dass Mund und Nase bedeckt sind. Die Maskenpflicht wird in die aktuelle Corona-Verordnung eingearbeitet und tritt zum 27. April inkraft. In erster Linie sollen Alltagsmasken im Nahverkehr und in Geschäften getragen werden. Welche Auswirkungen die Maskenpflicht auf die Schüler und Schulen im Land haben wird, werde im Moment von Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) mit weiteren Länderkollegen erarbeitet. (jdw)

Corona in Niedersachsen: Maskenpflicht wird eingeführt

Update, 13.15 Uhr: Nach Niedersachsen zieht jetzt auch das Land Bremen bei der Maskenpflicht nach. Wie Christian Dohle, Sprecher des Bremer Senats, bestätigte, wird es eine Maskenpflicht in Bremen ab Montag, 27. April, geben. Der Beschluss steht noch aus.

Update, 11.10 Uhr: Nun führt das Land Niedersachsen doch eine landesweite Maskenpflicht zur Eindämmung des Coronavirus ein. Vom kommenden Montag, 27. April, an soll das Tragen einer Maske im öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel Pflicht werden, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Mittwoch, nachdem zuvor mehrere Medien darüber berichtet hatten.

Corona-Krise in Niedersachsen: Weil genervt von Maskenpflicht-Debatte

Update, 22. April, 7.15 Uhr: Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat eine Regelung für Niedersachsen zur Maskenpflicht wegen der Corona-Pandemie angekündigt. „Wir machen auch eine landesweite Regelung“, sagte er am Dienstagabend in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“. Gleichzeitig kritisierte er, dass einige Länder bei dem Thema vorgeprescht sind. „Ja, es nervt mich schon, da bin ich ganz ehrlich. Und zwar deswegen, weil wir eigentlich erst vor fünf Tagen beisammen gesessen haben“, sagte er. „Eigentlich gibt es keine wesentlichen neuen Erkenntnisse in dieser Hinsicht, mit Ausnahme natürlich, dass es einen gewissen öffentlichen Druck gibt.“

Eine Regierungssprecherin hatte zuvor am Dienstag gesagt, Niedersachsen wolle weiterhin die nächsten Bund-Länder-Gespräche abwarten und belasse es bei einer dringenden Empfehlung zum Tragen von Alltagsmasken. Weil sagte am Dienstagabend, eine landesweite Regelung sei eigentlich vorgesehen gewesen im Rahmen dieser Gespräche. (dpa)

Corona in Niedersachsen: Hohe Pleitegefahr im Gastro-Bereich

Das Gastgewerbe in Niedersachsen setzt wegen der nur begrenzten Abhilfe durch eigene Lieferangebote und der wachsenden Pleitegefahr vieler Betriebe auf weitere Unterstützung der Politik.

Die meisten Betriebe könnten die Folgen der anhaltenden Schließungen nicht allein etwa über alternative Geschäftsmodelle abfedern, sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) im Land, Rainer Balke, der Deutschen Presse-Agentur. 28 Prozent der Mitglieder betrieben im März und April einen Außer-Haus-Verkauf - zahlreiche davon hätten dies aber auch schon vor der Corona-Pandemie getan. Bei nicht hierauf spezialisierten Gastronomen dürften damit gerade einmal 10 bis 20 Prozent der sonstigen Umsätze mit Speisen erzielt werden.

Balke schätzt, dass sich ein Drittel der Betriebe im Nordwesten in einer akut existenzbedrohenden Lage befindet. Es müsse nun möglichst bald Klarheit über Perspektiven zur Wiedereröffnung geben. Die Bundesagentur für Arbeit stelle sich schon auf eine Zunahme der Insolvenzen im Mai und Juni ein. (dpa)

Corona-Krise in Niedersachen: Noch bleiben Friseur-Salons geschlossen

Update 18.10 Uhr: Friseur-Salons bleiben derzeit wegen der Corona-Krise geschlossen. In Niedersachsen steht noch nicht endgültig fest, wann sie wieder öffnen werden. Aktuell gilt die Schließung laut eines Beschlusses vom 15. April bis einschließlich zum 6. Mai. Am 30. April werde allerdings in Hannover entschieden, ob eine frühere Öffnung in Niedersachsen bereits ab dem 4. Mai möglich ist. Aktuell gilt die Öffnung zu diesem früheren Zeitpunkt als wahrscheinlich.

Update, 14 Uhr: Es gibt derzeit 9275 bestätigte Covid-19-Fälle (+125 im Vergleich zu Montag) in Niedersachsen. 331 Menschen, die mit dem Virus infiziert waren, sind verstorben. Das teilt das Landesgesundheitsamt am Dienstag mit.

In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 993 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt: Davon liegen 757 Erwachsene und ein Kind auf Normalstationen, 235 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen 165 Erwachsene beatmet werden. Die geschätzte Zahl der Genesenen liegt bei 5761.

Mundschutzpflicht in Bussen in Wilhelmshaven

Busfahren in Wilhelmshaven ist ab nächster Woche nur noch mit einer Mund-Nasen-Abdeckung erlaubt. Da ab Montag (27. April) durch die Ladenöffnungen und den Wiederbeginn der Schule mit steigenden Fahrgastzahlen zu rechnen sei, soll so die Ansteckungsgefahr verringert werden, wie eine Stadtsprecherin am Dienstag mitteilte.

