Feuer-Drama: Brand in Messie-Wohnung - für Bewohner kommt jede Hilfe zu spät

In Bremen brach ein verheerendes Feuer aus. Für einen Mann kam bei dem Brand in der Neustadt jede Hilfe zu spät. Der Tote wohnte in einer Messie-Wohnung.

Bremen - Eine furchtbare Tragödie trug sich am Mittwoch, 5. Juni, gegen 23.50 Uhr in der Neustadt von Bremen zu. Wie nordbuzz.de* berichtet, brach aus bislang ungeklärten Gründen einer Messie-Wohnung im zweiten Stock eines Mehrparteienhauses ein Feuer aus.

Dass die Wohnung jedoch komplett zugemüllt war, erschwerte den Einsatz für die Einsatzkräfte der Feuerwehr und es kam zum Drama um den Bewohner.

Bremen: Messie-Wohnung gerät in der Neustadt in Brand - es kommt zum Feuer-Drama

Laut Nonstopnews kam es zum Feuer-Drama in der Neustadt von Bremen, obwohl die alarmierte Feuerwehr mit einem Großaufgebot rasch vor Ort war. Ebenso schnell retteten die Einsatzkräfte einen bewusstlosen Mann aus der brennenden Wohnung im zweiten Stock des Mehrparteienhauses.

Direkt vor dem Hauseingang begannen Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes sowie eine Notärztin mit der Reanimation des Mannes. Zeitgleich kümmerten sich weitere Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremen um den Brand in der Messie-Wohnung.

Feuer in Bremen: Mann stirbt trotz schneller Rettung aus brennender Messie-Wohnung

Die Löscharbeiten gestalteten sich für die Feuerwehrleute schwieriger als gewohnt, da die Messie-Wohnung in der Neustadt von Bremen komplett zugemüllt war. Trotz des schnellen Anrückens der Feuerwehr und der ebenso zügigen Rettung des bewusstlosen Bewohners aus der brennenden Wohnung, blieben jegliche Reanimationsversuche vergeblich: Der Mann verstarb noch vor Ort, bevor er ins Krankenhaus gebracht werden konnte.

Bremen: Polizei schützt Brand-Opfer vor Gaffern

Während der notärztlichen Arbeiten schirmte die Polizei den Bereich mit Sichtschutzwänden ab, um ihn vor neugierigen Blicken und Gaffern zu schützen. Wie es zu dem Feuer-Drama kommen konnte, ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

