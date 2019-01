Betrunkener Fahrer flüchtet im Rückwärtsgang vor Polizei, baut zwei Unfälle und versucht sich zu verstecken

Zeuge verfolgt Fahrer zu Fuß

+ © picture alliance/dpa Der Fluchtversuch eines Betrunkenen mit seinem Audi A6 auf der Autobahn A28 bei Bremen ging gehörig schief. © picture alliance/dpa

Ein betrunkener Mann ist in seinem Audi A6 auf der Autobahn vor der Polizei geflüchtet. Nach einem Unfall flüchtete er zu Fuß weiter und versuchte sich zu verstecken - erfolglos.

Groß Mackenstedt - Als Polizeibeamte in der Nacht in Groß Mackenstedt bei Bremen einen Unfall sicherten, fiel ihnen ein verdächtiger Audi A6 auf. Der Wagen näherte sich erst und ergriff dann im Rückwärtsgang die Flucht. Kurz darauf meldeten Zeugen einen Unfall des Audis. Der Fahrer sei zu Fuß geflüchtet und habe sich versteckt. Schließlich konnte der 44-jährige Delmenhorster von der Polizei aufgegriffen werden. Er war betrunken und auch für den ersten Unfall verantwortlich, wie nordbuzz.de* berichtet.

Bremen: Audi A6 flüchtet im Rückwärtsgang vor Polizei auf Autobahn A28

Freitagnacht, gegen 1.30 Uhr, sicherten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn in Groß Mackenstedt einen verunfallten Pkw im Auffahrtsbereich der Bundesstraße B75 aus Richtung Autobahn A28 kommend ab. Dabei konnten sie erkennen, wie ein Audi A6 sich erst näherte und dann plötzlich durch Rückwärtsfahren seine Fahrtrichtung änderte. Der Wagen kollidierte mit der Schutzplanke, bevor er mit hoher Geschwindigkeit auf die Autobahn A28 in Richtung Stuhr davon fuhr. Trotz sofortiger Verfolgung konnte die Polizei den Audi nicht mehr erreichen.

Bremen: Betrunkener Audi-A6-Fahrer baut Unfall auf A28 und flüchtet zu Fuß weiter

Kurze darauf wurde nach Angaben der Polizei durch einen aufmerksamen Zeugen ein Verkehrsunfall auf der Autobahn A28 im Einmündungsbereich zur Bundesstraße B322 gemeldet. Hier sollte ein Audi A6 frontal mit Schutzplanken kollidiert sein. Der Zeuge beobachtete, wie der Fahrer zu Fuß von der Unfallstelle flüchtete und verfolgte ihn bis zum Eintreffen der Polizei. Ein Versuch, sich zu verstecken, scheiterte. Der Fahrer konnte durch Beamte des Polizeikommissariates Weyhe aufgegriffen werden.

Bremen: Nach Unfall versucht sich Audi-A6-Fahrer an Autobahn A28 zu verstecken

Während der Kontrolle stellten die Beamten beim 44-jährigen Fahrer eine deutliche Alkoholbeeinflussung fest. Ein Atemalkoholtest lehnte der Delmenhorster ab, da er eine Unfallbeteiligung leugnete. Dank des Zeugen sowie weiterer Beweise konnte dem 44-Jährigen die Beteiligung jedoch eindeutig zugeordnet werden. Ebensi der Unfall auf der Bundesstraße B75. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen sowie sein Führerschein nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Durch den Unfall entstand am Audi A6 Totalschaden in Höhe von 30.000 Euro. Der Schaden an den Leitplanken wurde auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Der Fahrer blieb unverletzt. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

