Corona in Deutschland: Fünf Regionen dürfen sich schon über die Nuller-Inzidenz freuen

News-Ticker zur Pandemie

In Schleswig-Holstein gibt es inzwischen zwei Kreise mit einer Corona-Inzidenz von 0.

Die Corona-Lage in Deutschland entspannt sich zusehends. In fünf deutschen Kreisen liegt die 7-Tage-Inzidenz aktuell bei 0. Der News-Ticker.

Corona* in Deutschland: Die 7-Tage-Inzidenz sinkt weiter auf 18,3.

Fünf Kreise verzeichnen sogar einen Wert von 0 bei der Corona*-Inzidenz.

Dieser News-Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

Berlin - Eine Inzidenz von Null! Die Kreise Prignitz (Brandenburg), Tirschenreuth (Bayern), Pirmasens (Rheinland-Pfalz), Plön und Neumünster (beide Schlewsig-Holstein) können sich an diesem Samstag freuen. Sie unterschreiten aktuell den bundesweiten Wert von 18,3. In der numerischen Auflistung des RKI*-Dashboards sind sie die Schlusslichter, in diesem Fall also die Ersten.

Mit 18,3 ist die bundesweite 7-Tage-Inzidenz* bei den Corona-Neuinfektionen aber auch weiter gesunken (Vorwoche: 26,3). Das RKI meldete am Samstagmorgen 1911 Neuinfektionen innerhalb eines Tages, sowie weitere 129 Todesfälle an oder mit Covid-19*. Am vergangenen Samstag waren knapp 2300 Neuinfektionen gezählt worden.

RKI meldet neue Corona-Zahlen für Deutschland: R-Wert weiterhin unter 1

Die Gesamtzahl der verzeichneten Corona-Fälle in Deutschland seit Beginn der Pandemie liegt nach RKI-Angaben mittlerweile bei 3.713.480. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der insgesamt registrierten Todesfälle stieg auf 89.816.

Der bundesweite 7-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht von Freitagabend bei 0,83 (Vortag: 0,79). Liegt dieser Wert für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

Corona steht auch groß auf der Agenda des aktuellen G7-Gipfels. Die Mitgliedsstaaten setzen an diesem Samstag ihre Beratungen im englischen Cornwall fort. Am Freitag war bekannt geworden, dass sich ein Mitglied der Vorausdelegation aus Deutschland* vorsorglich in Isolation begeben hat, nachdem in einem Hotel in dem Ort St. Ives mehrere Corona-Fälle bekannt geworden sind.

Auf die Anreise von Angela Merkel (CDU) hatte das keine Auswirkung. Die Bundeskanzlerin diskutiert dort bis einschließlich Sonntag mit ihren Kollegen aus Großbritannien, den USA, Frankreich, Italien, Japan und Kanada. Themen sind neben den Folgen der Pandemie der Klima- und Artenschutz und die Stärkung der Demokratie.