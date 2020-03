Coronavirus: Bäcker vergießt bittere Tränen - die unglaubliche Reaktion folgt am nächsten Tag 

Video verbreitet sich rasend schnell

Mit diesem Video sorgte Bäcker Gerhard Bosselmann am Freitag für viele Tränen, nun folgt die Reaktion.

Hannover - Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen steigt stündlich, das Coronavirus* hat die Welt weiter fest im Griff. Welche Auswirkungen die drastischen Maßnahmen für die Wirtschaft haben, ist in ihrem Ausmaß noch nicht abzusehen. Am Freitag, 20. März, veröffentlicht aus diesem Grund ein Bäcker ein emotionales Video. Die Reaktionen folgten prompt.

Corona in Deutschland: Bäcker veröffentlicht emotionales Video

Dieser Auftritt dürfte dem Mann aus dem auf Instagram veröffentlichten Video alles andere als leicht gefallen sein. Gerhard Bosselmann, wie sich der Inhaber einer Bäckereikette in Hannover vorstellt, nutzt die Plattform Instagram, um möglichst viele Menschen in seiner Heimatstadt zu erreichen.

Bereits in den ersten Sekunden der Aufnahme ist klar: in dem rund drei Minuten langen Video bleibt kein Auge trocken. Gerhard Bosselmann berichtet von seinem Team, das trotz der Angst vor einer Ansteckung weiter in den Läden der Bäckerei für Kunden bereitsteht. „Ohne Sie als Kunden hat das alles keinen Sinn“, erklärt Bosselmann weiter. Rund sechs bis acht Wochen könne sich das Unternehmen noch über Wasser halten.

Corona in Hannover: Bäcker weint vor laufender Kamera

„Der Mittelstand wird fallengelassen, es ist eine Katastrophe“, verdeutlicht der Inhaber der Bäckereikette sichtlich aufgebracht. Wessen Augen bis zu diesem Zeitpunkt noch trocken geblieben sind, der bekommt spätestens ab diesem Moment die Tragweite des gesamten Ausmaßes verdeutlicht.

„Sie als unsere Kunden können uns helfen und auch in diesen schlechten Zeiten zu uns halten“, bricht Bosselmann kurz darauf in Tränen aus. Dabei dankt der Inhaber der Bäckerei seinen Mitarbeitern, für den unermüdlichen Einsatz in den Filialen. „Bitte gehen Sie zu ihrem Bäcker. Es ist scheißegal wie er heißt: gehen sie hin!“, weint Bosselmann vor laufender Kamera weiter.

Corona in Deutschland: „Gehen Sie zu ihrem Bäcker!“

Obwohl der Inhaber selbst berichtet, mehrere Filialen vorerst schließen zu müssen, verspricht Bosselmann in dem Video: „Mein Sohn ist Arzt in Tübingen. Ab heute werden alle Mitarbeiter im Gesundheitsdienst, alle Ärzte, Krankenschwestern und Rettungswagenfahrer, alles was sie brauchen umsonst bekommen.“

Innerhalb weniger Stunden geht das Video in den sozialen Netzwerken viral, Millionen User teilen die Aufnahme. Kommentare und Zuspruch sammeln sich unter dem Beitrag. Doch damit nicht genug, häufen sich bereits am Tag nach der Veröffentlichung des Videos Bilder vom Gehsteig vor der Bäckerei des Mannes.

Darauf zu sehen: eine lange Schlange von Menschen, die den Bäcker und sein Team unterstützen wollen. Mit diesem unglaublichen Feedback dürfte Gerhard Bosselmann vermutlich nicht gerechnet haben.

Coronavirus in der Welt: Zahl der Infizierten steigt weiter an