Galeria Karstadt Kaufhof öffnet teilweise

Die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof hat in Niedersachsen und Bremen seit Dienstag vereinzelt wieder Filialen mit stark eingeschränkter Verkaufsfläche geöffnet. Unter anderem stünden die Standorte in Hannover, Braunschweig, Celle, Göttingen und Bremen den Kunden wieder zur Verfügung, wie aus einer Übersicht des zur österreichischen Holding Signa gehörenden Unternehmens hervorgeht. (dpa)

Corona in Niedersachsen: Unklarheit über Kita-Notbetreuung

Update, 12.30 Uhr: Die Diakonie in Niedersachsen sieht in den neuen Regelungen zur Kita-Notbetreuung noch erheblichen Klärungsbedarf. Die Nachfrage sei in dieser Woche „deutlich erhöht“, sagte Vorstandssprecher Hans-Joachim Lenke am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Viele Eltern seien verunsichert und gingen davon aus, dass alle, die etwa in den wieder geöffneten Geschäften arbeiten, auch einen Betreuungsplatz für ihre Kinder bekämen. „Dem ist nicht so. Das führt natürlich zu Enttäuschungen und Ärger, den unsere Kita-Leitungen zu spüren bekommen.“ Die Diakonie betreibt in Niedersachsen rund 700 evangelische Kindertagesstätten.

Voraussetzung für die Notbetreuung ist laut der neuen Corona-Verordnung der Landesregierung, dass mindestens ein Erziehungsberechtigter „in betriebsnotwendiger Stellung in einem Berufszweig von allgemeinem öffentlichen Interesse“ arbeitet. (dpa)

Corona-Krise: Gerichte setzen auf Videokonferenz

Update, 8.55 Uhr: Die Gerichte im Bezirk Celle wollen in der Corona-Krise vermehrt auf Verhandlungen per Videokonferenz setzen. Ziel sei es, so in Zivil- und Familienverfahren „langsam wieder an ein Normalmaß“ des Geschäftsbetriebs heranzukommen, sagte die Präsidentin des Oberlandesgerichts Celle, Stefanie Otte, laut einer Mitteilung vom Dienstag für die 48 Gerichte in dem Bezirk.

Verfahrensbeteiligte, Zeugen und Sachverständige müssen demnach nicht im Gericht erscheinen, sondern können sich dazuschalten. So sei denkbar, dass die Richterin oder der Richter die einzige Person im Sitzungssaal ist. Den Angaben zufolge hat das Landgericht Hannover bereits mehr als 50 Zivilsachen per Videokonferenz verhandelt. (dpa)

Corona: FDP befürwortet Maskenpflicht

Update, 21. April, 7.45 Uhr: Die Kommunen in Niedersachsen halten eine Ausweitung des freiwilligen Mundschutz-Tragens für sinnvoll - verpflichtende Regeln sollten aber nur unter speziellen Umständen erlassen werden. Nach Wolfsburg hatte kürzlich Braunschweig als zweite Großstadt in Niedersachsen angekündigt, eine Pflicht zum Tragen von Schutzmasken einzuführen. Die Regelung greift ab Samstag (25. April), eine zugehörige Verordnung wird vorbereitet.

Die FDP in Niedersachsen befürwortet unterdessen eine Maskenpflicht in öffentlichen Bereichen ohne Ausweichmöglichkeiten. „Sicherlich ist das schon eine Einschränkung der persönlichen Freiheit, ohne Frage. Doch sie hat einen guten Grund: Wir wollen wegkommen von den pauschalen Verboten und allen Bereichen mehr Lebensmöglichkeiten eröffnen“, sagte Fraktionschef Stefan Birkner der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“. (dpa)

Update, 19.10 Uhr: Mehr als 2000 Menschen sollen im Landkreis Aurich auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet werden. Dabei geht es darum, die Dunkelziffer an Covid-19-Infektionen zu senken. Der Test stößt aber auch auf Kritik. Reihentests würden erst eine entscheidende Rolle spielen, wenn die ersten verlässlichen und exakten Antikörpertests verfügbar sind, um zu sehen, wie viele immun sind.

Update, 15.45 Uhr: Die Corona-Pandemie greift in Niedersachsen zwar weiter um sich, aber die Landesregierung kann auch positive Nachrichten vermelden. Die Zahl der Genesenen nach einer Covid-19-Erkrankung steigt deutlich an. Claudia Schröder, stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs, berichtete von 5578 Menschen, die nach einer Infektion wieder gesund sind - das sind 61 Prozent aller bestätigten Infektionen. Gleichzeitig sind 183 neue Corona-Infektionen gemeldet worden - insgesamt 9150. Gestorben sind laut Zahlen vom Nachmittag bislang 303 Menschen, berichtete Schröder - neun mehr als noch am Sonntag. Im Krankenhaus befinden sich 934 Covid-19-Patienten, 232 davon auf Intensivstationen. 157 Patienten werden beatmet.

Das Coronavirus trifft in Niedersachsen hauptsächlich die Altersgruppe zwischen 20 und 59 Jahren, erklärte Claudia Schröder. Menschen, die 70 Jahre oder älter sind, machen nur 18 Prozent aller bestätigten Fälle aus. Bei den Gestorbenen allerdings mache diese Altersgruppe rund 86 Prozent aus. Dies zeige nochmal, dass der Schutz von Risikogruppe enorm wichtig sei. (jdw)

Corona in Niedersachsen: Verwirrung um Krankschreibung aufgeklärt

Update, 15.20 Uhr: Nach harscher Kritik ist die telefonische Krankschreibung bei Erkältungen während der Corona-Krise doch weiterhin möglich. Das teilte der Vorsitzende des Gemeinsamen Bundesausschusses im Gesundheitswesen, Josef Hecken, am Montag mit. (dpa)

Update, 13.30 Uhr: Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) hat sich für eine Verlängerung der telefonischen Krankschreibung ausgesprochen. In den vergangenen Wochen war es wegen der Coronavirus-Pandemie möglich gewesen, sich mit einer Erkältung krankschreiben zu lassen, ohne beim Arzt vorstellig zu werden - diese Ausnahmeregelung endete am Wochenende. „Das ist vor dem Hintergrund der weiterhin bestehenden Gefahr einer Infektion mit dem Coronavirus eine klare Fehlentscheidung“, sagte die SPD-Politikerin Reimann am Montag. Sie forderte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und den Gemeinsamen Bundesausschuss auf, die Lockerung zurückzunehmen.

