BUGA23 in Mannheim – Seilbahn-Gondeln enthüllt

Kurz vor der Eröffnung

Die Seilbahn zur BUGA23 ist fertig – jetzt auch offiziell. MANNHEIM24 war zur Enthüllung der letzten Gondeln auf dem Spinelli-Gelände vor Ort. Was Besucher erwartet, erfahren Sie hier:

Mannheim - Die BUGA23 wirft ihre Schatten voraus. Am 14. April startet das Mega-Event in Mannheim – und die Vorbereitungen befinden sich längst in der entscheidenden Phase. Auf zwei räumlich – und nicht zuletzt durch den Neckar – voneinander getrennten Ausstellungsflächen wird die Bundesgartenschau ihre Besucher begrüßen: dem Gelände der ehemaligen Spinelli-Militärkaserne in Feudenheim und im Luisenpark jenseits des Neckars. Und eben weil die beiden Flächen ein Stückchen auseinander liegen und obendrein auch noch ein nicht zu unterschätzender Flusslauf quert, werden sie auf sehr besondere Art und Weise miteinander verbunden. Mit einer Seilbahn nämlich.

MANNHEIM24 mit allen Informationen rund um die nagelneue Seilbahnstrecke auf der BUGA23 in Mannheim.

Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch: Eine Seilbahn hat es in Mannheim schon mal gegeben. Ist allerdings schon ein Weilchen her. Im Jahr 1975 war das, seinerzeit ebenfalls errichtet für eine Bundesgartenschau, die in besagtem Jahr schon einmal in der Quadratestadt stattfand. (mko)

