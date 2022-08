Fetische

+ © Axel Heimken/dpa Was steckt hinter dem Breeding Kink? © Axel Heimken/dpa

Bei Breeding wird die Gefahr einer aus dem Geschlechtsverkehr resultierenden Schwangerschaft zum Fetisch.

Für viele Menschen verbindet der „Breeding Kink“ verschiedene Facetten des Lebens miteinander. Er bestärkt Lust in die Richtung des mechanischen Sexualaktes, bei dem es nicht um Gefühle geht, sondern einzig allein darum, einen Körper zu befruchten. Jedoch nicht tatsächlich, sondern nur in der Fantasie.

BuzzFeed.de hat mit einigen Personen darüber gesprochen, warum sie den „Breeding Kink“ so lieben.