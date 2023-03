Schüsse in Bramsche: 81-Jähriger schießt Teenager in den Kopf – Opfer stirbt

Niedersachsen

Zwei Menschen wurden in Bramsche in einem Wohnhaus durch Schüsse verletzt. Den Täter konnte die Polizei festnehmen. Ein 16-jähriges Opfer stirbt.

Update vom Donnerstag, 2. März, 12:10 Uhr: Nach den Schüssen vor einer Schule in Bramsche bei Osnabrück ist der 16-Jährige an seinen schweren Verletzungen gestorben. Das teilte die Staatsanwaltschaft Osnabrück am Donnerstag mit.

Der Jugendliche war am Dienstagmorgen von einem 81 Jahre alten Mann italienischer Staatsbürgerschaft durch Schüsse lebensgefährlich verletzt worden. Am Donnerstag wurde Haftbefehl wegen Mordes und versuchten Totschlags gegen den Mann erlassen.

Schüsse in Bramsche: Opfer in kritischem Zustand

Update vom Mittwoch, 1. März 2023, 15:44 Uhr: Der 81-Jährige, der in Bramsche bei Osnabrück Schüsse auf einen 16-Jährigen abgeben haben soll, ist nicht mehr in Lebensgefahr. Das teilte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Osnabrück, Alexander Retemeyer, am Mittwoch mit.

Der Zustand des Jugendlichen sei jedoch unverändert kritisch. Gegen den 81-Jährigen wird wegen versuchten Mordes ermittelt. Er soll am Dienstagmorgen auf einen 16-Jährigen in einem Wohnhaus geschossen haben. Dort sei der Junge mit einem Schuss am Kopf verletzt worden. Anschließend habe sich der 81-Jährige mit der Schusswaffe selber ebenfalls lebensgefährliche Verletzungen zugefügt.

Nach Angaben der Bild-Zeitung soll sich der 81-Jährige, der mit dem 16-Jährigen im gleichen Haus wohnt, häufig wegen Lärmbelästigung beschwert haben. Ob das das Motiv der Tat ist, müsse jedoch noch geklärt werden, so Sprecher Rentemeyer.

Schüsse nahe einer Grundschule: Zwei Personen lebensgefährlich verletzt

Update vom Dienstag, 28. Februar 2023, 11:23 Uhr: Nach Schüssen nahe einer Grundschule im niedersächsischen Bramsche soll der Unterricht dort gegen Mittag abgebrochen werden. Das hatte ein Sprecher der Polizei Osnabrück auf Nachfrage mitgeteilt. Die Schüler sollen abgeholt werden, hierzu sollen Busse bereitgestellt werden.

Die Situation vor Ort ist durch #Polizeikräfte gesichert.

Die #Moltkestraße ist weiter abgesperrt.

Bei den Verletzten handelt es sich um zwei Männer im Alter von 16 und 81 Jahren. Weitere Personen sind nicht involviert. #bra2802 pic.twitter.com/Fx1QH4yQ4N — Polizei Osnabrück (@Polizei_OS) February 28, 2023

Der Sprecher betonte, dass die Schüsse nicht auf dem Gelände der Schule gefallen seien. Es bestehe auch keine Gefahr für die Öffentlichkeit. Nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand hat ein Mann sich und einen weiteren Menschen mit Schüssen schwer verletzt. Laut Angaben der Polizei befinden sich die beiden Verletzten, 16 und 81 Jahre alt, in Lebensgefahr. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Erstmeldung vom Dienstag, 28. Februar 2023, 10:26 Uhr: Bramsche – In Bramsche (Landkreis Osnabrück) wurden zwei Menschen in der Nähe einer Grundschule, der Martinusschule, durch Schüsse verletzt. Zum Schusswaffengebrauch sei es gegenüber der Schule in einem Wohnhaus am Dienstag, 28. Februar 2023, gegen 7:30 Uhr gekommen, berichtet Nord-West-Media-TV. Den Schützen, einen Mann, konnte die Polizei bereits festnehmen, teilten die Beamten selbst mit. Es würde keine Gefahr für die Öffentlichkeit bestehen.

Schüsse in Bramsche: Zwei Menschen verletzt – Schütze festgenommen

Die Schule selbst sei nicht betroffen gewesen. Es habe auch keine Geiselnahme gegeben, so eine Sprecherin der Polizei Osnabrück. Schüler und Lehrer, die den Vorfall in Niedersachsen mitbekamen, würden betreut.

Aktuell kommt es zu einem #Großeinsatz der Polizei in Bramsche. Es besteht keine Gefahr für die Öffentlichkeit. Die #Polizei ist mit starken Kräften vor Ort und hat die #Moltkestraße weiträumig abgesperrt.

Weitere Informationen folgen hier! #bra2802 — Polizei Osnabrück (@Polizei_OS) February 28, 2023

Noch nicht sagen konnte die Polizei, ob sich die Opfer der Schüsse, die mit Hubschraubern in Kliniken geflogen wurden, außer Lebensgefahr befinden. Der Tatort sei weiträumig abgesperrt. Weitere Informationen folgen in Kürze.