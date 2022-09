Warum Nancy Pelosis Taiwan-Besuch zu mehr Drogentoten in den USA führen könnte

China.Table

+ © Spencer Platt/afp Mix aus Heroin und Fentanyl: Wird es nach Pelosis Taiwan-Besuch Drogen noch mehr Drogenabhängige in den USA geben - wie hier in Philadelphia? (Archivbild) © Spencer Platt/afp

Der Taiwan-Besuch von Nancy Pelosi belastet die Beziehungen zwischen China und den USA schwer. Und er könnte ungeahnte Folgen haben für Washingtons Kampf gegen die Drogen.

Nach Nancy Pelosis Besuch in Taiwan hat China seine Kooperation mit den USA im Bereich der Drogenbekämpfung aufgekündigt.

Der Ausstieg könnte die ohnehin schon stark steigenden Zahlen von Fentanyl-Opfern in den USA noch weiter in die Höhe treiben.

Dieser Artikel liegt IPPEN.MEDIA im Zuge einer Kooperation mit dem China.Table Professional Briefing vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn China.Table am 2. September 2022.

Peking – Die Regierung Chinas hat den USA nach dem Besuch Nancy Pelosis in Taiwan auf verschiedene Weise ihre Ablehnung gezeigt. Neben den Militäroperationen wurde beispielsweise die Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des Drogenhandels aufgekündigt. Speziell die Droge Fentanyl ist ein großes Problem in den USA. Durch das Ende der Zusammenarbeit könnte es in den USA zu noch mehr Drogentoten kommen.

Diese Gefahr ist der chinesischen Regierung bewusst, wie der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, bei seiner Erklärung zum Ausstieg zu verstehen gab: „Die Konsequenzen für die Untergrabung der bilateralen Beziehungen und die Beschädigung der China-US-Zusammenarbeit im Bereich der Rauschgiftbekämpfung sollen in vollem Umfang von der US-Seite getragen werden.“

China größter Lieferant von illegalem Fentanyl

Denn China ist laut einer Studie der US-amerikanischen Drogenbehörde DEA der größte Lieferant von illegal hergestelltem Fentanyl oder verwandten Stoffen. Der Vorwurf lautet, China flute den US-Markt mit der Droge, und Peking schaue dabei weg. Das synthetische Opioid, das ursprünglich zur Schmerzbekämpfung speziell von Krebspatienten entwickelt wurde, fand in den 2000er-Jahren seinen Weg auf den Schwarzmarkt – und treibt seither die Opferzahlen in die Höhe. Eine Überdosis Fentanyl ist in den USA eine häufige Todesursache.

Fentanyl hat eine 50- bis 100-Mal stärkere Wirkung als Morphium. Der Stoff ist deswegen bei Drogenkartellen beliebt. Sie mischen es anderen Substanzen wie Heroin oder Kokain bei, um deren Wirkung zu erhöhen. Da die Konsumenten oft nichts von der Beimischung wissen, kommt es immer häufiger zu unabsichtlichen Überdosierungen. Weitere Konsumenten sterben durch gefälschte, mit Fentanyl versetzte Medikamente, die ahnungslosen Kunden verkauft werden.

