Frau von Feuer eingeschlossen - dann kommt es zu dramatischen Szenen

Nach einem Brand in einem Reihenhaus musste eine Frau mit Verbrennungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Dass ihr nicht noch viel schlimmere Dinge passiert sind, hat sie den Nachbarn zu verdanken.

Bremen - In Bremen im Stadtteil Oslebshausen hat am Montag ein Feuer ein Reihenendhaus zerstört. Dass es an der Bexhöveder Straße kein Drama gab, ist auch dem tatkräftigen Einsatz von Anwohnern zu verdanken, wie nordbuzz.de* berichtet.

Bremen: Nachbarn retten Frau mit Leiter vom Dach eines brennenden Hauses

In den ersten Notrufen, die die Feuerwehr Bremen erreichten, war die Rede davon, dass sich eine Frau auf der Flucht vor dem Feuer auf das Dach des Hauses gerettet haben sollte. Keine fünf Minuten später war die Feuerwehr vor Ort, um die Frau zu retten und den Brand zu löschen.

Das Feuer in Bremen hat das Haus komplett zerstört

Zum Glück konnte schnell Entwarnung gegeben werden, zumindest, was die Frau auf dem Dach des brennenden Hauses betraf. Sie wurde zwischenzeitlich von Anwohnern über eine Leiter gerettet. Mit Verbrennungen wurde sie in ein Krankenhaus transportiert. Das Haus hingegen war nicht mehr zu retten, es entstand durch das Feuer ein Totalschaden.

Bremen: 80-jähriger Mann hat den Brand rechtzeitig bemerkt

Ein 80-jähriger Mann hatte zudem im Erdgeschoss des Hauses geschlafen, war durch den Brandrauch und die Geräusche aufgewacht und verließ selbsttätig das Gebäude. Der Rettungsdienst diagnostizierte bei ihm den Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung und transportierte auch ihn in ein Krankenhaus.

Insgesamt waren 62 Einsatzkräfte mit 17 Fahrzeugen vor Ort. Die Brandursache ist unklar und wird von der Kriminalpolizei ermittelt.

