Illegales Autorennen? Kräftemessen zwischen Mercedes C250 und 5er BMW endet im Gleisbett

Unfall in Bremen

+ © picture alliance/dpa (Symbolbild) Ein Mercedes C250 und ein 5er BMW lieferten sich vor zwei Polizisten offenbar ein illegales Autorennen in der Innenstadt in Bremen, das im Gleisbett endete. © picture alliance/dpa (Symbolbild)

Vor den Augen zweier Polizisten lieferten sich ein Mercedes C250 und ein 5er BMW in der Innenstadt von Bremen offenbar ein illegales Autorennen, das im Gleisbett endete. Beide Autos wurden beschlagnahmt.

Bremen - Am späten Samstagabend, 23. Februar, beobachteten zwei Polizisten, die privat unterwegs waren, in der Innenstadt von Bremen einen 5er BMW und einen Mercedes C250, die an einer roten Ampel die Motoren aufheulen ließen und anschließend in stark überhöhtem Tempo losfuhren. Der BMW-Fahrer verlor bei dem offensichtlichen illegalen Autorennen die Kontrolle, prallte gegen einen Bordstein und landete in einem Gleisbett.

Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt, die Fahrzeuge wurden beschlagnahmt, wie nordbuzz.de* berichtet. Erst kürzlich hatte es in der Bremer Innenstadt einen anderen aufsehenerregenden Fall gegeben: Wie nordbuzz.de berichtet, soll ein Minion eine dreiste Tat begangen haben - eine Touristin aus England erhebt schwere Vorwürfe.

Mehr aus Bremen: Überfall auf Getränkemarkt - Räuber zeigt mit Machete auf Angestellte - dann legen maskierte Männer los

Unfall bei offenbar illegalem Autorennen in Bremen: 5er BMW und Mercedes C250 rasen durch die Innenstadt

Nach Polizeiangaben wurden zwei Polizeibeamte, die nicht im Einsatz waren, gegen 23.40 Uhr in der Bürgermeister-Smidt-Straße auf einen silbernen Mercedes C250 und einen schwarzen 5er BMW aufmerksam, die mit aufheulenden Motoren in Höhe Falkenstraße an einer roten Ampel standen. Offenbar als die Ampel umsprang, gaben beide Fahrzeugführer Vollgas. In Höhe der Straße Am Wandrahm verlor der 21-jährige BMW-Fahrer die Kontrolle, fuhr gegen einen Bordstein und anschließend auf das dortige Gleisbett. Bei dem Unfall wurde keiner der drei Insassen verletzt.

Der 20-jährige Mercedes-Fahrer aus Bremen und sein Beifahrer blieben ebenfalls unverletzt. Eintreffende Polizeikräfte beschlagnahmten beide Fahrzeuge samt Zulassung und Führerscheine der Fahrer. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 0421/362-14850 zu melden und weist daraufhin: Die Teilnahme an illegalen Autorennen kann mit bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bestraft werden.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerk.