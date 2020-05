Corona-Lockerungen in Niedersachsen: Das ändert sich alles im Mai

Restaurants und Hotels nehmen Betrieb wieder auf

Auch für den Tourismus und Freizeitparks gibt es Lockerungen

Ministerpräsident Stephan Weil hat am Montag, 04.05.2020, gemeinsam mit anderen Ministern einen Fünf-Punkte-Plan zum weiteren Umgang mit der Corona-Krise in Niedersachsen vorgestellt. Darin werden die nächsten Lockerungen der Corona-Maßnahmen zusammengefasst. Endgültig beschlossen werden soll der Fünf-Stufen-Plan für den Bund-Länder-Beratungen am Mittwoch. Das ist bisher bekannt:

Corona-Lockerungen in Niedersachsen: Diese Lockerung gelten ab dem 11. Mai

Der Betrieb von Restaurants und Gaststätten soll am Montag,11.05.2020, unter Auflagen in Niedersachsen wieder anlaufen. Die Gastronomie-Betriebe sollen dann mit einer maximalen Auslastung von 50 Prozent sowohl im Innen- als auch im Außenbereich öffnen dürfen. Am 25. Mai soll es weitere Lockerungen geben. Bars, Kneipen und Diskotheken sollen dagegen bis auf Weiteres geschlossen bleiben, um eine Verbreitung von Corona einzuschränken.

Ab Montag, 11.05.2020 sollen auchFerienhäuser und -wohnungen trotz Corona mit einer maximalen Auslastung von 50 Prozent in b vermietet werden können. Allerdings gilt dabei eine Wiederbelegungsfrist von sieben Tagen.

Corona in Niedersachsen: Auch Lockerungen für Kitas und Geschäfte ab dem 11. Mai

Bislang gibt es nur eine Notbetreuung an Kitas in Niedersachsen. Jetzt sollen wieder mehr Kinder betreut werden. Kitas sollen laut dem Fünf-Punkte-Plan ab Montag, 11.05.2020 ihre Betreuungsquote auf 40 Prozent des regulären Betriebs ausweiten. Die Kindertagespflege soll ab dem gleichen Datum in den regulären Betrieb zurückkehren.

Laut dem Fünf-Punkte-Plan soll im Einzelhandel in Niedersachse n ab Montag, 11.05.2020 die Beschränkung der Verkaufsflächen auf 800 Quadratmeter entfallen. Auch größere Betriebe dürfen dann dank der Lockerungen wieder ihre volle Verkaufsfläche nutzen. Es werden aber weiterhin Auflagen zur Minderung des Infektionsrisikos mit Corona gelten.

Corona in Niedersachsen: Diese Lockerungen greifen ab dem 25. Mai

Die Hotels dürfen inNiedersachsen dem Fünf-Punkte-Plan zufolge am 25. Mai ihr Geschäft wiederaufnehmen. Auch für Hotels, Pensionen und Jugendherbergen gilt trotz der Lockerungen: Die Auslastung darf nicht mehr als 50 Prozent betragen. Außerdem soll es noch weitere Corona-Auflagen geben.

Auch für die Bildungseinrichtung gibt es wichtige Lockerungen. Alle Schüler sollen in Niedersachsen ab Montag, 25.05.2020, unabhängig vom Jahrgang wieder zur Schule gehen dürfen. Inwieweit die Beschränkung der Klassenstärke auf die Hälfte und der Mindestabstand dann abgeändert werden, ist noch nicht bekannt.

Auch Freizeitparks dürfen in Niedersachsen ab Montag, 25.05.2020, wieder ihre Pforten öffnen. Allerdings nur eingeschränkt und unter Auflagen. Indoor-Anlagen, wie zum Beispiel Bowling-Center, müssen weiterhin geschlossen bleiben.

Corona in Niedersachsen: Lockerungen für den Tourismus

Der Fünf-Punkte-Plan sieht auch für Inseln in Niedersachsen, die für den Tourismus genutzt werden, Lockerungen vor. Offenbar wurden die bestehenden Sonderregeln abgeschafft und es gelten die gleichen Regeln für Tourismus auf Inseln wie für den Tourismus auf dem Festland. Eine genaue Datumsangabe gab es dafür aber nicht.

Von Philipp Zettler

