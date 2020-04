15-Jähriger auf Straße mit Messer attackiert: Teenager stirbt in Klinik - er war wohl Zufallsopfer

Haftbefehl gegen 29-Jährigen erlassen

Ein 15-Jähriger stirbt am Abend in Celle, er wurde zuvor mit einem Messer attackiert. Der Angriff kam aus dem Nichts.

Zeugen beobachteten die Tat.

Die Hintergründe sind noch völlig unklar.

Update, 20.03 Uhr: Gegen den 29-jährigen Tatverdächtigen, der mutmaßlich einen 15-Jährigen in Celle erstochen hat, ist Haftbefehl erlassen worden. Das teilte der zuständige Oberstaatsanwalt Lars Janßen am Mittwoch mit. Der Verdächtige, dem Totschlag vorgeworfen wird, soll den Jugendlichen am Vorabend grundlos mit einem Messer niedergestochen haben, als dieser zufällig auf seinem Fahrrad an ihm vorbeigefahren war.

Celle: Der Verdächtige hat zum Messerangriff noch keine Aussagen gemacht

Nach derzeitigen Ermittlungen dürfte der Jugendliche, der später im Krankenhaus starb, ein Zufallsopfer gewesen sein. Zur Tat habe der deutsche Verdächtige auch beim Haftrichter keine Angaben gemacht, so der Oberstaatsanwalt. Das Opfer ist demnach irakischer Herkunft und wohnte in Celle. Die bisherigen Ermittlungen ergaben in keiner Hinsicht Anhaltspunkte für eine ausländerfeindliche oder politisch motivierte Tat, hieß es von Polizei und Staatsanwaltschaft. Zunächst war auch unklar, ob der Beschuldigte an einer psychischen Krankheit leidet.

Update, 11.02 Uhr: Nach Angaben der Ermittler hatte sich der mutmaßliche Täter vor dem Angriff laut Zeugen in einem Hauseingang aufgehalten. Er habe dann "plötzlich und unvermittelt und mutmaßlich auch grundlos" mit einem "Stichwerkzeug" auf den in Celle lebenden 15-Jährigen eingestochen, hieß es weiter.

Das Opfer stammt aus dem Irak. Der Verdächtige ist demnach deutscher Staatsbürger. Bei seiner Festnahme habe der Verdächtige "verwirrt" gewirkt, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft. Seine Motivlage sei unklar, es gebe dazu bislang keine konkreten Anhaltspunkte. Der Mann habe sich noch nicht geäußert.

15-Jähriger auf Straße mit Messer attackiert: Teenager stirbt im Krankenhaus

Ursprungsmeldung vom 8. April: Celle - Ein 15-jähriger Junge ist am Dienstagabend im niedersächsischen Celle erstochen worden. Wie die Polizei am Mittwoch erklärte, war der Teenager am Abend mit dem Fahrrad unterwegs, als er von einem 29-Jährigen attackiert wurde. Die Hintergründe sind noch völlig unklar.

Celle: Teenager verstirbt im Krankenhaus - Täter wird festgenommen

Der Junge erlitt bei dem Angriff schwere Verletzungen, im Krankenhaus verstarb der 15-Jährige dann. Mehrere Passanten wurden Zeugen der Tat, sie hielten den mutmaßlichen Täter fest. Der 29-Jährige wurde noch vor Ort festgenommen, er soll am Mittwoch einem Richter vorgeführt werden.

Celle: Junge wird in Innenstadt attackiert - Zeugen können eingreifen

Warum er den 15-Jährigen attackiert hatte, erklärte der Festgenommene zunächst nicht. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch berichtete, sei der Angriff aus dem Nichts gekommen.

