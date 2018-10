Streit in Lokal eskaliert komplett: Gast schießt Opfer nieder - Polizei sucht mit Fotos nach Täter

Fahndung der Polizei

+ © Polizei Bremen Mit diesem Foto fahndet die Polizei nach dem gesuchten Mehmet M. (zur Vollansicht oben rechts klicken) © Polizei Bremen

Nachdem ein Mann in einer Gaststätte auf einen 47-Jährigen geschossen hatte, fahndet die Polizei mit Fotos nach dem Tatverdächtigen. Ein Streit war zuvor Auslöser für den schlimmen Vorfall.

Bremen - Gegen 3.20 Uhr kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag in einem Lokal an der Arberger Heerstraße in Bremen-Hemelingen zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Im Verlaufe des Wortgefechts zog der Tatverdächtige eine Waffe und schoss auf das 47-jährigen Opfer, wie nordbuzz.de* berichtet. Der Mann wurde nach Polizei-Angaben lebensgefährlich verletzt und umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert.

Verdächtiger nach Schüssen in Bremen mit Foto gesucht: Belohnung ausgesetzt

+ Mit diesem Foto fahndet die Polizei nach dem gesuchten Mehmet M. (zur Vollansicht oben rechts klicken) © Polizei Bremen Polizei und Staatsanwaltschaft Bremen fahnden mit Fotos nach dem dringend Tatverdächtigen Mehmet M. Der 52-jährige Türke ist 175 Zentimeter groß, trägt aktuell eine Brille, hat eine schlanke Figur und Tätowierungen an den Unterarmen, unter anderem ein Tier und ein Herzmotiv.

Foto-Fahndung und Belohnung: Polizei und Staatsanwaltschaft Bremen fahnden nach dringend Tatverdächtigem

+ Ein weiteres Foto, mit dem Polizei nach dem Gesuchten fahndet. © Polizei Bremen Im Zuge der Fahndung fragen Polizei und Staatsanwaltschaft Bremen: Wer hat Mehmet M. gesehen oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden.

1.000 Euro Belohnung von der Staatsanwaltschaft - Polizei Bremen sucht mit Foto

Für Hinweise die zur Festnahme des Gesuchten führen, hat die Staatsanwaltschaft Bremen eine Belohnung in Höhe von 1.000 Euro ausgelobt. Die Polizei warnt dringend davor, die gesuchte Person festzuhalten oder anzusprechen, sollte sie angetroffen werden. In dem Fall ist umgehend der Notruf 110 zu verständigen.