China und Taiwan: Darum geht es in dem Konflikt Seit Jahrzehnten schon schwelt der Taiwan-Konflikt. Noch bleibt es bei Provokationen der Volksrepublik China; eines Tages aber könnte Peking Ernst machen und in Taiwan einmarschieren. Denn die chinesische Regierung hält die demokratisch regierte Insel für eine „abtrünnige Provinz“ und droht mit einer gewaltsamen „Wiedervereinigung“. Die Hintergründe des Konflikts reichen zurück bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. © Taiwan Ministry of Defence/AFP Im Jahr 1911 zerbricht das viele Jahrtausende alte chinesische Kaiserreich. Der letzte Kaiser Puyi (Bild) wird abgesetzt, die Xinhai-Revolution verändert China für immer. Doch der Weg in die Moderne ist steinig. Die Jahre nach der Republikgründung waren von Wirren und internen Konflikten geprägt. © Imago Im Jahr 1912 gründet Sun Yat-sen (Bild) die Republik China. Es folgen Jahre des Konflikts. 1921 gründeten Aktivisten in Shanghai die Kommunistische Partei, die zum erbitterten Gegner der Nationalisten (Guomindang) Suns wird. Unter seinem Nachfolger Chiang Kai-shek kommt es zum Bürgerkrieg mit den Kommunisten. Erst der Einmarsch Japans in China ab 1937 setzt den Kämpfen ein vorübergehendes Ende. © Imago Nach Ende des Zweiten Weltkriegs und der Kapitulation Japans flammt der Bürgerkrieg wieder auf. Aus diesem gehen 1949 die Kommunisten als Sieger hervor. Mao Zedong ruft am 1. Oktober in Peking die Volksrepublik China aus (Bild). © Imago Images Chiang Kai-shek Verlierer des Bürgerkriegs sind die Nationalisten um General Chiang Kai-shek (Bild). Sie fliehen 1949 auf die Insel Taiwan. Diese war von 1895 bis 1945 japanische Kolonie und nach der Niederlage der Japaner an China zurückgegeben worden. Auf Taiwan lebt seitdem die 1912 gegründete Republik China weiter. Viele Jahre lang träumt Chiang davon, das kommunistisch regierte Festland zurückzuerobern – während er zu Hause in Taiwan mit eiserner Hand als Diktator regiert. © Imago Richard Nixon und Zhou Enlai 1972 Nach 1949 gibt es zwei Chinas: die 1949 gegründete Volksrepublik China und die Republik China auf Taiwan, die 1912 gegründet wurde. Über Jahre gilt die taiwanische Regierung als legitime Vertreterin Chinas. Doch in den 70er-Jahren wenden sich immer mehr Staaten von Taiwan ab und erkennen die kommunistische Volksrepublik offiziell an. 1972 verliert Taiwan auch seinen Sitz in den Vereinten Nationen, und Peking übernimmt. Auch die USA brechen mit Taiwan und erkennen 1979 – sieben Jahre nach Richard Nixons legendärem Peking-Besuch (Bild) – die Regierung in Peking an. Gleichzeitig verpflichten sie sich, Taiwan mit Waffenlieferungen zu unterstützen. © Imago/UIG Chiang Ching-Kuo in Taipeh Im Jahr 1975 stirbt Taiwans Dikator Chiang Kai-shek. Neuer Präsident wird drei Jahre später dessen Sohn Chiang Ching-kuo (Bild). Dieser öffnet Taiwan zur Welt und beginnt mit demokratischen Reformen. © imago stock&people Chip made in Taiwan Ab den 80er-Jahren erlebt Taiwan ein Wirtschaftswunder: „Made in Taiwan“ wird weltweit zum Inbegriff für günstige Waren aus Fernost. Im Laufe der Jahre wandelt sich das Land vom Produzenten billiger Produkte wie Plastikspielzeug zur Hightech-Nation. Heute hat in Taiwan einer der wichtigsten Halbleiter-Hersteller der Welt - das Unternehmen TSMC ist Weltmarktführer. © Torsten Becker/Imago Tsai Ing-wen Taiwan gilt heute als eines der gesellschaftlich liberalsten und demokratischsten Länder der Welt. In Demokratie-Ranglisten landet die Insel mit ihren knapp 24 Millionen Einwohnern immer wieder auf den vordersten Plätzen. Als bislang einziges Land in Asien führte Taiwan 2019 sogar die Ehe für alle ein. Regiert wird das Land seit 2016 von Präsidentin Tsai Ing-wen (Bild) von der Demokratischen Fortschrittspartei. © Sam Yeh/AFP Xi Jinping Obwohl Taiwan nie Teil der Volksrepublik China war, will Staats- und Parteichef Xi Jinping (Bild) die Insel gewaltsam eingliedern. Seit Jahrzehnten droht die kommunistische Führung mit der Anwendung von Gewalt. Die meisten Staaten der Welt – auch Deutschland und die USA – sehen Taiwan zwar als einen Teil von China an – betonen aber, dass eine „Wiedervereinigung“ nur friedlich vonstattengehen dürfe. Danach sieht es derzeit allerdings nicht aus. Die kommunistiche Diktatur Chinas ist für die meisten Taiwaner nicht attraktiv. © Dale de la Rey/AFP Militärübung in Kaohsiung Ob und wann China Ernst macht und in Taiwan einmarschiert, ist völlig offen. Es gibt Analysten, die mit einer Invasion bereits in den nächsten Jahren rechnen – etwa 2027, wenn sich die Gründung der Volksbefreiungsarmee zum 100. Mal jährt. Auch das Jahr 2049 – dann wird die Volksrepublik China 100 Jahre alt – wird genannt. Entscheidend dürfte sein, wie sicher sich China ist, einen Krieg auch zu gewinnen. Zahlenmäßig ist Pekings Armee der Volksrepublik den taiwanischen Streitkräften überlegen. Die Taiwaner sind dennoch gut vorbereitet. Jedes Jahr finden große Militärübungen statt; die Bevölkerung trainiert den Ernstfall, und die USA liefern Hightech-Waffen. © Sam Yeh/AFP Xi Jinping auf einem chinesischen Kriegsschiff Analysten halten es für ebenso möglich, dass China zunächst nicht zu einer Invasion Taiwans blasen wird, sondern mit gezielten Nadelstichen versuchen könnte, den Kampfgeist der Taiwaner zu schwächen. So könnte Xi Jinping (Bild) eine Seeblockade anordnen, um die Insel Taiwan vom Rest der Welt abzuschneiden. Auch ein massiver Cyberangriff wird für möglich gehalten. © Li Gang/Xinhua/Imago Protest in Taiwan Auch wenn die Volksrepublik weiterhin auf eine friedliche „Wiedervereinigung“ mit Taiwan setzt: Danach sieht es derzeit nicht aus. Denn die meisten Taiwaner fühlen sich längst nicht mehr als Chinesen, sondern eben als Taiwaner. Für sie ist es eine Horrorvorstellung, Teil der kommunistischen Volksrepublik zu werden und ihre demokratischen Traditionen und Freiheiten opfern zu müssen. Vor allem das chinesische Vorgehen gegen die Demokratiebewegung in Hongkong hat ihnen gezeigt, was passiert, wenn die Kommunistische Partei den Menschen ihre Freiheiten nimmt. © Ritchie B. Tongo/EPA/dpa