Auch der Hausärzteverband Niedersachsen kritisierte die Änderung. Der Landesvorsitzende Matthias Berndt bezeichnete es als „Irrsinn“, die telefonische Krankschreibung als wirksame Maßnahme zur Vermeidung unnötiger Kontakte aufzugeben. (dpa)

Corona-Krise in Niedersachsen: Geschäfte dürfen wieder öffnen

Update, 11 Uhr: Die Zahl der Corona-Infektionen in Niedersachsen steigt weiterhin. Die Zahl der Genesenen steigt jedoch noch stärker an, sodass die Landesregierung erste Lockerungen beschlossen hat. Viele Geschäfte sind wieder geöffnet. Interessant wird es für Shopping-Center wie Dodenhof in Posthausen. Nach vier Wochen des Shutdowns können dort einzelne Geschäfte und Teilflächen öffnen.

Update, 20. April, 7 Uhr: Handelsketten, Läden und Buchhändler stehen in den Startlöchern: Nach wochenlanger Zwangspause in der Corona-Krise dürfen am Montag in Niedersachsen und Bremen kleine und mittlere Läden erstmals seit der angeordneten Schließung wieder öffnen. Ausgenommen sind Geschäfte mit einer Ladenfläche von mehr als 800 Quadratmetern. Diese dürfen allerdings ebenfalls öffnen, wenn sie ihre Verkaufsfläche entsprechend verringern. Dasselbe gilt für Läden in Einkaufszentren. Kfz- und Fahrradhändler sowie Buchhandlungen dürfen ungeachtet ihrer Größe öffnen. (dpa)

Corona in Niedersachsen: Polizei muss Party auflösen

Die Polizei hat am Wochenende in Niedersachsen etliche Verstöße gegen die Corona-Verordnungen verzeichnet. Im Landkreis Rotenburg verhängte die Polizei am Wochenende insgesamt zwölf Bußgelder, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Beamten mussten zudem vielerorts verbotene Gruppentreffen und Partys auflösen. (dpa)

Update, 17.35 Uhr: Angesichts der Corona-Epidemie leisten viele Hilfsdienste in Niedersachsen gerade wichtige Unterstützung, die Absage von Großveranstaltungen und anderen Aktivitäten aber bringt die Helfer finanziell in die Klemme. Durch fehlende Einnahmen und hohe Ausgaben für Schutzmaterial rutschten die Hilfsdienste in Schieflage, teilte die Johanniter-Unfall-Hilfe am Sonntag in Hannover mit. Die Problematik betreffe ihrer Einschätzung nach auch andere Hilfsorganisationen. Nötig sei ein Hilfsfonds, wie ihn die SPD bereits für die Stadt Hannover beantragt hat. (dpa)

Coronavirus in Niedersachsen: Wolfsburg führt Maskenpflicht ein

Update, 14.25 Uhr: Nur wenige Corona-Neuinfektionen meldet das Landesgesundheitsamt Niedersachsen am Sonntag. Demnach sind 104 neue Covid-19-Erkrankungen bestätigt worden - insgesamt sind es damit 8967 Infizierte. Gestorben sind bislang 294 Menschen - ein Plus von Drei innerhalb des letzten Tages. Die Zahl der Genesenen steigt auf 5426 Personen - 60,5 Prozent der Gesamtzahl.

Update, 19. April, 9.40 Uhr:Angesichts der vorsichtigen Öffnung von Geschäften führt die Stadt Wolfsburg am Montag eine Maskenpflicht ein. Diese gelte in den Geschäften, in öffentlichen Gebäuden, Arztpraxen, medizinischen Einrichtungen und in Bussen, teilte die Kommune am Samstag mit. Mit einer Übergangsfrist von einer Woche gelte sie zunächst bis zum 6. Mai. Ausgenommen seien Kinder unter sechs Jahren.

Auch wenn erste Geschäfte wieder öffnen dürften, sei die Gefahr des Coronavirus noch lange nicht gestoppt und überwunden, sagte Oberbürgermeister Klaus Mohrs (SPD) laut Pressemitteilung: „Wir müssen weiterhin gut Acht geben, dass wir uns nicht gegenseitig anstecken und die Risikogruppen sowie unser Gesundheitssystem nicht gefährden.“ Die Details der Verordnung sollen am Sonntag veröffentlicht werden. (dpa)

Corona-Krise in Niedersachsen: Sommerferien sollen nicht verkürzt werden

Update, 17.40 Uhr: Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hält nichts von einer Debatte über die Verkürzung der Sommerferien wegen der Corona-Krise. „Bei allem, was wir machen, bemühen wir uns derzeit, die Eckdaten, die man kennt, die verlässlich sind, sie auch zu halten“, sagte der Minister am Samstag auf NDR 1 Niedersachsen. Es sei wichtig, nicht noch mehr Unsicherheit und Unklarheit hervorzurufen. Der Termin der Sommerferien sei wichtig für die weiteren Planungen, etwa für Prüfungen. „Ich finde, diese Debatte braucht im Moment keiner“, sagte Tonne.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hatte eine Verkürzung der Sommerferien ins Gespräch gebracht, dafür aber umgehend eine Absage aus vielen Ländern erhalten. (dpa)

