Bombenanschlag auf BVB-Bus: Angeklagter gesteht Tat

Prozess in Dortmund

Beim Prozessauftakt hatte Sergej W. geschwiegen. Doch nun äußert sich der Angeklagte vor Gericht und legt ein Geständnis ab.

Dortmund - Im Prozess um den Splitterbombenanschlag auf die Mannschaft von Borussia Dortmund hat der Angeklagte die Tat gestanden, aber jede Tötungsabsicht bestritten. „Ich bedauere mein Verhalten zutiefst“, sagte der 28-jährige Sergej W. am Montag vor dem Dortmunder Schwurgericht. Er habe einen Anschlag vortäuschen wollen und dafür die Sprengvorrichtungen „extra so konzipiert, dass keine Personenschäden zu erwarten waren“.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten 28-fachen Mordversuch vor. Er soll am 11. April drei Sprengsätze gezündet haben, als der Mannschaftsbus zum Champions-League-Spiel gegen den AS Monaco im Dortmunder Stadion fahren wollte. Bei der Explosion waren Metallsplitter in den Bus eingedrungen.

Bei dem Anschlag hatte

BVB-Abwehrspieler Marc Bartra

einen Bruch des Unterarms erlitten. Ein Polizist erlitt ein Knalltrauma.

Sein Ziel war es nach Erkenntnis der Ermittler, bei Aktienspekulationen abzukassieren. Laut Anklage wettete W. mit Optionsscheinen auf einen fallenden Kurs der BVB-Aktie.

Laut Anklage kaufte Sergej W. in der Woche vor dem Anschlag für mehr als 26.000 Euro Optionsscheine und Kontrakte - und schloss mit diesen sozusagen eine Wette auf einen fallenden Kurs der BVB-Aktie ab. Wäre der Kurs tatsächlich auf einen Euro abgerutscht, hätte der 28-Jährige über eine halbe Million Euro Gewinn gemacht. Der BVB ist der einzige Fußballverein in Deutschland, dessen Aktien an der Börse gehandelt werden. Sergej W. wurde zehn Tage nach der Tat festgenommen.