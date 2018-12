Aldi-Parkplatz wird zum Trümmerfeld - der Grund ist mehr als kurios

Unfall in Verden bei Bremen

Beim Einparken auf einem Aldi-Parkplatz hat eine Frau am Samstag eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Der Grund hört sich wirklich kurios an.

Verden - Von einem kuriosen Unfall auf einem Aldi-Parkplatz am Samstag in Verden bei Bremen berichtet die Polizei. Die Bilanz des missglückten Einpark-Versuchs: Drei Autos waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten, der gesamte Schaden wird auf etwa 31.000 Euro geschätzt, wie nordbuzz.de* berichtet. Was war passiert?

Aldi-Parkplatz in Verden bei Bremen: Mercedes-Fahrerin sorgt für Trümmerfeld

Eine ältere Frau war mit ihrem Mercedes zum Aldi-Einkauf nach Verden in der Nähe von Bremen gefahren. Beim Versuch, ihr Auto in eine Parklücke zu fahren, fuhr sie mit den Hinterreifen über einen Kantstein und fuhr sich fest. Der Versuch, den Mercedes wieder freizubekommen, misslang völlig. Übrigens: Auch in in Uelzen ist kürzlich ein Park-Manöver gründlich in die Hose gegangen.

Verden bei Bremen: Wadenkrampf auf Aldi-Parkplatz

Bei ihrem Versuch, das Auto rückwärts zurückzusetzen, erlitt die Frau aus Verden einen Wadenkrampf und trat dabei fest auf das Gaspedal. Der Mercedes kam so zwar frei, beschleunigte aber stark und raste eine Runde rückwärts über den Aldi-Parkplatz.

Vier Autos auf Aldi-Parkplatz in Verden teilweise stark beschädigt

Dabei wurden vier geparkte Autos - ein Audi, ein Kia, ein Skoda und ein Renault - angefahren und erheblich beschädigt. Drei Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 31.000 Euro geschätzt.

