Corona-Alarm am Stuttgarter Hauptbahnhof - ICE mit Verdachtsfällen - lange Wartezeiten

ICE mit Corona-Verdachtsfällen

+ © Marius Becker/dpa (Symbolbild) In gleich zwei ICE-Zügen wurden jeweils Corona-Verdachtsfälle am Stuttgarter Hauptbahnhof gemeldet. © Marius Becker/dpa (Symbolbild)

Wegen zweier Corona-Verdachtsfälle in ICE-Zügen mussten Reisende am Stuttgarter Hauptbahnhof teils lange Wartezeiten in Kauf nehmen.

Stuttgart - Corona-Alarm am Stuttgarter Hauptbahnhof in Baden-Württemberg. Und das gleich zweimal binnen 24 Stunden. In beiden Fällen war bei den Reisenden Geduld gefragt. Der erste Verdachtsfall auf das neuartige Coronavirus trat am Sonntagabend in einem ICE aus München auf.

Am Montagmorgen gab es dann den nächsten Verdachtsfall auf das Coronavirus am Stuttgarter Hauptbahnhof in Baden-Württemberg. Wieder in einem ICE aus München. Und wieder hieß es für die Passagiere warten. echo24.de* berichtet, was nach Meldung der beiden Verdachtsfälle passierte.

*echo24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.