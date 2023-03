Bomben-Alarm in Laatzen und Hannover: 20.000 Einwohner werden evakuiert

Blindgänger

Fliegerbomben-Verdacht in Laatzen und Hannover: Zehntausende Hannoveraner müssen ihre Häuser räumen. Seit 7 Uhr früh laufen die Evakuierungen.

Update, Sonntag, 5. März, 14:43 Uhr: Alle Bundesstraßen und Bahntrassen, die durch Laatzen verlaufen, sind gesperrt. Die B6 und die B443 sind nicht mehr passierbar. „Letzter Kontrollflug. Die Sicherheit ist hergestellt. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst kann mit seiner Arbeit beginnen“, twittert die Stadt Laatzen.

Update, Sonntag, 5. März, 13:50 Uhr: Die letzten Krankentransporte sind unterwegs. Auch der Polizeihubschrauber „Phoenix“ ist am Start, um mit Wärmekameras sicherzustellen, dass alle Anwohner das Gebiet geräumt haben. Es läuft weiter alles im Zeitplan.

Update, Sonntag, 5. März, 13:25 Uhr: 99 Prozent des Gebietes sind evakuiert. Die ÜSTRA teilt mit, dass nun auch alle Buslinien im Evakuierungsbereich eingestellt sind.

Update, Sonntag, 5. März, 12:36 Uhr: „Bereits 96 Prozent des Gebietes sind nun evakuiert“, twittert die Stadt Laatzen: „Nach wie vor sind wir im Zeitplan“.

Update, Sonntag, 5. März, 11:49 Uhr: 90 Prozent des Gebiets ist evakuiert. Mehr als 1000 Einsatzkräfte sind heute in Laatzen im Einsatz. Um die Betreuung in der Notunterkunft der „Blauen Schule“ kümmert sich das DRK, Johanniter versorgen die Evakuierten mit Essen und Getränken. Haustiere im Transportkorb oder an der Leine dürfen mit in die Notunterkunft gebracht werden.

Update, Sonntag, 5. März, 11:00 Uhr: Bereits 80 Prozent des betroffenen Gebiets ist evakuiert. Die gesamte Maßnahme läuft nach Zeitplan, meldet die Stadt Laatzen.

Update, Sonntag, 5. März, 10:54 Uhr: Die Evakuierung in Hannover läuft auf Hochtouren. Die Fundorte der möglichen Blindgänger sind die Erich-Panitz-Straße auf Höhe des Lidl-Markts an den Laatzen-Arkaden, das Bundesstraßenkreuz im Übergang von B 443 und B 6 bei Rethen sowie ein Privatgrundstück an der Straße Debberode in Laatzen-Mitte, so die Stadtverwaltung Hannover. Man gehe davon aus, dass sich Evakuierung und Räumung des Gebietes über mehrere Stunden hinziehen werde.

Erstmeldung vom 5. März 2023, 9:49 Uhr: Hannover – Es ist eine der größten Bombenräumungen, die es in Niedersachsen bisher gegeben hat: 20.000 Menschen müssen seit den Morgenstunden am 5. März ihre Häuser räumen. An drei Orten in Laatzen und Hannover werden Fliegerbomben vermutet.

+ Bombenräumung in Laatzen. Seit 7 Uhr früh laufen die umfangreichen Evakuierungen (Symbolbild). © Die Videomanufaktur /Imago

Bomben-Alarm in Hannover und Laatzen: 20.000 müssen ihre Häuser verlassen

Bereits seit 7 Uhr sind die Anwohnerinnen und Anwohner aufgefordert, den Bereich zu räumen. Betroffen sind nahezu alle Straßen im Bereich Laatzen-Mitte sowie in Teilen von Grasdorf und Rethen. Etwa 20.000 Menschen müssen nun ihre Häuser und Wohnungen verlassen.

Große Evakuierung: Hubschrauber mit Wärmebildkameras im Einsatz

Die Stadt Laatzen forderte alle Anwohner auf: „Bitte verlassen Sie Ihre Wohnungen und Häuser. Jede Diskussion mit den Hilfskräften verzögert den Tagesablauf. Vielen Dank für Ihre Kooperation.“ Wie der NDR berichtet, soll unter anderem ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera zum Einsatz kommen, um sicherzustellen, dass alle Anwohner den Bereich verlassen haben. Am letzten März-Wochenende sollen derweil in Göttingen drei mögliche Bomben-Blindgänger im Bereich der S-Arena entschärft werden.

Wegen Bombenverdacht in Laatzen und Hannover: Diese Straßen müssen verlassen werden

Am Kronsberg

Chicago Lane 5A

Chicago Lane 5B

Chicago Lane 7A

Chicago Lane 7B

Chicago Lane 9

Chicago Lane 11

Debberoder Straße 59

Debberoder Straße 61

Straße der Nationen 10

Evakuierung wegen Bombenverdacht: Kostenlose Busse fahren Anwohner zur Notunterkunft in die „Blaue Schule“

Für alle Betroffenen ist ein kostenloser Shuttle zur Notunterkunft in der „Blauen Schule“ in Bemerode, Friedrich-Wulfert-Platz, eingerichtet. Die ÜSTRA hat einen Plan der Evakuierungsroute bekannt gegeben. Auf ihrer Internetseite gibt die Stadt Laatzen einen Überblick über aktuelle Informationen der Evakuierung und die betroffenen Straßen.

Bombenräumung in Hannover: Auch Autobahnen A7 und A37 ab 10 Uhr betroffen

Auch Autobahnen in Hannover sind von den Räumungsarbeiten betroffen: Die A37 ist am 05.03.23 ab 10:00 Uhr ab dem A7 Autobahndreieck Hannover-Süd in Fahrtrichtung Hannover gesperrt. In Fahrtrichtung Kassel ist die A37 ab der Wülferoder Straße gesperrt. Die Umleitungen sind ausgeschildert. Erst am 2. März war in Offenbach eine Bombe entschärft worden – die Arbeiten verzögerten sich teilweise deutlich.

