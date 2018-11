Geiselnahme in Tankstelle beendet: Polizei stoppt bewaffneten Mann - Geisel wurde befreit

Großeinsatz in NRW

In Nordrhein-Westfalen hat es am Montag eine Geiselnahme gegeben. Ein Mann hatte in einer Tankstelle in Bochum eine Frau in seiner Gewalt. Alle Infos im News-Ticker.

In Bochum ist es zu einer Geiselnahme gekommen

Die Polizei war mit einem Spezialeinsatzkommando vor Ort

Die „Total“-Tankstelle wurde abgesperrt und umstellt

Der bewaffnete Mann wurde von der Polizei festgenommen

11.49 Uhr: Die Polizei hat nun die Hauptstraße wieder für den Verkehr freigegeben. Die Tankstelle selbst bleibt jedoch für die weiteren polizeilichen Maßnahmen gesperrt.

Geiselnahme in Bochum: Polizei nimmt Mann aus Tankstelle fest

11.33 Uhr: Die Geiselnahme ist beendet. Die Polizei konnte den Mann in der Tankstelle zur Aufgabe bewegen. Die Einsatzkräfte nahmen ihn sofort fest. Die Geisel ist unverletzt.

10.58 Uhr: Ein terroristischer Hintergrund wird von der Polizei ausgeschlossen, wie Focus Online berichtet. So soll es sich bei der Tat eher um eine private Angelegenheit des Mannes handeln. Die Mitarbeiterin in der Tankstelle soll nur durch Zufall in die Geiselnahme geraten sein.

Geiselnahme in Bochum: Mann in Tankstelle ist bewaffnet

10.40 Uhr: Die Polizei teilt mit, dass in der Tankstelle an der Hauptstraße sich ein bewaffneter Täter aufhält, außerdem eine Angestellte. Die Beamten haben den Bereich mit „starken Kräften“ umstellt, auch Spezialeinsatzkräfte seien im Einsatz. Die Lage ist stabil.

10.36 Uhr: Die Polizei kommuniziert an der Total Tankstelle mit dem Geiselnehmer über ein Megaphon.

10.22 Uhr: Ein Spezialeinsatzkommando soll mittlerweile vor Ort sein. Ob der Mann in der Tankstelle bewaffnet ist, wurde bisher von der Polizei nicht bestätigt.

+ Spezialeinsatzkräfte sind in Bochum im Einsatz. © dpa / Ina Fassbender

Geiselnahme in Bochum: Mann verschanzt sich in „Total“-Tankstelle

10.14 Uhr: nach Informationen von "RTL West" soll ein Mann in der Tankstelle eine Geisel genommen haben. Zudem soll eine Frau von dem Mann in der Tankstelle bedroht werden, wie Focus Online berichtet.

10.09 Uhr: Zum Einsatz in Langendreer gibt die Polizei bekannt, dass es sich bei dem Einsatz nach wie vor um eine Bedrohungslage in einer örtlichen Tankstelle handelt. Die Straße bleibt deshalb weiterhin gesperrt.

Meldung vom 19. November, 10.07 Uhr: In Bochum läuft seit Montagmorgen ein größerer Polizeieinsatz im Bereich einer Tankstelle im Stadtteil Langendreer. Die Polizei sei mit „starken Kräften“ vor Ort, hieß es.

Es gebe eine Bedrohungslage, sagte ein Sprecher. Straßen in einem Umkreis von mehreren Hundert Metern um die Tankstelle wurden gesperrt. Nähere Details gab es zunächst nicht.

In #Bochum #Langendreer läuft aktuell im Bereich #Hauptstraße ein Polizeieinsatz. Wir sind mit starken Kräften vor Ort. Der Bereich ist gesperrt, bitte umfahren Sie ihn weiträumig.



Weitere Infos folgen. pic.twitter.com/U6dX92jQuH — Polizei NRW BO (@polizei_nrw_bo) 19. November 2018

In NRW kam es schon zuletzt zu einer Geiselnahme. Am Kölner Hauptbahnhof wurden vier Menschen verletzt. Nach dramatischen Stunden stürmte ein SEK-Kommando eine Apotheke. Der Täter musste reanimiert werden.

Mitte November 2018 wurde eine Tankstelle in Nandlstadt überfallen: Ein Mann mit Messer flüchtete nach Norden, wie Merkur.de* berichtet. Außerdem bedrohten Unbekannte in einer Tankstelle in Altdorf (Landkreis Landshut) eine 23-jährige Angestellte mit einer Waffe.

