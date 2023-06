Chaos auf der Landesgartenschau: 25.000 Blumenzwiebeln regelrecht geplündert

Tor gewaltsam geöffnet

+ © Lars Klemmer/dpa Die Landesgartenschau-Gesellschaft wollte Tausende Blumenzwiebeln an Dauerkarten-Besitzer verschenken. (Symbolfoto) © Lars Klemmer/dpa

Tausende Blumenzwiebeln, die zur Ausgabe an Besitzer von Landesgartenschau-Dauerkarten gedacht waren, sind am Mittwochmorgen regelrecht geplündert worden. Mehr dazu lesen Sie hier:

Fulda - Eigentlich hätten die ersten 25.000 Blumenzwiebeln, die auf dem Landesgartenschau-Gelände in Fulda aus dem Wechselflor genommen wurden, um Platz für die neue Bepflanzung zu machen, am Mittwoch von 8 bis 15 Uhr sowie am Freitag von 8 bis 12 Uhr an Dauerkartenbesitzer ausgegeben werden sollen. Schon Interessenten, die um 8.05 Uhr am Ausgabeort ankamen, gingen leer aus.

Auch die geplante Ausgabe der Blumenzwiebeln am Freitag ist abgesagt, wie fuldaerzeitung.de berichtet.

„Tatsächlich waren schon etliche Menschen auf dem Gelände und haben die Zwiebeln abgefahren, als ich um 7.30 Uhr zum Hauptfriedhof West kam“, bestätigte die Pressesprecherin der Landesgartenschau (LGS), Patricia Bickert. Schon vor der Öffnung sei das Tor gewaltsam und widerrechtlich geöffnet worden. Der Ansturm auf Tulpen- und Narzissen-Zwiebeln sei dann nicht mehr aufzuhalten gewesen. Mehrere Menschen seien auf das Gelände gelangt und hätten sich selbst bedient.