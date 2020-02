Mann stirbt bei Wohnhausbrand in Calden - Suche nach der Ursache geht weiter

Polizei ermittelt

+ © Tanja Temme Feuer in einem Einfamilienhaus in Calden im nordhessischen Landkreis Kassel: Der Bewohner stirbt. © Tanja Temme

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Calden (Landkreis Kassel) kommt ein Mann ums Leben. Die Polizei setzt die Ermittlungen an der Brandstelle fort.

Das Feuer in Calden im Landkreis Kassel (Nordhessen) wurde am Samstag (01.02.2020) gegen 8.45 Uhr gemeldet.

wurde am Samstag (01.02.2020) gegen 8.45 Uhr gemeldet. Ein Nachbar hatte den Brand entdeckt.

Suche nach Brandursache geht weiter

Update vom 03.02.2020, 17.04 Uhr: Nachdem ein Mann bei einem Wohnhausbrand in Calden gestorben ist, haben die zuständigen Ermittler des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo am Montag (03.02.2020) die Ermittlungen an der Brandstelle fortgesetzt. Wie eine Sprecherin mitteilte, handelt es sich bei dem Opfer um einen 60 Jahre alten Mann.

Eine Obduktion soll nun Aufschluss über die genauen Umstände seines Todes geben. Wie es zu dem Brand kam, ist bislang noch nicht klar. Ersten vorsichtigen Schätzungen nach ist bei dem Brand in Calden ein Sachschaden von rund 15.000 Euro entstanden. Die Ermittlungen dauern an.

Calden: Mann nach Brand in Wohnhaus tot aufgefunden

Update, 01.02.2020, 15.40 Uhr: Tot aufgefunden wurde ein 59-Jähriger bei einem Brand eines Einfamilienhauses am frühen Samstagmorgen in Calden. Da die Ermittlungen der Kriminalpolizei noch andauern, können sich die Beamten noch nicht definitiv zur Todesursache äußern. Es wird allerdings vermutet, dass der Mann durch das Feuer zu Tode kam.

Kurz vor 9 Uhr hatten Nachbarn aus dem Dach des Hauses Qualm aufsteigen sehen und die Feuerwehr alarmiert. Nachdem diese sich Zutritt verschafft hatten, entdeckten die Einsatzkräfte den Mann im ersten Stock des Gebäudes. Dort soll er auf dem Boden gelegen haben und unverzüglich hinausgebracht worden sein, wie Anja Leck, Pressesprecherin der Caldener Feuerwehr sagte.

Calden: Hausbewohner war wohl ein Messie - herumliegender Unrat erschwerte den Löscheinsatz

Da sich im gesamten Haus viel Unrat befand, der Verstorbene wahrscheinlich unter einem Vermüllungssyndrom litt, konnten keine Angaben zum Raum gemacht werden, in welchem er gefunden wurde. Vonseiten der Kriminalpolizei wollte man sich zum Fall noch nicht äußern. Nur so viel: Er habe keine Verbrennungen gehabt, sei aber stark verrußt gewesen, hieß es da. Zur Brandursache und Schadenshöhe konnten keine Angaben gemacht werden.

Calden: Am Gebäude entstand durch das Feuer kaum Schaden

Am Gebäude selbst soll laut eines Caldener Feuerwehrmannes kein Schaden entstanden sein. Lediglich die vielen herumliegenden Dinge hätten Feuer gefangen und einen Schwelbrand mit starker Rauchentwicklung verursacht. Um das Feuer zu bekämpfen hatten die Einsatzkräfte viele Gegenstände, aber auch Müll aus dem ersten Stock in den Garten geworfen.

Calden: Feuerwehr hat noch stundenlang Glutnester gelöscht

Gleich mehrere Gitarren, Matratzen und Geschirr etwa stapelten sich nach dem Löscheinsatz vor der Terrasse. Auch Stunden nach der Brandeinsatz gab es dort noch Glutnester, die gelöscht werden mussten. Angeblich soll der Verstorbene allein im Haus gelebt und keine Haustiere gehabt haben. Für die Löscharbeiten waren 35 Einsatzkräfte der Caldener Feuerwehr mit neun Fahrzeugen vor Ort.

Erstmeldung: Feuer in Einfamilienhaus in Calden - Bewohner stirbt

Erstmeldung, 01.02.2020, 11.15 Uhr: Die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden am Samstagmorgen gegen 8.45 Uhr alarmiert: In Calden (Nordhessen) war in einem Einfamilienhaus ein Feuer ausgebrochen. Das Feuer war im Obergeschoss des Hauses ausgebrochen.

Calden: Nachbar hat den Brand gemeldet - Für Bewohner kam jede Hilfe zu spät

Die Brandursache ist aktuell noch vollkommen unklar. Ein Nachbar hatte den Brand wahrgenommen und sofort die Rettungskräfte alarmiert - die den Brand schnell unter Kontrolle hatten. Für den einzigen Bewohner des Hauses kam dennoch jede Hilfe zu spät. Die Feuerwehr konnte ihn nur noch tot aus dem Gebäude bergen.

Die Kriminalpolizei in Kassel hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zur Höhe des Sachschadens wurden noch keine Angaben gemacht.

Von Tanja Temme und Diana Rissmann

