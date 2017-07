Busunfall bei Münchberg: Ersatzfahrer rettete vielen das Leben

18 Menschen sind verbrannt

+ © dpa Bei dem Unfall auf der A9 sind 18 Menschen in einem Reisebus verbrannt. © dpa

Nach dem schweren Busunglück auf der A9 ist jetzt klar: Dem zweiten Busfahrer ist es zu verdanken, dass nicht noch mehr Menschen in dem Fahrzeug verbrannten.

Bei dem Busunglück mit 18 Toten in Bayern hat der Ersatzfahrer wohl verhindert, dass noch mehr Menschen umkamen. Der 43-Jährige habe nach dem Unfall geistesgegenwärtig die Türen geöffnet und vielen Fahrgästen aus dem brennenden Bus geholfen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit.

Am 3. Juli war der Bus aus Sachsen auf der Autobahn 9 nahe Münchberg auf einen Lkw-Anhänger aufgefahren und in Brand geraten. 18 Menschen - darunter auch der Busfahrer - fanden in den Flammen den Tod, 30 überlebten. Sechs Fahrgäste werden noch im Krankenhaus behandelt, vier davon auf der Intensivstation. Ihr Zustand sei aber stabil, sagte ein Polizeisprecher.