Update, 14.45 Uhr: Die Corona-Pandemie breitet sich im Moment nur langsam in Niedersachsen aus. Das Landesgesundheitsamt meldet am Samstag 8863 Covid-19-Erkrankungen bislang - ein Plus von 181 Infektionen innerhalb von 24 Stunden. Acht weitere Patienten sind gestorben - die Zahl der Todesopfer steigt auf insgesamt 291. Große Hoffnung macht aber die Zahl der Genesenen, die auf 5257 steigt, was 59,3 Prozent aller Infizierten entspricht. In Krankenhäuser befinden sich im Moment 900 Patienten, 143 davon müssen beatmet werden. (jdw)

Corona-Krise in Niedersachsen: Maskenpflicht in der Diskussion

Update, 18. April, 11.40 Uhr: Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) erwartet in der Corona-Krise eine baldige Maskenpflicht. „Ich bin überzeugt, dass Alltagsschutzmasken bald zu unserem öffentlichen Leben gehören und etwa im Öffentlichen Personennahverkehr auch bald zur Pflicht werden können, sobald sie ausreichend verfügbar sind“, sagte der SPD-Politiker in einem Interview mit der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“. Bis dahin könne der Staat seine Bürgerinnen und Bürger aber nicht dazu zwingen, die Masken zu tragen.

+ Nach der Einführung in Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern hält Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil die Einführung einer Maskenpflicht für wahrscheinlich. © Hendrik Schmidt/dpa

Am Freitag hatte Sachsen als erstes Bundesland von Montag an eine Maskenpflicht für Nahverkehr und Einzelhandel eingeführt. Auch in Mecklenburg-Vorpommern sind die Masken im Nahverkehr vom 27. April an Pflicht. (dpa)

Coronavirus in Niedersachsen: Bibliotheken dürfen wieder öffnen

Update, 15.50 Uhr: Die Verordnung zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Niedersachsen hat auch die Regelungen zur Öffnung von Geschäften konkretisiert. Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis 800 Quadratmeter - einer Größe aus dem Bauordnungsrecht - dürfen ab 20. April öffnen. Auch größere Geschäfte, die eine Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern abtrennen können, dürfen öffnen. Buch-, Auto, und Fahrradhändler dürfen ebenfalls wieder öffnen. Bibliotheken können wieder öffnen. Pro zehn Quadratmeter Verkaufsfläche darf sich ein Kunde in der Lokalität aufhalten.

Einkaufszentren und Outlet-Center in Niedersachsen können ab Montag öffnen, zumindest einzelne Verkaufsstellen mit bis zu 800 Quadratmetern Fläche in den Zentren. Die Betreiber der Einkaufszentren und Outlet-Center müssen die Abstandsregeln und Hygienevorschriften gewährleisten können, erklärte Claudia Schröder vom Corona-Krisenstab.

Corona-Krise in Niedersachsen: Demos werden erlaubt

Update, 15.25 Uhr: Claudia Schröder, Mitglied des Corona-Krisenstabs in Niedersachsen, stellte klar, dass diese Verordnung Planungssicherheit für Organisatoren von Großveranstaltungen geben soll. Dementsprechend sind Großveranstaltungen ab 1000 Besuchern bereits jetzt bis zum 31. August untersagt worden. Ansonsten sind Zusammenkünfte im Rahmen der Verordnung weiterhin untersagt - bis zum Ablauf dieser Verordnung am 6. Mai 2020.

Versammlungen, Demonstrationen sind erlaubt, wenn die Vorgaben des Infektionsschutzes eingehalten werden können. Dies hänge stark von der Örtlichkeit ab. Ein Abstand von 1,50 Meter zwischen den Personen müsse laut Schröder eingehalten werden. Die Genehmigung liege bei den örtlichen Behörden in Niedersachsen. Eine konkrete Teilnehmerzahl konnte nicht genannt werden.

Corona in Niedersachsen: Kitas bleiben geschlossen - Demos sind erlaubt

Update, 15 Uhr: Nach den Bund-Länder-Beschlüssen zur Eindämmung der Corona-Pandemie vom Mittwoch hat die Landesregierung von Niedersachsen nun eine eigene Verordnung erlassen, die ab 20. April inkrafttritt. Diese Verordnung ist am Nachmittag in Hannover vorgestellt worden.

Demnach bleiben Kitas in Niedersachsen weiterhin bis einschließlich 3. Mai geschlossen. Die bisherige Notbetreuung bleibt bestehen und soll leicht ausgeweitet werden. Die Schulen werden ab dem 27. April schrittweise geöffnet, wie Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) bereits am Donnerstag mitteilte. Das Besuchsverbot für Krankenhäuser und Seniorenheime bleibt bestehen. Ausnahmen bei Seniorenheim können von den örtlichen Gesundheitsämtern genehmigt werden.

Demonstrationen in Niedersachsen sind erlaubt, allerdings unter Auflagen der zuständigen Behörden. Auch die zulässige Teilnehmerzahl kann vorgegeben werden. Friseure können wahrscheinlich ab 4. Mai wieder öffnen. Geschäfte mit bis zu einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern dürfen ab Montag, 20. April, wieder öffnen.

Corona-Krise in Niedersachsen: Großveranstaltungen untersagt

Update, 14.35 Uhr: Das Land Niedersachsen hat die neue Verordnung zur Eindämmung der Corona-Pandemie veröffentlicht. Darin wird nun auch eine Großveranstaltung definiert. Demnach sind Veranstaltungen ab 1000 Besuchern grundsätzlich bis zum 31. August untersagt. Nun haben die Veranstalter Planungssicherheit.

