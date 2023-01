Deutschland führt Corona-Testpflicht für Einreise aus China ein

Nach Debatte in EU

+ © dpa China erlebt derzeit die heftigste Corona-Welle seit Pandemiebeginn. © dpa

Deutschland führt eine Corona-Testpflicht für die Einreise aus China ein. Grund dafür ist die dort wütende Virus-Welle.

Berlin - Deutschland führt für Einreisende aus China eine Testpflicht ein. Grund dafür ist die dort wütende Corona-Welle, teilte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach am Donnerstag (5. Januar) mit. Die Einreiseverordnung werde dafür kurzfristig verändert, Reisende aus China müssen bei Reiseantritt in die Bundesrepublik in Zukunft mindestens einen Antigenschnelltest vorweisen.

China: Deutschland beschließt Testpflicht für Einreise

Lauterbach sprach von einer guten Entscheidung. „Europa hat eine gemeinsame Antwort auf die Pandemie-Lage in China gefunden. Genau dafür haben wir uns als Bundesregierung eingesetzt.“ Neben einer Testpflicht kündigte der Gesundheitsminister Stichproben bei der Einreise an, um Virusvarianten zu erkennen. Es werde außerdem ergänzende Abwasserkontrollen für China-Reisen geben.

Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums hatte am Mittwoch gesagt, dass es am Frankfurter Flughafen bereits Abwasseruntersuchungen gebe. Ausgeweitet werden könne dies, indem beispielsweise das Abwasser einzelner Flugzeuge aus China untersucht werde. Auch Österreich hatte angekündigt, die Maßnahme ab kommender Woche bei allen Flügen aus China umzusetzen.

Die EU-Staaten konnten sich am Mittwoch nicht auf ein einheitliches Vorgehen einigen, sprachen jedoch eine Empfehlung zur Testpflicht aus. Wie die schwedische Ratspräsidentschaft nach dem Treffen mitteilte, werden die EU-Mitgliedsstaaten nachdrücklich zu einer Kontrolle aufgefordert. Zudem raten die Experten auch zum Tragen einer medizinischen oder einer FFP2-Maske an Bord der Flugzeuge aus China.

China: Auch Belgien und Schweden verschärfen Einreise wegen Corona

Damit folgt Deutschland dem Beispiel von Ländern wie Australien, Kanada, Frankreich, Großbritannien und den USA, in denen bereits Einreisebeschränkungen gelten. Belgien und Schweden meldeten am Donnerstag ebenfalls die Einführung einer Corona-Testpflicht. In Schweden soll so ab Samstag für zunächst drei Wochen jeder Ankommende einen negativen Test vorweisen können. Wann die neuen Regeln in Deutschland gelten sollen, blieb zunächst offen.(jv/dpa/afp)