Fahranfängerin (18) übersieht Stauende - Mini Cooper rast ungebremst gegen VW Tiguan

Ein schwerer Unfall ereignete sich auf der A27 bei Bremerhaven, als eine Fahranfängerin ein Stauende übersah und mit ihrem Mini Cooper gegen einen VW Tiguan prallte. Plötzlich fing der Mini Cooper Feuer.

Bremerhaven - Wie noordbuzz.de* berichtet, verursachte die 18 Jahre alte Fahrerin eines Mini Cooper am späten Nachmittag am Freitag, 23. November, gegen 16.44 Uhr auf der A27 zwischen Bremerhaven-Geestemünde und Bremerhaven-Zentrum einen schweren Unfall. Die Fahranfängerin übersah ein Stauende und fuhr auf einen VW Tiguan auf.

Bremerhaven: Fahranfängerin (18) verursacht mit Mini Cooper schweren Verkehrsunfall auf A27

+ Der Unfall ereignete sich auf der A27 zwischen Bremerhaven-Geestemünde und Bremerhaven-Zentrum © Screenshot Google Maps

Nach Angaben der Polizei fuhr die 18 Jahre alte Fahranfängerin aus Cuxhaven mit ihrer ebenfalls 18-jährigen Beifahrerin mit Ihrem Mini Cooper auf der A27 Richtung Cuxhaven. Aufgrund der Einfädelung zur Baustelle Moorbrücke staute sich der Verkehr kurz hinter der Anschlussstelle Bremerhaven-Geestemünde.

Fahranfängerin (18) übersieht Stauende auf A27 bei Bremerhaven: Mini Cooper prallt gegen VW Tiguan

Mit hoher Geschwindigkeit fuhr die 18 Jahre alte Fahranfängerin trotz vorhandener Ortskenntnis, vorheriger Stauwarnschilder und der eingeschalteten Warnblinkanlage anderer Verkehrsteilnehmer in das Stauende. Fast ungebremst prallte der Mini Cooper auf einen im stockenden Verkehr voraus fahrenden VW Tiguan auf, der von einem 50-Jährigen aus Bremerhaven gesteuert wurde.

A27 bei Bremerhaven: Fahranfängerin prallt mit Mini Cooper auf VW Tiguan - plötzlich fängt der Wagen Feuer

+ Plötzlich fing der Mini Cooper Feuer © Polizei Cuxhaven

Bei dem Aufprall des Mini Coopers auf den VW Tiguan wurden die beiden 18 Jahre alten Frauen schwer verletzt und waren scheinbar nicht in der Lage sich aus eigener Kraft aus dem Autowrack zu befreien. Plötzlich fängt der Mini Cooper an sich zu entzünden und die Lage spitzt sich dramatisch zu.

Schwerer Unfall auf A27 bei Bremerhaven: Ersthelfer werden zu Lebensrettern

Beherzte Ersthelfer, die selber im Stau auf der A27 bei Bremerhaven standen, befreiten die beiden 18-Jährigen aus dem Mini Cooper.

Nur kurze Zeit später steht der Kleinwagen in Vollbrand. Der 50 Jahre alte Fahrer des VW Tiguan wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Alle wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Berufsfeuerwehr Bremerhaven war mit mehreren Einsatzfahrzeugen und 25 Mann vor Ort. Die A27 musste in Richtung Cuxhaven voll gesperrt werden.