Somit können viele große Jahrmärkte in Niedersachsen nicht stattfinden. Der Brokser Markt, der Ende August stattfinden sollte, kann nicht wie geplant stattfinden. Die Macher wollen alles versuchen, die Jubiläumsveranstaltung in den September zu verlegen. Die traditionelle Domweih in Verden wird ebenfalls nicht stattfinden können.

Corona in Niedersachsen: 220 Neuinfektionen vom Land gemeldet

Update, 14.20 Uhr: 220 Corona-Neuinfektionen meldet das Land Niedersachsen von Donnerstag auf Freitag. Bislang erkrankten landesweit 8682 Menschen an Covid-19. Gestorben sind bislang 283 Menschen - plus elf Personen innerhalb von 24 Stunden. Als genesen gelten 4908 Menschen - 56,5 Prozent aller Erkrankten. In stationärer Behandlung im Krankenhaus befinden sich 922 Patienten mit einer Corona-Infektion, 154 werden beatmet.

Update, 13.08 Uhr: Die niedersächsische Landesregierung diskutiert einem Bericht zufolge eine Lockerung des Besuchsverbots für Pflegeheime. Das Kabinett berate, „ob mit Genehmigung der kommunalen Behörde Ausnahmen möglich sein sollen und die Angehörigen unter Umständen die Heimbewohner oder Beschäftigten besuchen dürfen“, berichtete das Politikjournal „Rundblick Niedersachsen“ unter Berufung auf einen Entwurf der neuen Corona-Verordnung, die am Freitag erwartet wird. Die Leitung des Pflegeheims müsse dafür ein Hygienekonzept vorlegen und maximalen Schutz nachweisen. Eine Regierungssprecherin wollte die Pläne am Morgen nicht kommentieren. (dpa)

Corona-Krise in Niedersachsen: Polizei erhält Schutzmasken

Update, 17. April: Mit Blick auf die Corona-Krise hat die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Niedersachsen die dienstliche Anschaffung von Schutzmasken für alle Polizisten gefordert. Wegen der Infektionsgefahr müssten umgehend über ein Logistikzentrum Masken angeschafft und an alle Mitarbeiter der Polizei verteilt werden, sagte der GdP-Landesvorsitzende Dietmar Schilff. Obwohl es keine Tragepflicht gibt, müsse die Polizei alles tun, um die Gesundheit der Beschäftigten zu schützen. Die Ermittler und Beamten müssten weiterhin einsatzfähig bleiben.

Update, 17.30 Uhr: Nach der Bund-Länder-Konferenz zum weiteren Vorgehen in der Corona-Krise werden neue Regelungen in Niedersachsen inkrafttreten. Die entsprechende Verordnung soll am Freitag vorgestellt werden, erklärte Heiger Scholz, Leiter des Corona-Krisenstabs des Landes Niedersachsen am Donnerstag. Die bisherige Kontaktsperre bleibt zum Beispiel bis mindestens zum 3. Mai bestehen.

Corona in Niedersachsen: Zahl der Genesenen steigt weiter an

Unterdessen steigt die Zahl der Genesenen nach einer Covid-19-Erkrankung deutlich an. Laut Schätzungen des Landesgesundheitsamts Niedersachsen haben 4612 Menschen - 54,5 Prozent aller Infizierten - die Corona-Infektion bereits überstanden. Die Gesamtzahl der Infektionen klettert auf 8462 - ein Plus von 245 bestätigten Infektionen. Die Zahl der Todesfälle steigt auf 272 Menschen - plus 24 Verstorbene. In Krankenhäuser werden 935 Personen stationär behandelt, 180 Patienten werden beatmet.

Update, 15.40 Uhr: Der Schulbetrieb in Niedersachsen soll ab 27. April schrittweise wieder aufgenommen werden. Den Start machen die jeweiligen Abschlussklassen, berichtete Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) in Hannover. Schon vorher müssen die Schüler verbindlich an die heimischen Schreibtische zurückkehren, um zu lernen. In den folgenden Wochen sollen schrittweise alle Klassen an die Schulen in Niedersachsen zurückkehren. (jdw)

Corona-Krise: Festival-Sommer in Niedersachsen fällt aus

Update, 14.15 Uhr: Der Festival-Sommer in Niedersachsen fällt in diesem Jahr ins Wasser. Nach den neuesten Beschlüssen zur Eindämmung der Corona-Pandemie sind Großveranstaltungen bis zum 31. August untersagt worden. Inzwischen haben Hurricane, Deichbrand, Reload & Co. die großen Partys für dieses Jahr abgesagt.

Update, 12.20 Uhr: Nach dem gemeinsamen Beschluss der Bundesregierung mit den 16 Bundesländern wird die konkrete Umsetzung in Niedersachsen erwartet. Die neuen Regelungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie werden für Freitag erwartet, kündigte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Mittwochabend an. Bereits am heutigen Donnerstag will sich Kultusminister Grant Hendrik Tonne zum Neustart an Schulen und Kitas in Niedersachsen äußern. Bislang ist klar, dass die Abschlussklassen am 27. April starten. Am 4. Mai soll eine weitere schrittweise Öffnung stattfinden. (jdw)