China sieht den Kern des Problems in den USA

Allein im letzten Jahr hat Fentanyl laut des US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zu mehr als 100.000 Drogentoten geführt. Rahul Gupta, Direktor des Office of National Drug Control Policy, sagte als Reaktion auf Chinas Beendigung der Kooperation, China müsse in der Bekämpfung eine Schlüsselrolle spielen: „Zu einer Zeit, in der eine Epidemie der Überdosen alle fünf Minuten ein Leben fordert, ist es inakzeptabel, dass die Volksrepublik China ihre Zusammenarbeit zurückzieht – die helfen würde, jene Individuen, die diese illegalen Drogen verbreiten, zur Rechenschaft zu ziehen.“

Doch die Zusammenarbeit war auch vorher schon von Konflikten und Schuldzuweisungen geprägt. Einen vermeintlichen Durchbruch in der Kooperation hatte es 2019 gegeben. China hatte nach Zusagen von Präsident Xi Jinping beim G-20 Gipfel das Fentanyl stärker kontrolliert. Webseiten, die den Verkauf von Fentanyl offen betrieben, wurden geschlossen, Postsendungen strenger kontrolliert, und einige chinesische Staatsbürger wurden hart bestraft. Doch die Zahl der Drogentoten in den USA ging weiter in die Höhe.

Kooperation zwischen China und den USA seit längerer Zeit schon problematisch

Die chinesische Seite deutet das als klares Zeichen, dass sie mit dem Problem nichts zu tun habe. Dass es trotzdem einen Anstieg an Drogentoten gegeben hätte, zeige, dass die USA „die Crux des Problems nicht angegangen“ hätten, so der chinesische Botschafter in den USA.

Auch der Sprecher des Außenministeriums bekräftigte dies noch einmal bei seinem Statement zum Ausstieg: „Was den Fentanyl-Missbrauch in den USA betrifft, möchte ich betonen, dass die Wurzel dieser Krise in den Vereinigten Staaten liegt“, so Wang. Die Drogenbekämpfung in den USA sei einfach weniger effektiv als die in China.

Diese Aussage wirkt vor dem Hintergrund des in China staatlich propagierten Narrativs, dass die massenhafte Einfuhr von Opium durch die westlichen Kolonialmächte im 19. Jahrhundert der Hauptgrund für Chinas Opium-Krise war, fast zynisch.

USA halten Chinas Drogenbekämpfung für wenig effizient

Auch zeichnen US-Quellen ein anderes Bild der Effizienz des chinesischen Durchgreifens von 2019. Die internationalen Kartelle seien schlicht dazu übergegangen, statt Fentanyl als fertigem Wirkstoff einfach die Grundstoffe aus China zu beziehen. Das Endprodukt würde dann in den USA oder in Nachbarstaaten wie Mexiko hergestellt. Das chinesische Durchgreifen habe dazu geführt, „dass Lieferungen aus China in die USA auf nahezu Null fielen. Aber seit die Maßnahmen in Kraft sind, wurden die USA von Grundstoffen aus China überflutet und haben die internationalen Bemühungen damit erstickt“, so Gupta in einem Kommentar im Wall Street Journal.

Weiter wirft Gupta den Chinesen vor, den Besuch Pelosis in Taiwan nur als Vorwand genommen zu haben, um aus der Zusammenarbeit auszusteigen. Er sagte einen weiteren Anstieg von Fentanyl-Opfern weltweit voraus. Mittel und langfristig verstärkt Chinas Ausstieg damit die Eskalation zwischen den beiden Ländern. Denn auch die Todesopfer können in Zukunft als Vorwand für politische Maßnahmen seitens der USA herangezogen werden.

Von Gregor Koppenburg und Jörn Petring

Jörn Petring und Gregor Koppenburg leben seit einigen Jahren als freie Autoren in Peking. Seit Anfang 2021 berichten sie von dort auch für China.Table.

Dieser Artikel erschien am 2. September 2022 im Newsletter China.Table Professional Briefing – im Zuge einer Kooperation steht er nun auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.