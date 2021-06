News-Ticker zur Pandemie

Die Coronavirus-Fallzahlen in Deutschland gehen weiter runter. Bei der Inzidenz setzt sich ein Trend fort. Virologe Drosten hat Hoffnung und warnt zugleich. Alle Infos im News-Ticker.

Corona in Deutschland: Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet eine 7-Tage-Inzidenz von knapp 20.

Top-Virologe Christian Drosten erwartet steigende Fallzahlen im Sommer.

Dieser News-Ticker zum Thema Corona in Deutschland wird regelmäßig aktualisiert.

Update vom 9. Juni, 10.20 Uhr: Der geplante digitale Impfnachweis in Deutschland kann künftig auch in der offiziellen Corona-Warn-App des Robert Koch-Instituts angezeigt werden. Die Macher der Tracing-App veröffentlichten in der Nacht zum Mittwoch die aktuelle Version 2.3.2 in den App-Stores von Apple und Google. Es kann jedoch einige Stunden dauern, bis das Update für alle Anwenderinnen und Anwender sichtbar ist. Die Ausgabe der digitalen Impfnachweise in Deutschland soll noch im Juni starten.



Menschen in Deutschland, die keine Tracing-App für die Anzeige eines digitalen Impfnachweises verwenden möchten, können auf die Smartphone-App „CovPass“ ausweichen, die keine Kontaktverfolgungsfunktion hat. Außerdem wird der Impfnachweis auch

ausgedruckt auf Papier ausgegeben. Der „CovPass“ soll zudem negative Testergebnisse und überstandene Infektionen dokumentieren und so das Reisen innerhalb der EU einfacher machen.

Corona-Inzidenz sinkt - doch Drosten warnt vor Sommer-Rückschlägen und nennt „nächste große Aufgabe“

Ursprungsmeldung vom 9. Juni 2021: Der bundesweite 7-Tage-R-Wert* liegt laut RKI-Lagebericht von Dienstagabend bei 0,71 (Vortag: 0,76). Der R-Wert spiegelt das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Rein rechnerisch stecken demnach 100 Infizierte 71 weitere Menschen an. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

Berlin - Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Mittwoch früh 3.254 Corona-Neuinfektionen und 107 weitere Todesfälle in Deutschland. Die 7-Tage-Inzidenz* liegt bundesweit bei 20,8 (Vortag: 22,9; Vorwoche: 36,8)

Corona in Deutschland: Drosten erwartet steigende Fallzahlen nach dem Sommer

Der Virologe Christian Drosten erwartet, dass die Corona-Fallzahlen nach dem Sommer wieder hochgehen.

„Natürlich wird die Fallzahl gen Winter wieder hochgehen. Das kann auch schon im Herbst passieren. Aber das wird ab jetzt jeden Winter passieren“, sagte Drosten am Dienstag im Podcast „Coronavirus-Update“ (NDR-Info). Die Situation sei dann durch den erwarteten Effekt der Impfungen auf Krankheitsverläufe aber verändert: Würde man strikt nur Labornachweise messen, sähe man wohl eine Art vierte Welle. Aber es sei dann keine pandemische Welle mehr. Drosten hatte zuvor schon mehrfach erklärt, dass er langfristig damit rechnet, dass sich Sars-CoV-2 wie die altbekannten Coronaviren verhalten werde, die Erkältungen auslösen.

Gleichzeitig warnt der Leiter der Virologie der Berliner Charité vor Rückschlägen bei der Corona-Impfkampagne. Man müsse aufpassen, dass die Menschen künftig nicht nachlässig würden und sich zum Beispiel die Zweitimpfung nicht mehr abholten, weil sie keine Lust mehr hätten oder es zu kompliziert sei. „Solche Dinge dürfen einfach nicht eintreten. Das wird, glaube ich, die nächste große Aufgabe sein.“

Corona in Deutschland: RKI meldet 7-Tage-Inzidenz

Bundesland 7-Tage-Inzidenz (RKI Stand: 9. Juni, 6.26 Uhr) Baden-Württemberg 26,9 (Vortag: 28,0) Bayern 22,0 (Vortag: 23,6) Berlin 22,6 (Vortag: 24,2) Brandenburg 11,1 (Vortag: 12,9) Bremen 21,6 (Vortag: 23,3) Hamburg 16,0 (Vortag: 16,7) Hessen 23,8 (Vortag: 26,3) Mecklenburg-Vorpommern 6,2 (Vortag: 8,7) Niedersachsen 13,9 (Vortag: 15,7) Nordrhein-Westfalen 23,2 (Vortag: 26,0) Rheinland-Pfalz 22,2 (Vortag: 24,2) Saarland 22,8 (Vortag: 28,5) Sachsen 17,9 (Vortag: 21,9) Sachsen-Anhalt 13,8 (Vortag: 17,3) Schleswig-Holstein 10,5 (Vortag: 11,0) Thüringen 24,0 (Vortag: 27,3)

(ml/dpa) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

Rubriklistenbild: © Michael Kappeler/dpa