Corona in Niedersachsen: Klimaschutz bleibt wichtiges Thema

Update, 16. April, 9.20 Uhr: Trotz der Belastung der Wirtschaft durch die Coronavirus-Epidemie will Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) den Klimaschutz zügig voranbringen. „Natürlich sind Klimaschutz und Energiewende in den Zeiten der Corona-Krise in den Hintergrund gerückt, aber das wird nicht so bleiben“, sagte Weil der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. Die Arbeit am Maßnahmenprogramm für Klimaschutz werde fortgesetzt, sie habe weiter hohe Priorität für die Landesregierung. „Gerade nach der Krise wird es wichtig sein, nachhaltiges, qualitatives Wachstum zu erzeugen. Klimaschutzmaßnahmen können eine Chance für Wachstum und Beschäftigung sein.“ (dpa)

Update, 19.20 Uhr: Die Bundesregierung und die 16 Bundesländer haben gemeinsam ein Papier zur Eindämmung der Corona-Pandemie verabschiedet. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) erklärte, dass im Grundsatz an den bisherigen Entscheidungen - auch an der Kontaktsperre - festgehalten wird. Es wird empfohlen, dass Bürger bei der Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs und im Einzelhandel sogenannte Alltagsmasken tragen sollen. Noch sei dies keine Pflicht, stellte Weil klar.

Corona in Niedersachsen: Schulen öffnen - Großveranstaltungen untersagt

In Niedersachsen sollen die Schulen ab 27. April wieder öffnen, zunächst für die Abschlussklassen. Am 4. Mai sollen weitere Klassen den Schulbetrieb wieder aufnehmen. Die Kultusminister der Länder sollen ein detailliertes Konzept ausarbeiten.

Großveranstaltungen werden bis Ende August 2020 in Niedersachsen untersagt. Man wolle, so Weil, den Organisatoren großer Feste Planungssicherheit geben. Geschäfte des Einzelhandels bis 800 Quadratmeter dürfen ab 20. April wieder öffnen. Außerdem können Geschäfte des Auto-, Buch- und Fahrradhandels wieder öffnen. Friseure können ab 4. Mai öffnen. Betriebe der Gastronomie und Hotellerie bleiben weiterhin geschlossen. Gottesdienste sollen möglichst schnell wieder stattfinden können, ein konkretes Datum soll bundesweit abgestimmt werden.

Corona in Niedersachsen: Kampf gegen Covid-19 bislang erfolgreich

Update, 18.55 Uhr: Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) spricht aktuell in Hannover zum weiteren Vorgehen im Kampf gegen die Corona-Krise. Die Maßnahmen seien sehr konsequent und erfolgreich gewesen. Eine Überforderung des Gesundheitssystems sei abgewendet worden, die Zahl der Genesenen steige ständig. Dennoch sind auch viele Todesopfer mit einer Covid-19-Erkrankung zu beklagen.

Update, 17.55 Uhr: Weitere Ergebnisse der Bund-Länder-Beratungen zur Corona-Pandemie sind öffentlich geworden. So sollen die Schulen in Niedersachsen nicht direkt nach Ende der Osterferien geöffnet werden. Ein schrittweiser Schulstart Anfang Mai sei möglich, meldet die Deutsche Presse-Agentur. Außerdem sollen Großveranstaltungen generell bis Ende August untersagt werden. Davon betroffen seien sowohl Fußballspiele in Niedersachsen als auch Festivals wie dem Hurricane oder dem Reload. Diesen großen Partys droht demnach das Aus für dieses Jahr. (jdw/dpa)

Corona in Niedersachsen: Bevölkerung soll Alltagsmasken tragen

Update, 16.55 Uhr: Wie von den Bund-Länder-Beratungen zur Corona-Pandemie bekannt wurde, soll eine Empfehlung für das Tragen von Alltagsmasken im öffentlichen Nahverkehr und Einzelhandel ausgesprochen werden. Es werde dringend empfohlen, meldet die Deutsche Presse-Agentur. Eine Maskenpflicht soll es jedoch nicht geben. (jdw)

Update, 15 Uhr: Das Land Niedersachsen meldet einen starken Anstieg bei den Todesopfern im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Innerhalb eines Tages seien 25 Menschen mit Corona-Infektion gestorben. Insgesamt sind 248 Menschen in der Krise gestorben. Die Zahl der bestätigten Infektionen stieg auf 8217 Menschen - plus 147. Als genesen gelten aktuell 4291 - also 52,2 Prozent aller bislang Infizierten in Niedersachsen. In Krankenhäusern werden 971 Personen stationär behandelt, 152 Erwachsene werden beatmet. (jdw)

Coronavirus in Niedersachsen: Bund will Kontaktsperre verlängern

Update, 14 Uhr: In diesen Minuten beginnen die Beratungen der Bundesregierung und Bundesländer über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. Am Morgen tagte bereits das Corona-Kabinett, um den Ländern Vorschläge unterbreiten zu können. Laut Medienberichten soll die Kontaktsperre bis zum 3. Mai verlängert werden.

Auch die Schulen und Kitas sollen vorerst geschlossen bleiben. Eine schrittweise Wiederaufnahme des Lehrbetriebs soll ab 4. Mai erfolgen, so der Vorschlag der Regierung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Bereits ab 20. April könnten kleinere Geschäfte bis 400 Quadratmeter öffnen. Ab 4. Mai sei eine Öffnung von Friseurläden auch wieder denkbar, heißt es in dem Konzeptpapier des Bundes. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) will am späten Nachmittag über die Beschlüsse informieren. (jdw/dpa)

Corona in Niedersachsen: Lockerungen des Kontaktverbots in Sicht?

Update, 15. April, 11.45 Uhr: Wegen der Corona-Pandemie steht das öffentliche Leben in Niedersachsen noch bis mindestens 19. April still. Das Kontaktverbot und die Schließung vieler Geschäfte zeige Wirkung, hieß es am Dienstag von Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts. Es gebe Grund für leichten Optimismus.

