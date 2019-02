Raub auf Volksbank-Filiale löst Großeinsatz bei Bielefeld aus

Hubschrauber sucht nach Tätern

Bei Bielefeld wurde eine Bankfiliale ausgeraubt. Einzelheiten zu dem Vorfall gibt es bislang nicht viele. Der Polizeieinsatz läuft noch. Mit einem Hubschrauber wird nach den Dieben gesucht. Auch ein SEK rückte an.

Bielefeld – Am Dienstagmorgen kam es bei Bielefeld zu einem Großeinsatz der Polizei. Eine Volksbank-Filiale im benachbarten Kreis Lippe wurde offenbar überfallen. Umgehend wurden die Einsatzkräfte alarmiert, berichtet owl24.de*.

Nach Raubzug: Unterstützung aus Bielefeld angefordert

Am Einsatzort angekommen, verschafften sich die Beamten einen Überblick über die Lage. Schnell war klar, dass sie diesen Einsatz allein nicht gewachsen waren. Die Polizisten forderten Verstärkung aus Bielefeld an. Ein Sondereinsatzkommando rückte an.

Die Kollegen aus Bielefeld durchsuchten das Bankgebäude. Doch in die Täter konnten offenbar aus der Filiale entkommen. Das SEK rückte wieder ab. Derzeit sucht ein Polizeihubschrauber nach den Dieben, wie owl24.de* berichtet. Einige Straßen rund um den Einsatzort mussten zeitweise gesperrt werden.

