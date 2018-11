Bloggerin darf nicht in den Louvre - wegen dieses zu freizügigen Outfits

„Mein Herz war gebrochen“

Einen Museumsmitarbeiter des Pariser Louvres ärgert nackte Haut offenbar ziemlich: Kurzerhand schickte er eine Bloggerin wieder nach Hause - wegen ihres Outfits.

Paris - Die Stadt der Künste macht ihrem Namen alle Ehre. Zahlreiche historische Bauten, Kunststätten und Museen finden sich in der französischen Hauptstadt. Einer der berühmtesten Anlaufpunkte für Touristen: der Louvre. Nacktheit scheint in dem Museum kein Problem zu sein, zumindest in Gemälden oder in Form von lebensgroßen Statuen. Doch ein Museumsmitarbeiter soll sich vor Kurzem massiv an der freizügigen Bekleidung einer Besucherin gestört haben - und schickte sie wohl deshalb wieder nach Hause.

Paris: Bloggerin Newsha zu freizügig für den Louvre

Die Besucherin, der der Zugang zum Louvre verweigert wurde, ist die australische Bloggerin Newsha. Die Influencerin teilt auf ihrem Instagram-Account - ganz in Blogger-Manier - einfach alles mit ihren rund 267.000 Fans. Besuche in angesagten Restaurants, Bilder in Dessous und sogar Momente ihrer Hochzeit schafften es auf ihre Seite. So bekam wohl auch jeder ihrer Follower mit, dass sich Newsha kürzlich in Paris aufhielt.

Auch bei der Bloggerin stand während ihres Städtetrips Kultur auf dem Programm. Neben anderen Pariser Museen wie das Musée d´Orsay besuchte sie den Louvre, zumindest versuchte sie es. Doch ein Museumsmitarbeiter ließ sie gar nicht erst hinein. Der Grund dafür ist Newsha klar, der Mann habe ihr Outfit zu freizügig gefunden. Sie kann das nicht verstehen und schreibt unter ihren Post: „Picasso hätte mein Outfit geliebt“.

Bloggerin Newsha wird Zugang in Pariser Louvre verwährt - jetzt wehrt sie sich

Die Australierin findet es überhaupt nicht in Ordnung, wegen ihrer angeblich zu freizügigen Kleidung nicht in den Louvre gehen zu dürfen. In ihrer Instagram-Story beschreibt sie den Vorgang so: „Er machte die angewidertsten und fürchterlichsten Gesten und Mimiken, beschimpfte mich, ich solle mir etwas überziehen, mit hasserfüllten Augen verweigerte er mir den Zugang. Mein Herz war gebrochen.“ Der britischen Zeitung „The Sun“ gegenüber meinte Newsha, sie wäre schon einmal zuvor mit einem ähnlichen Outfit in den Louvre gekommen. Dass der Mitarbeiter sie nun nicht in das Pariser Museum gelassen hätte, sei einfach ein persönliches Vorurteil gewesen.

Der Louvre verbiete es Besuchern außerdem nur, in Badebekleidung, nackt, barfuß oder mit entblößter Brust hineinzugehen. Sie habe daher nichts falsch gemacht, behauptet die Bloggerin weiter. Außerdem hätte sich das Musée d´Orsay auch nicht an ihrem ähnlich freizügigen Outfit gestört.

Ihre Fans stellen sich hinter Newsha und meinen unter ihrem Post des Louvre-Outfits: „Du bist sehr schön und irgendwie fühlt sich jeder dadurch beleidigt“, „Ich sehe da kein Problem“ oder „Du warst da für die Kunst, nicht für diesen Dummkopf“.

Der „Sun“ sagte die Australierin, dass ihr Besuch in Paris nicht durch den Vorfall im Louvre verdorben worden sei. Sie habe einfach die Kunst in dieser „wunderschönen Stadt“ genossen und meint weiter: „Ich denke, man kann Kunst nur respektieren, wenn man sie mit der Seele genießt. Die Kleidung hat damit nichts zu tun.“