Am Nachmittag beraten nun die Bundesregierung und die 16 Bundesländer über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) will am Abend über die Entscheidungen informieren. Es stehen Lockerungen der Einschränkungen im Raum. Interessant wird die Frage nach dem Neustart der Schulen und Kitas sein. Ein komplette Normalisierung des Betriebs ab nächster Woche erscheint unwahrscheinlich. (jdw)

Coronavirus in Niedersachsen: Landkreis plant Massentest

Update, 17.50 Uhr: Der Landkreis Aurich plant als erster in Niedersachsen einen Massentest, um die Dunkelziffer Corona-Infizierter zu ermitteln. Bei 1000 Bürgern sollen bis voraussichtlich nächste Woche Abstriche gemacht und die Ergebnisse ausgewertet werden, wie Gesundheitsdezernent Frank Puchert (parteilos) am Dienstag sagte. „Die Zahlen bei uns sind unauffällig im Moment und wenn sich das bestätigt, kann das ja schon hilfreich sein bei den Entscheidungen, die wir künftig treffen müssen.“ Es gehe um die Frage, so Puchert, was verhältnismäßig an Einschränkungen im sozialen Leben sei - ob es Lockerungen oder Restriktionen gebe.

Dem niedersächsischen Gesundheitsministerium sind einem Sprecher zufolge keine weiteren sogenannten Reihentests im Land bekannt. Dort sehe man das Vorgehen kritisch. Die Hauptkriterien für einen Test seien auf Grundlage der Empfehlungen des Robert Koch-Instituts das Auftreten von Symptomen sowie der Kontakt zu Covid-19-Erkrankten. Es sei nur bedingt sinnvoll, im großen Maßstab Menschen ohne Symptome zu testen: „Jemand, der heute negativ getestet wurde, kann am nächsten Tag dennoch positiv werden.“ Nach Ansicht des Ministeriums werden Reihentests dann eine größere Rolle spielen, wenn die ersten verlässlichen und exakten Antikörpertests verfügbar sind. (dpa)

Corona-Krise in Niedersachsen: 915 Covid-19-Patienten im Krankenhaus

Update, 15.30 Uhr: Hoffnung in der Corona-Krise - bevor die Bundesländer mit der Bundesregierung am Mittwoch über mögliche Lockerungen der Einschränkungen sprechen, ist die Zahl der Neuinfektionen in Niedersachsen nur moderat angestiegen. Das Landesgesundheitsamt meldete am Dienstag 119 neue Covid-19-Fälle innerhalb eines Tages - insgesamt stieg die Zahl der bestätigten Infektionen auf 8070. Landesweit sind 223 Todesfälle - plus elf - registriert worden. 3994 Personen gelten als genesen.

Von den aktuell Corona-Infizierten in Niedersachsen befinden sich 915 Patienten in stationärer Behandlung in Krankenhäusern, darunter ist ein Kind. 235 Personen werden auf einer Intensivstation betreut, davon sind 162 Patienten auf eine Beatmung angewiesen. (jdw)

Corona in Niedersachsen: Große Konzerte noch lange nicht in Sicht

Update, 14.20 Uhr: Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat vor den Beratungen von Bund und Ländern zur Corona-Epidemie vor vorschneller Hoffnung auf umfassende Lockerung der Einschränkungen gewarnt. „Niemand von uns sollte die Illusion haben, dass wir ab nächster Woche unser altes Leben zurückbekommen“, sagte der SPD-Politiker am Dienstag in Hannover. „Auf der Grundlage der aktuellen Erkenntnisse über die Ausbreitung des Virus und die Auslastung unserer Krankenhäuser werden wir allenfalls über erste, vorsichtige Schritte zur Lockerung der geltenden Einschränkungen reden können.“

Und auch weitere Schritte könnten jeweils nur stufenweise und unter enger Bewertung des Infektionsgeschehens erfolgen, meinte Weil. „Bis wir aber beispielsweise wieder große Konzerte miteinander besuchen können, wird noch einige Zeit ins Land gehen.“ Auf der Politik liege derzeit ein erheblicher öffentlicher Druck aus ganz unterschiedlichen Richtungen. „Ein Teil der Bürgerinnen und Bürger hat große Sorgen vor einer zu schnellen Ausbreitung des Virus und ist dementsprechend skeptisch gegenüber der gesamten Exit-Debatte“, so Weil. Ein anderer Teil wünsche eine zügige Rückkehr in die Normalität. (dpa)

Coronavirus in Niedersachsen: Polizei kontrolliert Auflagen

Erstmeldung, 14. April, 13.15 Uhr:Strahlender Sonnenschein, doch gähnende Leere an vielen beliebten Ausflugszielen: Die Menschen in Niedersachsen haben sich am Osterwochenende weitestgehend an die Auflagen zur Bekämpfung des Coronavirus gehalten.

Polizei-Kontrollen in Niedersachsen: In Hannover leitete die Polizei von Karfreitag bis Ostersonntag zwar 156 Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten ein, etwa weil Ausflügler sich nicht an die Regeln zum Mindestabstand hielten. Ein Polizeisprecher bewertete die Zahl aber als „eher niedrig“. Die Beamten waren vor allem rund um das Steinhuder Meer und den Maschsee unterwegs, beide Orte gehören zu den beliebtesten Ausflugszielen in der Region. Dort sei es bei strahlendem Sonnenschein belebt gewesen, die meisten Menschen hätten sich aber an die Regeln gehalten.

