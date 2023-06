„Deutlich geringere Entgelte bei längerer Arbeitszeit“: Bosch-Mitarbeiter beklagen Ungleichheit 

Es brodelt am Zukunftswerk

Die Mitarbeiter der Halbleiterfabrik von Bosch in Dresden fühlen sich ungleich behandelt. Die IG Metall will den Druck erhöhen, der Konzern bezieht auf BW24-Anfrage Stellung.

Stuttgart/Dresden - Die Chipkrise, konkret der Mangel an Halbleiterkomponenten, begleitet die weltweite Autoindustrie bereits seit mehreren Jahren. Der größte Autozulieferer weltweit, Bosch mit Hauptsitz in Stuttgart, hielt mit „einer der modernsten Fabriken der Welt“ dagegen und eröffnete vor rund zwei Jahren in der sächsischen Hauptstadt Dresden eine Halbleiterfabrik. Am Standort des schwäbischen Technologiekonzerns rumort es inzwischen jedoch deutlich, da die Mitarbeiter nach Angaben der IG Metall im Vergleich zu den anderen Werken keine Inflationsausgleichsprämie bekommen. Die IG Metall kämpft derzeit auch um eine Inflationsausgleichsprämie für Leiharbeiter.

Der Ukraine-Krieg und die unterbrochenen Lieferketten haben auch in Deutschland die Preise für nahezu alle Handelswaren massiv in die Höhe getrieben. Die IG Metall Baden-Württemberg hatte Ende 2022 die Auszahlung einer steuerfreien Inflationsausgleichsprämie bekannt gegeben, die in zwei Schritten ausgezahlt werden soll. Eine solche Prämie wird im Großteil der Standorte von Bosch Mobility Solutions, der Autozulieferer-Sparte von Bosch, ausbezahlt, jedoch nicht am „Zukunftswerk“ in Dresden. Um gegen die Ungleichheit der Bosch-Standorte vorzugehen, kommen die Beschäftigten am 13. Juni zu einer Kundgebung zusammen.

Bosch-Halbleiterwerk in Dresden: Betriebsrat und IG Metall bemängeln ungleiche Behandlung

Bei Bosch können sich die Gehälter eigentlich sehen lassen, in den Bundesländern, in denen der Stuttgarter Technologiekonzern Standorte hat, gehen die Löhne mitunter aber noch weit auseinander. Das ist allerdings nicht nur bei Bosch der Fall, die Löhne sind im Osten auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung in vielen Branchen noch immer deutlich geringer als im Westen. Dass das als „Chipfabrik der Zukunft“ beworbene Halbleiterwerk in Dresden beim Inflationsausgleich leer ausgeht, sorgt bei der Belegschaft allerdings massiv für Unmut, wie die IG Metall Dresden und der Bosch-Betriebsrat in einer Mitteilung verkünden.

+ Die Halbleiterfabrik von Bosch in Dresden wird als „Zukunftswerk“ bezeichnet. Die Mitarbeiter fühlen sich aber offenbar ungleich behandelt. © Robert Michael/dpa

„Viele unbezahlte Überstunden und deutlich geringere Entgelte als im Westen bei längerer Arbeitszeit sorgen für Unmut unter den größtenteils hochqualifizierten Beschäftigten des vollautomatisierten Werks“, schreibt die Gewerkschaft. Seit Monaten kämpfe man bereits dafür, einen ersten Schritt zur Gleichbehandlung der Bosch-Standorte zu schaffen und setze sich für die Auszahlung des Inflationsausgleichs in Höhe von 3.000 Euro ein. „Dieser wird im Großteil der Betriebe des Unternehmensbereichs Mobility Solutions gewährt, den Beschäftigten in Dresden aber verwehrt.“ Die Mitarbeiter hätten intern bereits einiges unternommen. Dazu gehört laut Mitteilung eine Petition mit knapp 90 Prozent Beteiligung und eine Reise zum Bereichsvorstand ins schwäbische Reutlingen.

Bosch-Werk in Dresden: IG Metall ruft zu Aktion auf – „die Botschaft ist eindeutig“

Die Halbleiterfabrik in Reutlingen (Baden-Württemberg) ist das Schwesternwerk der Chipfabrik Dresden. Erst Anfang 2022 hatte Bosch eine Viertelmilliarde Euro in den wichtigen Standort investiert, um in der Krise 8.000 Arbeitsplätze zu sichern. Die Reise der sächsischen Belegschaft in die Region Stuttgart und auch die Petition sowie mehrere gewerkschaftliche Versammlungen haben laut der IG Metall aber nicht gefruchtet. „Die Beschäftigten in Dresden sind das Katz- und Maus-Spiel und die Blockadehaltung des Arbeitgebers leid“, schreibt die Gewerkschaft und hat deshalb am Dienstag (13. Juni) ab 14.30 Uhr zu einer Aktion und anschließender Kundgebung vor dem Werk aufgerufen.

Um der Forderung Ausdruck zu verleihen, hat die IG Metall Dresden zu der Kundgebung bei Bosch auch die Presse geladen. Geplant ist eine Choreografie, bei der sich eine aus Menschen zusammengesetzte rote Null auf weißem Grund in eine weiße 3.000 auf rotem Grund verwandeln soll. „Die Botschaft ist eindeutig: Die Beschäftigten halten an ihrer Forderung nach Gleichbehandlung der Bosch-Standorte fest“, sagt Markus Gunia, Betriebsratsvorsitzender im Halbleiterwerk Dresden. „Demokratie und Mitbestimmung in Sachen Arbeitsbedingungen dürfen nicht vor der sächsischen Landesgrenze haltmachen, sondern müssen auch im Dresdner Zukunftswerk mit Leben gefüllt werden.“

Auf Anfrage von BW24 hat die Robert Bosch Semiconductor Manufacturing Dresden GmbH zur Situation Stellung bezogen:

Stellungnahme Werkleitung Wir haben bereits Ende 2022 für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Werk Dresden eine deutliche und nachhaltige Gehaltserhöhung beschlossen, die zu Jahresbeginn 2023 in Kraft trat. Im Zuge dessen haben wir uns bewusst gegen eine Einmalzahlung entschieden. Die Gehaltserhöhung wirkt dauerhaft und erhöht damit zusätzlich den jährlichen Bonus, welcher jedem Mitarbeitenden am Standort gezahlt wird. Die Geschäftsleitung hatte die Bitte von Teilen der Belegschaft nach einer Inflationsausgleichsprämie bereits in der Vergangenheit eingehend geprüft. In einer Mitarbeiterversammlung im März nahm sie Stellung dazu: Vor dem Hintergrund der deutlichen und nachhaltigen Gehaltserhöhung kann im Jahr 2023 zusätzlich keine Inflationsausgleichsprämie gezahlt werden. Wir setzen auch in Zukunft auf einen konstruktiven Austausch mit der Arbeitnehmervertretung, um die Arbeitsbedingungen am Standort für unsere Mitarbeitenden weiterhin attraktiv zu gestalten.

Rubriklistenbild: © Robert Michael/dpa