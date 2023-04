Braut erlebt ihren Albtraum noch vor der Trauung: „Peinlichster Moment in meinem Leben“

Tiefe Enttäuschung

Eine Braut in Schottland wollte ihren Junggesellinnenabschied feiern. Doch aus der Hoffnung für eine rauschende Party wurde schnell tiefe Enttäuschung.

Glasgow – Eine Hochzeit soll im Idealfall eines der schönsten Erlebnisse im Leben einer Braut sein. Doch schon der Teil, der vor der eigentlichen Trauung kam, verstörte eine Frau aus Großbritannien nachhaltig. Der Teil, der eigentlich nur Spaß enthält und keinen Ernst des Lebens der Ehe: der Junggesellinnenabschied.

Bei der „Hen Party“, wie die große Sause vor der eigentlichen Hochzeit genannt wird, wurden ihre Albträume wahr. Die Braut aus Schottland fasst den katastrophalen Abend gegenüber der britischen Boulevardzeitung The Sun so zusammen: „An einem Samstagabend hatte ich meine Hen Party und es war eine absolute Katastrophe. Kaum jemand ist aufgetaucht. Und dann habe ich beschlossen, bereits um 21:30 Uhr nach Hause zu gehen.“ Eine Frau in Moskau hat übrigens auch geheiratet – doch ihr Geliebter ist kein Mensch.

Braut völlig verstört: „Ich habe mich so einsam und irrelevant gefühlt“

Der Tiefpunkt war demnach um 21:00 Uhr erreicht, als die Gesellschaft nur noch zu dritt war. Da machte sie offiziell Schluss mit der Party. Vor allem im Vergleich zu anderen Partys war ihre Feier eine schlimme Enttäuschung: „Mein Tiefpunkt war, als ich alleine dasaß und mich umsah und andere Freundesgruppen sah, die feierten – und ich saß beschämt in den Klamotten für den Junggesellinnenabschied da und fühlte mich so irrelevant und einsam. Das war der peinlichste Moment in meinem Leben.“

+ Eine Braut erlebte ihren persönlichen Albtraum bereits vor der Hochzeit. (Symbolbild) © agefotostock/Imago

Dabei hatte die Braut in spe eigentlich genügend Vorbereitungen getroffen und viele enge Freunde eingeladen. Doch hielt sich die traurige Zusammenkunft der Gäste extrem in Grenzen. Abgesehen von einer Kundin bei der Arbeit seien nur ihre Mutter, ihre Schwiegermutter, deren minderjährige Töchter und ihre Tante anwesend gewesen.

„Wir sollten uns mit ungefähr einem Dutzend meiner Freunde in der Stadt treffen“, so die Schottin, „Aber die meisten tauchten nicht auf und so waren es nur ich, meine Trauzeugin, Brautjungfer und meine Kundin.“

Schottland: Braut denkt nach Junggesellinnen-Abschied über Hochzeits-Absage nach

Sie fühlt sich „verletzt“, da einige dieser Mädchen als „sehr enge Freundinnen“ von ihr galten und „ich nicht damit gerechnet hatte, ohne Vorankündigung so brutal zurückgewiesen zu werden.“ Sie gibt zu: Der Misserfolg habe sie nachhaltig verstört. Die am Boden zerstörte zukünftige Braut fürchtet nun auch, dass an ihrem Hochzeitstag – der nur noch sieben Wochen entfernt ist – einige Gäste nicht erscheinen werden. „Ich denke ernsthaft darüber nach, das Ganze abzusagen und einfach durchzubrennen, um die Angst zu vermeiden, wieder von den Leuten im Stich gelassen zu werden“, so die Schottin.

In den sozialen Medien sprachen ihr einige User Mut zu, kritisierten aber auch die Freunde: „Leider zeigen die Menschen ihr wahres Gesicht, wenn eine Hochzeit bevorsteht“, heißt es dort, und: „Es gibt wirklich keine Entschuldigung dafür, dass deine ‚Freunde‘ dich so im Stich lassen.“ Apropos Hochzeit und Ehe: Als ein Mann seiner Frau eine Niere spenden will, erfährt er das Unfassbare: Die beiden sollen miteinander verwandt sein. Der Arzt vermutet, dass die beiden Halbgeschwister sind. (cgsc)

Rubriklistenbild: © agefotostock/Imago