Corona in Niedersachsen: Cuxhavens Strände fast menschenleer

Küste in Niedersachsen: Völlig entspannt war die Lage nach Angaben der Polizei auch in Cuxhaven. Dort waren die Strände fast verwaist. „Wir haben keinen Ärger gehabt“, sagte ein örtlicher Beamter. Die Nutzung des kilometerlangen Strandes in Cuxhaven ist für Touristen verboten - es seien am Osterwochenende aber auch keine da gewesen, sagte der Polizist. „Die Bürger hier im Norden scheinen vernünftig zu sein.“

Osterfeuer in Niedersachsen: Vereinzelt wurden trotz Verbots Osterfeuer abgebrannt - etwa in Ostfriesland, wie die Polizei meldete. In vielen Fällen stellten sich die vermeintlichen Osterfeuer aber als Feuerschalen heraus, um die jeweils nur eine Familie in ihrem Garten saß, berichtet kreiszeitung.de*.

Drive-In-Gottesdienst: Kreativität haben die Kirchen in Niedersachsen zu Ostern bewiesen: In Nordhorn etwa hängte eine Gemeinde auf den Kirchenbänken Fotos ihrer Mitglieder auf, in Hildesheim gab es einen Drive-In-Gottesdienst. Die katholische Messe wurde wie ein Autokino organisiert - die rund 400 Teilnehmer saßen bei dem Gottesdienst in ihren Autos, die Predigt konnte über das Radio gehört werden. „Das ist ein Modell, was wir uns auch für die Zukunft vorstellen können“, sagte Sprecher des Diözesanverbandes in Hildesheim, Mirco Weiß.

Corona in Niedersachsen: Erste Erntehelfer angekommen

Erntehelfer in Niedersachsen: Die ersten Erntehelfer aus Osteuropa sind mit Sondermaschinen gekommen und nun auf Feldern in Niedersachsen im Einsatz. Allerdings deutlicher weniger als erwartet: So trafen auf dem Hof Borgmeyer in Dissen bei Osnabrück am Wochenende 11 rumänische Erntehelfer ein, eigentlich hatte der Landwirt 18 erwartet. „Viele waren verängstigt und haben dann noch kurzfristig abgesagt“, sagte Fritz Borgmeyer. Für den Einsatz auf den Höfen haben sich nach Worten von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) auch Tausende freiwillige Helfer gemeldet. „Wir werten es als wichtiges Zeichen der Solidarität, dass sich über Jobportale wie das der Landwirtschaftskammer Niedersachsen Tausende freiwillige Helfer auf den Höfen melden“, sagte Weil der Deutschen Presse-Agentur.

Psychotherapeuten: Die Psychotherapeuten in Niedersachsen rechnen mit einer stärkeren Nachfrage nach Hilfe. „Wir stellen uns auf erhöhte Patientenzahlen ein“, sagte die Landesvorsitzende der Psychotherapeuten-Vereinigung, Felicitas Michaelis. Dafür seien die Kollegen gut gerüstet. „Die Praxen haben auf.“ Erste Erfahrungen in der Corona-Krise zeigten, dass Menschen mit Angsterkrankungen und depressiven Störungen verstärkt Rückfälle erlitten. Wer schon in Behandlung sei, könne künftig auch per Video oder Telefon weiter betreut werden. Die Therapeuten fordern, dass sie auch neuen Patienten bald so helfen dürfen.

Coronavirus in Niedersachsen: Schulen sollen Betrieb aufnehmen

Gibt es Wege aus der Corona-Krise? Klarheit wird es erst am Mittwoch geben - für die Schüler, die Wirtschaft und alle anderen Bereiche in Niedersachsen. Kanzlerin Angela Merkel wird am Mittwochnachmittag mit den Ministerpräsidenten der Länder über Lockerungen beraten.

Corona-Szenarien für die Schulen in Niedersachsen: Die Schulen in Niedersachsen sind noch bis mindestens Ende der Woche geschlossen. Denkbar ist danach ein stufenweises Vorgehen, bei dem zuerst entweder die jüngeren oder die älteren Schüler zurückkehren. Die Bildungsgewerkschaft GEW warnte vor zu viel Hoffnung auf guten Digitalunterricht. „Lernen funktioniert in aller Regel nicht, wenn Kinder und Jugendliche isoliert am Bildschirm sitzen“, sagte GEW-Landeschefin Laura Pooth der dpa. Außerdem seien die Bedingungen nicht überall gleich: So gebe es Regionen ohne vernünftiges Internet in Niedersachsen oder Familien, in denen die Kinder keinen Rückzugsort oder keinen Zugang zu einem Laptop hätten.

Corona in Niedersachsen: Fallzahlen steigen weiterhin an

Sommerferien in Niedersachsen: Von einer Verschiebung der Sommerferien auf später, wie sie der Tourismusverband ins Spiel gebracht hat, hält Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann eher nichts. Zwar sei der Tourismus eine wichtige Branche in Niedersachsen. Die Corona-Infektionen würden aber vermutlich über den Sommer hinaus anhalten. „Wir werden lernen müssen, damit umzugehen. Insofern sehe ich im Moment keine Grundlage, die Ferientermine zu verändern“, sagte Althusmann der dpa.

Corona-Fallzahlen in Niedersachsen: Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen stieg in Niedersachsen am Ostermontag auf 7951, das waren 163 mehr als am Tag zuvor. Die Gesamtzahl der Toten stieg auf 212 Tote, die Zahl derjenigen, die wieder gesund sind, stieg auf 3724 Menschen. Die mit Abstand meisten Fälle gibt es nach wie vor in der Region Hannover (1482), gefolgt von Kreis und Stadt Osnabrück (1131 Fälle), dem Kreis Göttingen (438) und dem Kreis Harburg (366). (dpa)

